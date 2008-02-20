Уйдут ли в прошлое солдатские кальсоны?
№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Подготовил Иван ШАПОВАЛ ]
НЕ СЕКРЕТ, что сейчас рядовые бойцы в основном ходят в камуфляже. Полевую форму сухопутчиков носят две трети Вооруженных сил. Как изменится основа военной формы?
Во-первых, камуфляж поменяет окраску: исчезнут коричневые вкрапления, рисунок станет мельче. Тыловики говорят, что это придаст форме дополнительные маскировочные свойства. На воротнике верхней куртки появятся капюшон и длинные клапаны на липучках, наглухо закрывающие шею.
Ожидаются и большие изменения в обуви. Так, вместо привычных сапог солдатам буду выдаваться высокие шнурованные ботинки-берцы. Использование литых подошв на армейской обуви обещает сделать ее прочнее, удобнее и легче на 200–300 граммов. А мембранная технология гарантирует, что такая обувь будет «дышать» при температуре выше плюс 10 градусов.
Не верится, но говорят, что уходят в историю и кальсоны с веревочками. Солдатам начнут выдавать термобелье, которое давно используют спортсмены. Вообще к выбору материи для формы всегда старались подходить дифференцированно. Например, в Ракетных войсках и на подводном флоте, где человек в течение дня накапливает статическое электричество, белье будет 100%-но хлопковое.
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