Русский Баден-Баден

Обласканный солнцем



КОМФОРТНО отдохнуть, а главное – эффективно полечиться в Горячем Ключе можно круглый год. В основном списке специализаций: лечение заболеваний органов пищеварения и органов дыхания, системы кровообращения, костно-мышечной и нервной систем, нарушения обмена веществ, гинекологических заболеваний, педиатрия. На курорте действует постожоговый реабилитационный центр. Горячий Ключ в статусе здравницы с 1930 года. А первая лечебница на водах была открыта еще в середине XIX века.

Добраться до курорта просто: самолетом до Краснодара, а дальше электричкой или автобусом. Город удобно расположен на полпути между Сочи и столицей края. 40 минут рейсовым автобусом – он курсирует каждый час – и вы при желании на море. Неподалеку проходит федеральная трасса «Дон». Если собст­венный автомобиль предпочесть другому транспорту, то первыми приятными впечатлениями от города станут большое количество автозаправочных станций, хорошие дороги и чистые улицы. С разноцветной тротуарной плиткой, правда, случается, соседствует состарившийся асфальт. Но это от того, что заодно с дорожным покрытием городские власти предусмотрительно решили поменять и устаревшую канализацию. Что, понятно, замедляет процесс благоустройства.

Курорт живописно раскинулся на правом берегу реки Псекупс. Узкая долина по­крыта лесами: дуб, бук, орешник, чинара, тисовые рощи. По количеству солнечных дней в году Горячий Ключ догоняет лидирующую на нашем юге Анапу. Вместе с тем здесь нет изнуряющей июльской жары, характерной для побережья. А зима стоит мягкая, малоснежная и без слякоти. Отроги Кавказского хребта с трех сторон надежно защищают от сильных ветров. Освежающую горную прохладу приносит только легкий бриз с реки.



Чудодейственная вода



ПО МНЕНИЮ специалистов, уникальность Горячего Ключа прежде всего в удивительном сочетании лечебных особенностей Сочи, Ессентуков и Крыма. Шесть видов минеральных вод – теплые и термальные (горячие) из семнадцати скважин используются для лечения. Горячие воды с температурой от 37 до 60 градусов выходят из глубины 3-3,5 километра. Не доходя до поверхности 400–500 м, они обогащаются кислородом. Все воды, за исключением йодобромных, по химическому составу щелочные. Используемые для наружного либо внутреннего применения, они способствуют естественному выздоровлению человека.

Происходит увеличение количества потребляемого организмом кислорода. Усиливаются окислительные процессы. Повышается белковый обмен и восстановительная способность тканей на уровне клетки, изменяются свойства крови.

Вас здесь ждут



ЕСЛИ кто-то решится, отложив дела, помочь организму встретить весну (известно, что как раз в это время обостряются многие болезни), знайте, что в Горячем Ключе вас ждут пять основных санаториев. Каждый по-своему интересен. Это уникальные лечебные программы, опытные высокопрофессиональные медицинские кадры, редкое современное медицинское оборудование.

Центром курорта является питьевая галерея. Она принадлежит санаторию «Горячий Ключ» – одному из старейших и авторитетных на Кубани. Согласно историческим фактам, предоставлять лечение здесь начали еще в 1864 г. – раньше, чем образовалось само поселение. Санаторий «Горячий Ключ» – один из немногих, где осуществляют реабилитационное лечение после операций на сердце и инфаркта миокарда. Он имеет свой круглогодичный детский оздоровительный лагерь для детей от 7 до 15 лет.

«Предгорье Кавказа» знаменит успешным восстановлением больных, перенесших полостные операции органов пищеварения, резекции желудка. Для сведения: один день лечения с проживанием в 2-местном номере и трехразовым питанием обходится в 1340 рублей.

Только в «Изумрудном» можно получить услуги гирудотерапии и озонотерапии. А лечение заболеваний костномышечной системы осуществляется в том числе и фитоглинотерапией.

В «России» предлагают уникальные программы лечения сахарного диабета и ожирения разных стадий.

Принимая лечебные процедуры, отдыхая среди девственной природы, трудно остаться равнодушным к местным достопримечательностям. Если верить путеводителю, их на курорте и в его окрестностях ровно 100. Сказочные названия многих будят воображение. Возможно, кто-то задастся целью осмотреть буквально все, благо расстояния небольшие. Но даже ленивому, например, не миновать Минеральную поляну в Целебном парке. В древности именно здесь находились обильные природные выходы Псекупских вод. Рядом с ними люди рыли ямы, заполняли их горячей целебной водой и лечились кто как мог. Здесь же стоит единственный в мире памятник минеральной воде.

Наверное, многим захочется по­стоять на православной службе перед Иверским образом Божией матери. Иверская часовня, напоминающая о когда-то действовавшем на этом месте благодатном роднике, находится тут же, неподалеку. Отсюда, от подножия Абадзехской горы, можно любоваться одним из наиболее известных природных памятников Кавказа – скалой «Петушок». Отсюда открывается великолепный вид на долину Псекупс, лесистые отроги Кавказского хребта.

Насладившись красотами природы, наслушавшись романтических легенд во время дневных экскурсий, вечер, возможно, кому-то захочется провести в приятной компании в ресторане. Здесь или на пикнике возле пруда известного в городе страусинового хозяйства отведайте блюдо из страусиного мяса. Или закажите фирменную яичницу. И тогда впечатления от Горного Ключа станут полными.