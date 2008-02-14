Прошутинская знает, чего хочет народ!

– КАК вы представляете себе лицо народа? Для кого делаете передачу?

– Для меня народ – это те люди, которые определяют наше будущее. Они думают, анализируют, ничего не принимают на веру. Они не ищут врага, практически не жалуются на жизнь. И пытаются понять – что нужно сделать, чтобы та стала лучше. Поэтому мы сразу решили: к нам в студию будет приходить не массовка, не маргиналы, которые путешествуют по всем программам. А люди, способные формировать общественное мнение.

Мы делаем передачу для лучшей части народа! Политики после эфира часто подходят ко мне и говорят: «Какие умные зрители!» Они удивляются этому потому, что им кажется, будто только они разумны.

– С чего бы вдруг вы занялись общественно-политической программой? Ведь развлекательная передача «Мужчина и женщина» у вас неплохо получалась!

– Конечно же «Мужчина и женщина» мне гораздо ближе. И очень жаль, что ее не стало.

– Раньше передачу «Народ хочет знать» вы вели с поэтом Андреем Дементьевым. Его вам навязало бывшее руководство канала. При нынешнем начальстве работается вольготнее?

– Для меня новое руководст­во канала – совсем не новое. С Александром Сергеевичем Пономаревым мы работали еще в молодежной редакции: я была его заместителем. Вообще у каждого руководителя канала есть свое понимание, каким должно быть ТВ, а у меня есть свое. Поэтому как раньше мне приходилось спорить с Попцовым, так и сейчас иногда приходится переубеждать Пономарева. И это нормальный рабочий процесс.

– Зачем совмещать работу главного редактора АТВ и телеведущей?

– Это нужно не столько мне, сколько программе. Передача сделана под меня, и пока она имеет хороший рейтинг.

– Вы строгий руководитель?

– Достаточно. Но подчиненные меня не боятся. Я не тот руководитель, который говорит: «Делай только так, и никаких обсуждений!» Главное, что мы сохраняем на АТВ все эти годы, – свобода творчества.

– Кабинет вашего мужа, президента компании Анатолия Малкина, называют кабинетом «психологической нагрузки». А ваш – «психологической разгрузки»…

– Наши кабинеты находятся друг против друга. Малкин – человек взрывной, эмоциональный. Он может совершать пусть и правильные, но очень резкие поступки. А в творческом коллективе очень важно – как себя чувствуют люди. Вот я и пытаюсь все это регулировать.

– Кому принадлежит идея создания АТВ?

– В свое время мы с Толей сделали программу про молодежные жилые комплексы, где рассказали о деятельности архитектора Юрия Макарова. В 1987 г. он позвонил нам и сказал: «Вы столько для нас сделали! Начните что-нибудь вместе с нами. Я открыл архитектурный кооператив. Вы можете сделать ТВ-направление в нашем ко­оперативе». И я говорю Толе: «Ну давай попробуем».

Так мы открыли свое ТВ. И были первыми – тогда никто не знал, как правильно строить коммерческое телевидение!

– Насколько трудно «пристроить» программу на тот или иной канал?

– Cлово «авторское» в нашем названии предполагает производство собственных программ, а не лицензионных. А новое всегда настораживает. В свое время мы сделали «Старую квартиру». Ее Малкин как коробейник возил на все каналы. Но никто не захотел брать, кроме Эдуарда Сагалаева. Лишь после того как она стала топовой и мы получили за нее государственную премию – только тогда другие каналы начали понимать: не купив ее, они сглупили.

– AТВ – семейное предприятие. Здесь помимо вашего мужа работает его сын Илья и ваш Андрей. Как вы решаете производст­венные конфликты?

– Мой сын работает с Малкиным. Споры у них бывают, но я не пересекаюсь с ними по работе. У Ильи тоже свой участок, он занимается кинопроизводством. Мы рады, что наши дети становятся самостоятельными. И надеемся: дело, которое когда-то придумано нами, не пропадет.

– Ради Анатолия вы в свое время покинули мужа-дипломата. Чем Малкин вас покорил?

– Своим талантом, человеческими качествами… А что касается развода, то счастье одного – это всегда несчастье другого. Чувство вины перед тем, кого ты оставляешь, непременно присутствует. Хотя я не знаю, как бы могла жить без моего мужа, с которым мы вместе уже 26 лет.