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Сериал турецкого происхождения

№ 4(90) от 24.01.2008 [ «Аргументы Недели » ]

 ЕВРОПА испытывает извест­ные трудности с адаптацией иммигрантов из мусульманских стран к жизни в новых условиях. Помочь в решении этой проблемы с недавних пор призвано телевидение. Сериал «Турецкий для начинающих» с триумфом прошел на немецком канале ARD и стал победителем нескольких международных конкурсов в 2006 и 2007 годах. В нем показана жизнь семьи, где мама двух немецких детей Дорис съезжается со своим возлюбленным по имени Метин. Он – немец турецкого происхождения, и у него тоже двое детей, которые соблюдают мусульманские традиции. Естественно, начинаются проб­лемы. Мусульмане осуждают слишком вольные, по их мнению, нравы новых родственников. Апофеозом этого дейст­ва становится момент, когда Дорис в священный Рамадан приготовила свинину и подала ее к столу! С февраля этот сериал, который в Европе позиционируется как очень смешной, планирует показывать канал MTV Россия.

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