«Аргументы неделi» – самая скандальная и ироничная газета

ПРЕМИЯ «Искра» вручается уже третий год. В состав жюри входит 21 человек. Это известные журналисты, редакторы крупнейших газет и журналов, руководители издательств и информационных агентств.

На соискание бриллиантового приза были отобраны 1063 журналистские работы. В конкурсе приняли участие 147 редакций из различных регионов России, от Калининграда до Камчатки. И только 18 авторов станут лауреатами престижной премии.

Среди 57 журналистов, попавших в финал, наши коллеги: Владимир Леонов в номинации «Самая скандальная публикация» и Дарья Мартынкина «За лучший фель­етон». Тот факт, что в этих номинациях лучшими оказались авторы «Аргументов неделi», – признание общественностью смелой гражданской позиции издания. Независимость и профессионализм в подготовке материалов – главное в работе его журналистского коллектива.

Как отметила вице-президент МедиаСоюза и председатель оргкомитета Премии «Искра» Елена Зелинская: «Главная задача премии – максимальное содействие повышению профессионального уровня журналистов и повышение популярности печатных СМИ. Мы хотим вернуть людям привычку читать газеты. Премия стимулирует обмен опытом между журналистами, способствует установлению профессиональных связей между изданиями. Она призвана поощрять и поддерживать талантливых авторов».