Памяти академика Гая Северина

УШЕЛ из жизни, пожалуй, последний из тех гениев советской и российской науки, кто работал вместе с такими людьми, как С. Королев, А. Туполев, А. Яковлев, В. Мясищев...

Их руками разрушенная мировой войной страна вышла в космос, контролировала океаны и сушу всего земного шара.

Гай Ильич – один из тех, кто создал такой непробиваемый оборонный щит, благодаря которому страна выжила за последние 20 лет. А сегодня накапливает силы.

Гай Ильич Северин начал работать в 1947 г. в Летно-испытательном институте (ЛИИ). В январе 1964 г. назначен Главным конструктором предприятия, которое в дальнейшем преобразовано в Научно-производственное предприятие «Звезда».

Под его руководством «Звезда» стала головным предприятием в СССР в области разработки и производства индивидуальных систем жизнеобеспечения летчиков и космонавтов. Им созданы лучшие в мире средства спасения экипажей и пассажиров при авариях летательных аппаратов, системы дозаправки самолетов топливом в полете, скафандры для работы в открытом космосе.

Под руководством и при непосредственном участии Генерального конструктора созданы такие уникальные изделия, как катапультное кресло космического корабля «Восток». В нем совершил первый полет в космос Ю. Гагарин. А также шлюзовая камера и скафандр для первого в мире выхода космонавта А. Леонова в открытый космос. Полужесткий скафандр для работы по обслуживанию орбитальных космических станций и ряд других сложнейших систем и изделий.

Разработанные под руководст­вом Г.И. Северина принципиально новые образцы средств спасения значительно повысили безопасность полетов и эффективность применения боевых самолетов. Они позволили спасти сотни жизней летчиков, попавших в аварийную ситуацию, и вернуть их в строй.

Доктор технических наук, профессор, академик РАН, действительный член Международной академии астронавтики и Нью-Йорской академии наук, почетный академик академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, Г.И. Северин являлся одним из организаторов и руководителей кафедры систем жизнеобеспечения и безопасности полетов Московского авиационного института.

В течение последних лет под руководством и при непосредственном участии Г.И. Северина созданы:

новое поколение космических скафандров для внекорабельной деятельности, обеспечивающих бесперебойную эксплуатацию российской орбитальной станции «Мир», а затем – и Международной космической станции;

новое семейство компьютеризованных катапультных кресел К-36Д-3,5 для боевых самолетов, летно-технические характеристики которых превосходят зарубежные аналоги;

новая система жизнеобеспечения летчиков самолетов ВВС и ВМФ – с бортовой кислорододобывающей установкой и твердыми источниками кислорода.

Г.И. Северин – автор более чем 170 научных трудов. Он лауреат Ленинской (1965) и Государственной (1978) премий СССР, Государственной премии РФ (2001), премии Правительства Российской Федерации (1999). Ему присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Вся его жизнь была неразрывно связана со спортом. Он – первооткрыватель горнолыжных трасс, первый в СССР чемпион мира по горным лыжам среди студентов. Свою любовь к спорту он сохранил до последних дней. А все свободное время до конца жизни проводил на горнолыжных склонах, учредив известный горнолыжный «Клуб Гая Северина».

Память о Гае Ильиче Северине сохранится в сердцах тех людей, кто с ним работал, знал его и был им спасен.