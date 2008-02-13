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Беззащитная наука

№ 7(93) от 14.02.2008 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Тем, кто хочет стать кандидатом или доктором наук, стоит призадуматься. Готовы ли вы ради этого отказаться от денежной работы и действительно посвятить себя разгрызанию пресловутого гранита? Иначе – не получится. Скоро научные корочки перестанут выдавать «кому ни попадя». По данным АН, государство радикально реформирует систему аттестации научных кадров.

Гуманитарный перекос

Как сообщают наши источники, идею реформы активно поддержал президент Владимир Путин. Он принял во внимание мнение экспертов, уверенных, что нынешняя система безнадежно устарела. Во многом она работает «для галочки».

Между тем страна делает ставку на развитие инновационной экономики. Однако новые технологии не появятся сами собой – нужны специалисты.

Формально с этим у нас вроде бы все в порядке. В СССР насчитывалось 500 тыс. кандидатов наук и 200 тыс. докторов. Как ни странно, несмотря на глубочайший кризис нашей науки, в целом число «ученых» за последние годы… выросло. Вот только назвать многих из них учеными можно лишь с очень большой натяжкой.

Эксперты приводят впечатляющие факты. Во-первых, реальная численность кандидатов наук, действительно работающих в НИИ и не сбежавших ни за границу, ни в коммерцию, составляет от силы половину от их «бумажного поголовья».

Во-вторых, даже среди действующих сотрудников НИИ реально «двигают науку» очень немногие. Судя по количеству публикаций в научных изданиях, численность активно действующих ученых в несколько раз меньше записной. Причем чем «гуманитарнее» специальность ученого, тем ниже вероятность, что он будет работать в науке. Например, по оценке экспертов, только 5% новоиспеченных докторов экономических наук остались в системе РАН. Остальные подались на вольные хлеба в бизнес и государственные структуры.

В-третьих, большинство наших ученых занимаются совсем не теми науками, которые могли бы вывести технологический потенциал страны на мировой уровень. В СССР две трети диссертаций защищались в области точных наук. Гуманитариям доставалась треть научных степеней. Сейчас соотношение изменилось на ровно противоположное.

Кандидаты и доктора наук годами дожидаются корочек. А без них степень недействительна.

Говоря без обиняков, качество научных кадров резко упало. Цифры свидетельствуют сами за себя. Например, в 1993 г. в стране «защитились» 560 док­торов физико-математических наук и 1050 – технических наук. Спустя 10 лет «урожай» физико-математических докторских диссертаций в стране упал до 330, технических – до 580. Зато гуманитарии развернулись вовсю! Количество кандидатских диссертаций по социологии выросло в 3 раза, по политологии – в 4 раза, по культурологии – в 86 раз!

Семь научных нянек

Понятно, почему так произошло. Конечно, времена изменились. Тем не менее работникам госструктур ученая степень по-прежнему дает право на существенную прибавку к зарплате и даже на дополнительную жилплощадь. В бизнесе такая корочка часто помогает взлету карьеры. Кроме того, не стоит забывать, что все кандидаты наук получают гарантированный откос от армии…

Да и почему бы на всякий случай не обзавестись степенью? Всем известно, почем в России докторская или кандидатская диссертация «под ключ». Технология отрабатывалась десятилетиями. Прописался за деньги в аспирантуре любого госвуза – купил диссертацию – подождал три года – подал документы в ВАК – получай степень…

Все ясно, но… постойте. Что это за ВАК такой? А – Высшая аттестационная комиссия. Межведомственная структура, отвечающая за качество подготовки научных кадров. ВАК – «Зевс-громовержец» научного мира, без «штампа» которого не действительна ни одна диссертация. Вот только «трезубец» этому божеству в последние годы сильно пообломали.

Когда то у этой организации были практически министерские полномочия. В 1975–91 годах она именовалась Высшей аттестационной комиссией при Совете министров СССР. Понятно, что, когда ты подчиняешься кабинету министров, ты далек от ведомственных интересов.

Но затем дела у ВАКа пошли под уклон. В 2004 г. его полномочия поделили «на троих». Часть «диссертационных» функций отошла Минобрнауки. Не обделили и Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). Вопреки всякой логике, она получила право создавать собственные диссертационные советы, присваивать научные звания и выдавать дипломы государственного образца.

Вместо простой и ясной схемы появилась сложная «многоэтажная» конструкция. Работает она из рук вон плохо. Функции и полномочия в ней дублируются, возникла чудовищная неразбериха.

Вот характерный пример. Начиная с 2004 г., то есть целых два года после начала реорганизации, ВАК вообще не обладал никаким официальным статусом. К чему это привело? Защита диссертаций в стране практически встала. Кандидаты и доктора наук, уже защитившие свои работы в ученом совете, годами дожидаются официальных корочек. А без них степень недействительна…

Хуже всего, что распыленность полномочий среди различных федеральных органов привела к тому, что в стране окончательно забросили развитие системы подготовки научных кадров. У семи нянек дитя оказалось «всем без надобности». Но зато – с научной степенью! Результат налицо. Система подготовки научных кадров оторвалась от реальных потребностей общества.

К счастью, по данным «АН», власти намерены кардинально изменить ситуацию. По нашим сведениям, с подачи президента ВАК от Минобрнауки переподчинят непосредственно Правительству РФ. Комитету вернут отобранные у него полномочия. Значит, закончится многолетний административный «пинг-понг», в который с ВАКом играли «заинтересованные» стороны.

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