Суворовцам – пирожные, подводникам – вино
№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Подготовил Иван ШАПОВАЛ ]
ЛУЧШЕ и больше паек в суворовских училищах. Там воспитанникам даже пирожные дают. Высококалорийный «сухпай» с плиткой шоколада положен летчикам. Также разнообразным питанием обеспечиваются подводники: на время автономного плавания им положен запас продуктов, насчитывающий 145 наименований. Только подводникам во время боевого похода за обедом наливают по 125 г красного сухого вина. В Чечне спецподразделениям, воюющим в горах, дополнительно выдают сало, масло, печенье, соки, копченую колбасу.
Впрочем, все познается в сравнении. Как кормят солдат в зарубежных армиях и как у нас?
Самый калорийный рацион у военнослужащих украинской армии – 4335 килокалорий. Поневоле поверишь в байки про сало в шоколаде. Это абсолютный мировой рекорд!
Российский рацион питания солдата – 4258 килокалорий. Он хоть и уступает немного украинскому по сытности, зато на целых три килокалории превосходит энергетическую ценность меню обычного американского солдата – 4255 килокалорий.
Среднесуточный паек солдата армии США выглядит так. Хлеб пшеничный – 340 г, кукурузные изделия – 35 г, крупы, бобы, горох – 70 г, кекс, крекеры – 20 г, макаронные изделия – 40 г, мясо – 300 г, бекон, ветчина – 60 г, колбасные изделия – 30 г, жиры, маргарин – 40 г, масло растительное – 10 г, масло коровье – 20 г, молоко свежее – 230 г, молоко сгущенное – 35 г, творог – 60 г, сыр – 35 г, сахар – 100 г, картофель – 390 г, яйца – 1 в день. Кроме того, в спецподразделениях дополнительно выдают фрукты 5 раз в день, шоколад, ореховое масло, какао и мороженое.
НАША СПРАВКА
Нормы продовольственного обеспечения военнослужащих и некоторых других категорий лиц в мирное время.
Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. №946
Норма №1 (общевойсковой паек)
|Наименование
продуктов
|Количество
(в граммах) на одного
человека
в сутки
|Наименование
продуктов
|Количество
(в граммах)
на одного
человека
в сутки
|Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1-го сорта
|300
|Перец
|0,3
|Хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта
|350
|Горчичный порошок
|0,5
|Мука пшеничная 1-го сорта
|50
|Дрожжи хлебопекарные прессованные
|0,5
|Крупа разная, бобовые
|120
|Уксус
|2
|Макаронные изделия высшего сорта
|30
|Томатная паста
|6
|Мясо
|250
|Картофель и овощи свежие – всего
|900
|Рыба потрошеная без головы
|120
|в том числе:
| Масло растительное
|30
|Картофель
|600
|Масло коровье
|45
|Капуста
|120
| Молоко коровье (миллилитров)
|150
|Свекла
|30
| Яйцо куриное (штук)
|1
|Морковь
|40
|Сыр сычужный твердый
|10
|Лук
|50
|Сахар
|65
| Огурцы, помидоры, тыква, кабачки
|60
|Соль поваренная пищевая
|20
|Соки плодовые и ягодные (миллилитров)
|100
|Чай
| 1
|Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив)
|10
|Кофе натуральный растворимый
| 1,5
| Поливитаминный препарат (драже)*
|1
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