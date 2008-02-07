Из фотомодели – в первую даму страны?

В 90-е годы кутюрье и редакторы модных журналов убеждали всех в один голос: она самая красивая! Подиумы, показы, обложки, загадочная улыбка, обаяние и почти ни дня без того, чтобы не сжимать в объятиях одного из самых интересных мужчин планеты. Список ее завоеваний настолько длинный, что всех не перечислить. Певец Мик Джаггер, адвокат Арно Кларсфельд, актеры Венсан Перес и Шарль Берлинг. В 2007 г. в интервью французскому журналу «Мари-Клер» она охарактеризовала себя как «укротительница мужчин». Но в отличие от многих красавиц, вошедших на модные подиумы благодаря только фигурке и смазливой мордашке, говоря про Карлу, можно сказать – это судьба.

В 19 лет она бросает учебу в художественном вузе, чтобы отдаться работе в модельном бизнесе. В начале 90-х годов становится топ-моделью и входит в десятку лучших мировых манекенщиц. Соня Рикель отзывается о Бруни той поры как о девушке, отличавшейся от всех остальных. Она вспоминает, что Бруни «часто сидела где-то в углу, уткнувшись в книгу, и поедала сэндвич». Все отмечали, что девушка очень хорошо воспитанна, никогда не повышает голос и не конфликтует с коллегами.

Чтобы понять, откуда у молодой молчаливой особы всепоглощающая страсть к книгам и хорошее воспитание, достаточно заглянуть в ее детство. Родилась Карла 23 декабря 1968 г. в Турине в Италии. Сказать, что ее отец Альберто Бруни Тедески был богат, это значит не сказать ничего. Семья была второй по финансовому состоянию в Италии после знаменитых владельцев ФИАТа – клана Аньели. Дед Карлы, еврей, принявший католицизм, сколотил состояние на электро- и пневмокабелях. Отец выбрал другой путь. Он стал композитором и женился на талантливой пианистке Марисе Борини – матери Карлы.

До 1971 г. отец был директором театра Реджио в Турине, писал симфонии. Его произведения исполнялись в милан­ском Ла Скала и в неапольском театре Сан-Карло. Но в 1973 г. семья покидает Италию, чтобы обо­сноваться во Франции. На родине становилось опасно: «красные бригады» увлеклись киднеппингом и вымогатель­ством денег у богатых семей.

Карла несколько лет учится в швейцарских школах, перед тем как воссоединиться с семьей в Париже. В свободное время много читает и слушает музыку. С подружкой решает во что бы то ни стало познакомиться с лидером модной в ту эпоху группы «Телефон» Луи Бертиньяком и добивается своего. С Луи она дружит до сих пор. Он один из тех, кто убедил Карлу несколько лет назад отправиться в новое плавание: писать стихи и сочинять песни.

В 1996 г. умирает отец, и через некоторое время мать рассказывает Карле правду. Ее настоящий отец – Маурицио Реммерт. Он был тайным другом матери в середине 60-х. Затем следует знакомство с настоящим отцом. В 1997 г. Карла заканчивает работу на подиуме. Что же делать дальше? Проблем с день­гами нет.

Но Карле всегда хотелось независимости. Пора было перейти в другую стадию жизни. И она посвящает все свое свободное время написанию стихов и песен. А потом при поддержке Луи Бертиньяка в конце 2002-го появляется ее первый альбом «Кто-то мне сказал». Его заглавную песню она написала вместе со знаменитым кинорежиссером Лео Караксом. Критика и публика привет­ствуют рождение новой певицы. Продано 2 млн. дисков! Для дебютантки это суперуспех. Профессионалы принимают ее в свое сообщество – она получает французский аналог «Гремми», приз Victoire de la Musique как открытие года.

Все это происходит на фоне очередной громкой истории ее любви. Она знакомится с молодым философом Рафаэлем Энт­ховеном. Как это часто бывает у Карлы – любовь с первого взгляда. Но Рафаэль несвободен, он женат на Жюстин Леви, дочери знаменитого французского философа и писателя Бернар-Анри Леви. Начинается этакая игра в тяги-перетяги. Карла и здесь побеждает. Живет несколько лет с Рафаэлем, который становится отцом ее единственного пока ребенка, 6-летнего Орельена.

Обо всех перипетиях этой истории не знает во Франции только ленивый. Бойкое перо брошенной Жюстин Леви дало пережитым событиям новую жизнь – она выпустила книгу «Ничего особенного». В ней звездная манекенщица по имени Пола с милой кличкой Терминатор ворует у героини мужа. Надо заметить, книга имела определенный успех и даже получила приз с красноречивым названием «Водевиль».

Сама Карла обычно никогда не вступает в объяснения по конкретным случаям, но всегда охотно делится с прессой своими взглядами на жизнь и на любовь. И простому католику есть от чего прийти в ужас, по­знакомившись с ее немногими и небольшими высказываниями: «Я больше предпочитаю, чтобы меня называли хищницей, чем старой калошей. Хищница – это не так уж и плохо для женщины, это смещает игру». Или вот: «Любовь и брак меня не успокаивают», и напоследок: «Я моногамна время от времени, но предпочитаю полигамию (многобрачие) и полиандрию (многомужие). Любовь длится долго, но сжигающее желание – от 2 до 3 недель».

Все это время певи­ца не забывает и о гражданской позиции. Она никогда, как и ее сестра Валерия, не скрывала своих левых взглядов. В прошлом году многократно прини­мала участие в предвыборных президентских митин­гах социалистической партии. И несколько раз стояла на трибуне поблизости от Сеголен Руаяль.

Кстати, первой встречей с Саркози Карла также обязана своей активной жизненной позиции. В середине ноября г-н Саркози принял в Елисейском дворце группу деятелей культуры. Вот тут, по всей видимости, он и был сражен взглядом ее пронзительных глаз.

Ну кто может устоять против Карлы? Хотя, видимо, впервые за многие годы первый выстрел оказался холостым. Николя довез ее до дома, но не остался у нее и даже несколько дней не звонил. Бедная Карла была удивлена. Но переживала она зря, и судьба завязала свой очередной узелок. На память.