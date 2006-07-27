Сочи – город олимпийского спокойствия

- С КАКИХ пор вы стали считать Сочи своим городом?

- До 1 января 2004 г. я здесь ни разу не был.

- Как это? Хотя да, вы же жили в Армавире... Что, и отдыхать сюда не приезжали?

- Отдыхал в Джубге и Геленджике. Теперь могу сказать, что зря, конечно.

- Говорят, когда вас только избрали, у вас поначалу была такая присказка: «Ну, я на вас удивляюсь!» Что больше всего поражало?

- Удивлялся тому, что многие из жителей города обитали в общежитиях и не ремонтировались больницы и школы. Летняя столица страны - и так бедно живут люди! А ведь здесь на каждом шагу можно зарабатывать деньги. И этому надо учиться.

Еще тогда я думал над словами старосты города, который, открывая набережную, жаловался, что россияне едут отдыхать не сюда, а предпочитают Ниццу и прочие западные курорты. Он сказал это в 1913 году. До сих пор актуально.

- Отчего же не едут? Я вижу, что все дороги забиты машинами и приезжих явно больше, чем сочинцев.

- Конечно, едут и будут ехать. Сочи притягивает людей не меньше, чем в советские времена. Но проблема вот в чем. У нас в России очень много людей обеспеченных, которые хотят, чтобы сервис был на высшем уровне. А отели, которые могут сегодня предоставить достойное обслуживание, заполнены круглый год, и номера в них выкуплены надолго вперед. Значит, надо менять подход к сервису в принципе.

- И когда в Сочи будут строиться гостиницы европейского уровня?

- Уже строятся.

- Но пока у вас на каждом шагу - продавцы пирожков, которые захламили своими шалманами набережные... Вы бы им какие-нибудь наставления дали как мэр!

- А какие наставления могут быть при рыночных отношениях? Ничего, они сами исчезнут, когда в Сочи будет приезжать больше богатых людей.

- А питание, ресторанный бизнес?

- Питание у нас очень хорошее. Такого питания, как у нас, за границей нет.

Но главное ведь не только в ресторанах и кафе. Важно, чтобы было много туристических маршрутов. Вот к нам приходил лайнер из США, привозил туристов. Куда их повести, в рестораны, что ли? Я думаю, рестораны есть и на лайнере.

- Ну и как бы вы туристов развлекали?

- У нас есть и Красная Поляна, и Дендрарий, и много других объектов, которые можно показать. Театр, где сам Григорович ставит балеты. Этот театр с 35-го года не реставрировался, но мы его сделали буквально за год, и теперь у нас он намного лучше, чем Большой в Москве!

- Но почему в Сочи такие высокие цены на услуги при худшем, чем за границей, качестве?

- Скажите, в чем заключается худшее качество?

- Не так все вылизано, обслуга хамит.

- Ну здесь я бессилен, пока не появится собственник, который будет не только прибыль извлекать, но вкладывать деньги в благоустройство, в обучение персонала.

- А почему в сочинские гостиницы нередко продают путевки без медицинской страховки?

- Мы разберемся, кто такие путевки продает.

Городские легенды

- В КАКОМ состоянии сочинские коммуникации и как часто происходят аварии? Не попадают ли в море нечистоты?

- Нечистоты не попадают.

- Вы сами в море купаетесь?

- Да.

- А мне тут говорят: мы, местные, в море не купаемся...

- Как вы думаете, если в 100 м от берега дельфины плавают, это грязная вода или нет?

- Сюда на отдых приезжают и Путин, и министры, и чиновники со всей России, всех нужно ублажить да еще и хозяйством заниматься. Трудно приходится?

- Кто вам такое сказал? Если кто-то приезжает на отдых, я стараюсь его поменьше беспокоить. И чиновники, когда приезжают, мне не звонят и ничего специального не требуют. Они отдыхают в нормальных санаториях, где у нас налажен сервис.

- Где в основном отдыхают?

- В санатории им. Фрунзе, в «Заполярье», «Черноморье»...

- Говорят, в Сочи такие дикие цены на недвижимость! Почем земля на курорте?

- Земля у нас не продается, она дается официально на 49 лет в аренду. А частники продают землю, у кого есть, - под домами. Сотка может стоить, конечно, и 20 тыс., но и 500 долл. тоже.

- А у вас есть домик на море?

- У меня нет. Я живу в трехкомнатной квартире.

- У вас есть охрана?

- Нет. И машины сопровождения тоже нет!

- Как так, Виктор Викторович, ведь опасно же - в таком сложном городе живете?!

- Сочи - самый спокойный и безопасный город.

30 пятилеток - за две!

- ЗНАКОМЫЕ москвичи просили передать вам просьбу: нельзя ли во время летнего сезона в Сочи ничего не строить?

- Я считаю, что строительство должно быть круглый год. Если мы будем работать 3 месяца в году, то мы отстроим город только лет за 150.

- Вас послушать, Сочи - просто стройка века!

- Зря вы улыбаетесь. Если вы истинная россиянка, то должны знать, что курортный бизнес нам сегодня очень нужен. Чтобы люди не отвозили, уезжая отдыхать, деньги нашим конкурентам.

Конкурентная борьба сейчас идет на всех уровнях. Доходит до смешного: в Интернет зайдешь погоду посмотреть, так там у них всегда хорошая, а у нас все время - дождь да дождь. А ведь сочинские санатории работают даже зимой - вот в последнем декабре средняя температура составила 20 градусов. Да и в какой Турции можно отдохнуть так, как в наших санаториях - за 600 руб. в день вместе с питанием и лечением?

- И Морвокзал отреставрировали наконец.

- Да, и 15 лет не прошло...

- Морвокзал есть, а где корабли? Почему нет сообщения с Крымом?

- Мы поставили вопрос о выделении бюджетных средств на приобретение двух суперлайнеров минимум на 500 человек, которые будут ходить в Крым. Будет сообщение и с Туапсе, и с Геленджиком. Министр транспорта человек очень деятельный, с Морским вокзалом он очень сильно помог. Если решит вопрос достройки нашего аэропорта, то будет, наверное, самым почитаемым гражданином в городе.

- «В городе Сочи темные ночи» - это из-за перебоев со светом?

- Электроснабжение высокое у нас в нормальном состоянии. А нижнее, т.е. кабельное, городское, оставляет желать лучшего. Раньше мы испытывали очень большой энергетический голод. Но Чубайс построил нам тепловую электростанцию, которая обеспечивает электроэнергией треть города. Разработана программа развития энергосистемы и, думаю, в течение 3 лет все поправим.

- Как вам Чубайс?

- Я считаю, что если этот грамотный менеджер делает что-то для нашего города, то он молодец.

- Московский мэр в 2003 г. обещал устроить в Сочи строительный бум и даже насыпать вдоль побережья искусственные острова. Что сделано?

- Юрий Михайлович выполнил очень интересный инвестиционный проект. В Адлере построил поликлинику.

- Но это еще не строительный бум?

- Почему? Работает несколько московских компаний по строительству жилья.

- Ну а искусственные острова насыпали?

- Пока нет. Я думаю, и до этого дойдет.

Стройка олимпийскими темпами

- МЕЖДУ прочим, экологи критикуют олимпийскую заявку Сочи: мол, природе будет нанесен невосполнимый ущерб...

- Для того и есть экологическая экспертиза каждого объекта. Я думаю, что к этому вопросу господа экологи подойдут беспристрастно.

- Красная Поляна - это ключик к тому, чтобы сделать туристический сезон в Сочи непрерывным?

- Конечно. И еще у нас появится несколько дворцов спорта.

Мы сможем проводить там олимпийские соревнования, да и просто соревнования мирового масштаба. Я каждый год бываю в командировке в Каннах на выставке недвижимости. Так вот, у нас Дворец спорта будет красивее, чем каннский.

- Вы искренне считаете, что в Красной Поляне можно создать все условия для проведения Олимпиады?

- У нас есть уже генеральный план, который разработан на уровне правительства, с учетом того, что у нас будут Олимпийские игры. Главный вопрос - как и кому строить эти объекты. У нас все есть, и мы это докажем представителям МОК.

В связи с Олимпиадой 2014 г. многие инвесторы поймут, что деньги надо вкладывать именно в Сочи. Если уж такой инвестор, как «Газпром», вкладывает деньги в нашу Красную Поляну - это очень серьезно. У меня есть уверенность, что мы победим. Мы изучили все страны-претенденты - уровень у всех одинаковый, но у нас стартовые условия лучше.