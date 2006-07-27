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Дурная привычка хапать

Россияне не верят в победу над взяточничеством

№ 10(10) от 13.07.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Дурная привычка хапать
Взятка – норма жизни?
Слабое звено

ЕЩЕ до кампании люди считали, что борьба с коррупцией ведется регулярно. Так думало 57% опрошенных. Другое дело - насколько она результативна? А вот с этим есть проблемы. Несмотря на активность старого состава Генпрокуратуры, только 20% населения посчитало, что властям удалось добиться серьезных подвижек.

Сейчас люди рассматривают коррупцию как самое слабое звено нынешней власти. Если многие отмечают ее успехи во внешней политике, в определенной степени в экономике, социалке, то коррупцию называют той сферой, где достижений нет. 80% опрошенных недовольны взяточничест-вом и неуправляемым ростом бюрократии.

Кампанию по борьбе со взяточничеством люди не воспринимают всерьез. Последние изменения в прокуратуре вызвали много вопросов. Достаточно известные чиновники были уволены без предъявления обвинений. Тогда в чем они плохо работали? С чем не справлялись? Власти не потрудились это объяснять.

Мы спросили: «По каким причинам был уволен ген-прокурор Устинов?» Большая часть опрошенных (29%) ответила, что в этом виноват сам Устинов. Мол, он плохо боролся с коррупцией и был сам в ней замешан. 21%, наоборот, думают, что он переусердствовал в этой борьбе и поэтому стал неугоден. А 17% полагают, что дело это политическое - президент и его окружение расчищают место для «нужного» человека.

Люди также не верят, что кто-то реально борется со взяточничеством. Создана масса антикоррупционных комитетов: при Госдуме, при президенте... Но только 2% россиян считает, что они эффективны. Всего 6% возлагает надежды на Министерство внутренних дел. Его называют одним из наиболее коррумпированных органов. Не доверяют и судам - их деятельность расположила к себе 11% опрошенных. 13% считают, что делает кое-что Генпрокуратура. А в главные борцы со взяточничеством россияне записывают президента Путина, отдав ему 62% голосов.

Смерть за взятку

ВПРОЧЕМ, как бы власти ни начали эту кампанию, есть другая, более важная причина, объясняющая недоверие граждан. Коррупция в России стала больше, чем просто явлением. Это образ жизни.

65% россиян - более чем каждый второй - признаются, что им приходилось давать взятки. Население видит, что это является не исключением, а нормой, без которой экономический механизм не сможет работать. Без взятки решения просто не будут приниматься. «Деньгам в конвертах» не могут противостоять даже люди с высокими моральными качествами. Попадая во власть, и они втягиваются в коррупционный водоворот. Поэтому россияне завидуют западным странам, где любая взятка превращается в скандал. «Презент» является там сбоем государственной системы, которая прекрасно работает без мздоимства.

Среди сфер, наиболее пораженных взяточничеством, россияне называют местные власти - на эту прослойку указало 31% опрошенных. На ГИБДД - 30%, на образование и медицину - 25%.

То, что люди отмечают именно низовые слои общества, не удивительно - с этими ведомствами россияне сталкиваются повседневно. Отстегивают в карман автоинспектору, несут подарки в поликлинику.

О коррупции в высших эшелонах власти: правительстве, Госдуме, администрации президента - им приходится лишь догадываться. Несмотря на это федеральных чиновников коррупционными считает 20% россиян. Причем люди перестали удивляться гигантским масштабам взяток.

Можно ли побороть коррупцию? Ответ - нельзя, но с ней надо бороться. 42,5% считает, что успехов можно добиться только через 10-15 лет. А 40% полагает, что это не удастся и в обозримой перспективе. В качестве мер люди предлагают конфисковывать имущество, совершенствовать законы, увеличить срок наказания и даже ввести смертную казнь за мздоимство.

Как бы то ни было, но опускать руки, наверное, не стоит. Кроме того, есть добрая весточка. За 3 года число оптимистов, которые верят, что успехов можно добиться, выросло на 5%.

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