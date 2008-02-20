23 февраля – День защитника Отечества

ГЕНЕРАЛ армии Игорь Родионов, бывший министр обороны, рассказывал: «В 1957 году я стал лейтенантом, мой оклад равнялся 1200 рублям, а полный обед стоил до

5 рублей. Сегодня лейтенант получает раз в пять больше, но стоимость обеда?!»

Правда, в 2008 г. денежное довольствие людей в погонах будет проиндексировано два раза. Всего на 18%. Но инфляция, по данным Росстата России, была 12%. А по магазинным ценникам – все 25%. В результате на

1 января 2008 г. доля семей военнослужащих с денежными доходами ниже прожиточного минимума составила 38%.

Именно из-за нищеты ежегодно из Вооруженных сил увольняются от 25 до 30 тыс. офицеров, в основном молодых и перспективных. Ведь генерал – что в Африке, что в России – он все равно генерал. И некоторые из высших военачальников на официальную зарплату в 700–900 долл. умудряются строить хоромы стоимостью в сотни тысяч баксов. «Крысятничают», то есть воруют у своих же, отцы-командиры. Так, за совершение преступлений к уголовной ответственности в 2007 г. были привлечены 16 генералов, 108 полковников и 244 командира воинских частей.

Конечно, в бедной стране не может быть богатой армии. Но почему чиновники получают в два с лишним раза больше, чем офицеры? Госслужащих в России развелось немерено. Одних только деятелей так называемой категории «А», по окладу и льготам приравненных к министру, набралось аж 16 тысяч. Это в

8 раз больше, чем генералов в силовых структурах России.

Перед выборами Президента России военным обещают чуть ли не золотые горы. Но обещать – не значит жениться. К сожалению, на практике задерживается перерасчет окладов у кадровых офицеров, не платится прибавка к пенсии многим военным пенсионерам. Видимо, забывают на властном олимпе старую истину: «Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую».