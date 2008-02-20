Суворовцам – пирожные, подводникам – вино

ЛУЧШЕ и больше паек в суворовских училищах. Там воспитанникам даже пирожные дают. Высококалорийный «сухпай» с плиткой шоколада положен летчикам. Также разнообразным питанием обеспечиваются подводники: на время автономного плавания им положен запас продуктов, насчитывающий 145 наименований. Только подводникам во время боевого похода за обедом наливают по 125 г красного сухого вина. В Чечне спецподразделениям, воюющим в горах, дополнительно выдают сало, масло, печенье, соки, копченую колбасу.

Впрочем, все познается в сравнении. Как кормят солдат в зарубежных армиях и как у нас?

Самый калорийный рацион у военнослужащих украинской армии – 4335 килокалорий. Поневоле поверишь в байки про сало в шоколаде. Это абсолютный мировой рекорд!

Российский рацион питания солдата – 4258 килокалорий. Он хоть и уступает немного украинскому по сытности, зато на целых три килокалории превосходит энергетическую ценность меню обычного американского солдата – 4255 килокалорий.

Среднесуточный паек солдата армии США выглядит так. Хлеб пшеничный – 340 г, кукурузные изделия – 35 г, крупы, бобы, горох – 70 г, кекс, крекеры – 20 г, макаронные изделия – 40 г, мясо – 300 г, бекон, ветчина – 60 г, колбасные изделия – 30 г, жиры, маргарин – 40 г, масло растительное – 10 г, масло коровье – 20 г, молоко свежее – 230 г, молоко сгущенное – 35 г, творог – 60 г, сыр – 35 г, сахар – 100 г, картофель – 390 г, яйца – 1 в день. Кроме того, в спецподразделениях дополнительно выдают фрукты 5 раз в день, шоколад, ореховое масло, какао и мороженое.

НАША СПРАВКА



Нормы продовольственного обеспечения военнослужащих и некоторых других категорий лиц в мирное время.

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. №946

Норма №1 (общевойсковой паек)