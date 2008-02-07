Тигры раздора

НАПОМНИМ – полтора года назад Михаил Багдасаров вместе со своим аттракционом «Тигры шоу» вышел из компании «Росгосцирк» и перешел в штат Цирка Никулина. Судом уже несколько раз выносилось решение о необоснованности претензий Росгосцирка на имущество аттракциона и «полосатую» труппу. Однако господин Запашный, руководитель Росгосцирка, словно надеясь на чудо, продолжает снова и снова подавать в арбитражный суд апелляционные жалобы.

Ситуацию комментирует Михаил Багдасаров:

«16 мая этого года Мстиславу Запашному исполняется 70 лет. И как видно, ему стала необходима хотя бы видимость какой-то активной деятельности. Заниматься чем-то созидательным, мне кажется, он не хочет, поэтому так плачевны дела в компании «Росгосцирк». Недаром ее покинули многие звезды отечественного цирка».

Покинувший Росгосцирк аттракцион Михаила Багдасарова «Тигры шоу» находится в прекрасной творческой форме. Не так давно подопечные Михаила Ашотовича с аншлагами выступили в Минске, затем в Гомеле, где всего за полтора месяца вышли на манеж больше 80 раз. Сейчас Артур и Карина Багдасаровы готовятся блеснуть на международном фестивале в Ижевске, где собирается цирковая элита мира.

На этом фоне руководству Росгосцирка было бы логичнее направить свои силы в другое русло. Да и нерешенных проблем там более чем достаточно.