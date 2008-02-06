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Генералы печальной карьеры

№ 6(92) от 07.02.2008 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]

Генералы печальной карьеры

 ГОВОРЯТ, что инициатором этой проверки стал новый начальник ГУБП СВ генерал-лейтенант Владимир Шаманов. Герой чеченской войны шутить не любит. Уже каждому пятому московскому генералу он «влепил» двойку. Его возмущает, что столичные вое­начальники, имея прекрасную спортивную базу, ею фактически не пользуются. Поэтому зажирели сверх всякой меры.

 Генеральскую чистку поддерживает и Главная военная прокуратура (ГВП). У нее накопились серьезные претензии не к физической форме, а к моральному облику отдельных высших армейских чинов. Слишком часто наши генералы за серьезные проступки получают лишь условные сроки и, по сути дела, выходят сухими из воды.

 Наиболее показательна в этом смысле ситуация, сложившаяся вокруг бывшего командующего Северным флотом адмирала Геннадия Сучкова. Военный суд признал его одним из основных виновных в гибели в Кольском заливе списанной атомной подлодки К-159 во время ее транспортировки на утилизацию. Девять из десяти находившихся на борту членов временного экипажа тогда спасти не удалось. Адмирал получил четыре года условно. К тому же он, обиженный на всех и вся, после своей отставки в одном из интервью разгласил сугубо секретные сведения, касающиеся боеготовности Северного флота. Что отнюдь не красит флотский мундир. Однако почти тут же был назначен... советником министра обороны РФ со штатной категорией «генерал-полковник».

 Другой пример. Командир корпуса ВВС генерал-лейтенант авиации Юрий Комиссаров после тренировочного полета посадил свой МиГ-29 на «брюхо». Оказалось, забыл выпустить шасси. Суд привлек его к уголовной ответственности за порчу боевой техники. Генерал получил условный срок. А вскоре его повысили в должности.

 К двум годам лишения свободы условно Читинский гарнизонный суд приговорил заместителя командующего войсками Сибирского военного округа генерал-майора Владимира Катанова. До этого тот служил в Самаре. Получив новое назначение, уехал. А оставшейся дожидаться переезда семье передал в личное пользование служебный автомобиль вместе с водителем. За два года, как подсчитали следователи, ущерб казне составил более 400 тыс. рублей. Но должности генерал Катанов не лишился.

 К 23 февраля полку российских генералов заметно прибавится. На День защитника Отечества президент по традиции щедро раздаст большие звезды на погоны. Мы по-прежнему упорно не хотим реально сокращать число генеральских должностей. А ведь России есть с кого брать пример. Не будем смотреть за океан на Америку. Возьмем казахстанскую армию. Это достаточно компактная и управляемая военная структура. В ней на 87 тыс. солдат и офицеров приходится 34 генерала, то есть на одного генерала – 2558 солдат и офицеров (примерно полтора полка). Для сравнения: на 1 100 000 солдат и офицеров в Российской армии приходится 1400 генералов, на одного генерала – 786 солдат и офицеров (примерно полтора батальона). На 19 тыс. солдат и офицеров МЧС приходится аж 150 генералов: получается, на одного владельца лампасов – лишь 126 солдат и офицеров (всего одна рота).

 Причем не секрет, что основная масса генералов сосредоточена в Москве. Многие из них никогда не воевали. А боевые полководцы зачастую служат на периферии. Для них в столице места нет. Грядущая чистка в центральном аппарате МО РФ должна расчистить эти авгиевы конюшни и дать дорогу наверх людям, понюхавшим пороха в «горячих точках». Как заявил генерал-лейтенант Владимир Шаманов: «Одна из задач, поставленных мне министром обороны, была систематизировать боевой опыт Афганистана и двух чеченских кампаний». В качестве примера начальник ГУБП и СВ ВС РФ отметил, что пять командармов прошли обе чеченские кампании и являются профессионалами высокого уровня. Но вот найдется ли им место в Министерстве обороны на Арбатской площади?

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