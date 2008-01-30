На полковников и генералов не хватит баранов

ВСЕ последние годы российские военные жили по армейской поговорке: «форма №8 – что нашли, то и носим». Бедность довела до того, что летчиков переодели в наземную «оливку», а парадная форма генерала и солдата стала различаться лишь цветом рубашки. Сейчас, похоже, впадаем в другую крайность. Показуха и дороговизна. Ручная вышивка золотом на генеральских мундирах. Гламурненький дизайн нижнего белья от Юдашкина. А также на радость вражеским снайперам папахи генералам и полковникам вернули. А еще всем женщинам в форме обещают каракулевые береты и воротники. Только невдомек тыловикам, что даже в Туркмении не осталось столько баранов, чтобы обеспечить всех каракулем.

Недавно заместитель министра обороны Владимир Исаков объявил: с будущего года солдат обуют в высокие шнурованные ботинки (берцы) и обычные хлопчатобумажные носки темных цветов. Хотя еще 28 сентября 2007 г. тот же генерал армии Исаков заявлял:

– Портянки – это то изобретение, от которого даже в XXI в. отказываться нельзя. Их невозможно сравнивать с носками. Кто пробовал ходить в сапогах, и подолгу, тот прекрасно понимает, что такое носки и что такое портянки.

При этом остаются кальсоны и нижняя рубаха с завязками вверху и внизу образца XIX в., летние синие трусы до колен, вещмешок типа «сидор» и «ремень поясной с латунной двухшпеньковой пряжкой». Правда, обещают мембранное белье на основе нанотехнологий. Но все это похоже на модные сказки.

Мол, через форменные обувь и одежду, созданные на основе мембранной ткани, тело может дышать. Ткань будет на 20% легче, при необходимости может менять цвет, подобно хамелеону, и температуру. Это для того, чтобы бойцу стать невидимым, в том числе для приборов ночного видения.

Разработка новой формы длилась десять месяцев, в ней помимо модельеров участвовали Центральный НИИ текстильной промышленности и ряд прочих научных организаций. Генералу Исакову особенно нравится то, что новая форма «элегантна», выполнена в «насыщенной цветовой гамме» и практична. Впрочем, последнее качество еще предстоит проверить: опытные образцы будут апробировать в войсках от полугода до 9 месяцев и лишь потом запустят в серию. А чтобы переодеть в новую форму всю армию и флот, потребуется не меньше трех лет. Первыми же, кто опробует новую форму после того, как она будет доработана и запущена в серию, станут войска Московского гарнизона, ВДВ и спецназ.

Правда, уже сейчас одобрение получили форменные свитера, как в бундесвере, и короткие кожаные куртки, «слизанные» у американских пилотов. А вот моряки пока остались обиженными. Особенно подводники. Не нравится им нести службу в «больничных пижамах».

На это обратил внимание еще 17 ноября 2007 г. президент Путин: «Когда я говорю о перевооружении, имею в виду даже внешний вид, имею в виду форму, обмундирование. Вы знаете, я в последний раз, когда приезжал в войска (не хотел об этом говорить публично, но скажу), посмотрел на подводников – не должны они быть так одеты, даже находясь на боевом дежурстве. Понимаете, в прошлом веке можно было так одевать наших офицеров. Особенно в элитных частях. Для подводников форма должна быть обязательно хлопчатобумажной, без всяких добавок, должно быть одноразовое белье».

К примеру, одноразовое белье, включая носки, персонал атомных электростанций носит уже лет 50. О подводниках все это время никто и не думал. К сожалению, об удобстве и функциональности военной формы и сейчас не очень задумываются модельеры. А солдату и офицеру носить ее не на подиуме, а на поле боя.