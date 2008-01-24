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…да не судим будешь!

№ 4(90) от 24.01.2008 [«Аргументы Недели », Владимир ПАСТУХОВ ]

 Я ПИШУ эту статью с тяжелым чувством. З­автра утром мне идти в суд. Я убежден в своей правоте и практически уверен, что проиграю процесс. Потому что судьи почти наверняка не будут вникать в тонкости моей юридической позиции. У них для этого нет ни сил, ни времени, ни возможности. И все же не брошу в них камень. Потому что проблемы нашей судебной системы находятся вне ее. И судьи – такие же заложники ситуации, как и мы.

 Существующая судебная система продолжает оставаться по своей природе советской. Она подверглась только косметическим изменениям, не затронувшим ее основы.

 Советское правосудие не было «самодостаточным» и функ­ционировало под контролем КПСС. Это имело не только минусы, о которых все охотно говорят, но и плюсы: единство системы, жесткий контроль за единообразием толкования и применения законов, обеспечение дисциплинарного контроля не изнутри судебной системы, а политическими средствами извне. Без этого стержня советское правосудие было недееспособно. Естественно, и российское правосудие, оставшись советским в своих основных параметрах, без политического надзора эффективно работать не может. Когда из советского правосудия убрали внешний контроль, оно превратилось в груду неработоспособных, архаичных судебных учреждений. Чтобы система заработала, ее надо воссоздать заново.

 Основные проблемы российского правосудия – не в его «коррумпированности» и «зависимости от власти». А в развивающемся, как раковая опухоль, правовом нигилизме и резком снижении профессионального уровня подготовки судей.

 Коррупция в суде, безусловно, имеется и убивает правосудие. Но суд поражен ею не больше, чем все другие административные органы, он вовсе не находится в каком-то исключительном положении. Бороться надо не с коррупцией, а с условиями, ее порождающими. Намечающаяся в этой сфере бурная антикоррупционная кампания будет сопровождаться «выносом отдельных тел» из залов суда, но не капитальным ремонтом самих залов.

 Зависимость судей действительно существует. Но это не столько зависимость от государства (которое само не очень самостоятельно), сколько зависимость от старых и новых олигархических финансовых групп, которые часто используют это государство в своих узкокорыстных интересах.

 В такой ситуации зависимость от власти зачастую наименьшее из зол. Если бы ее не было, то во многих случаях правосудие вообще перестало бы осуществляться. Это, конечно, не украшает власть. Но, к примеру, ЮКОС до начала разоблачительных процессов «купил» суд так прочно и основательно, что без давления Администрации президента о правосудии можно было бы говорить только в сугубо теоретическом плане.

 Сейчас, правда, маятник качнулся в противоположную сторону.

 Повышение требований к качеству выносимых решений – один из главных путей преодоления кризиса российского правосудия и предотвращения коррупции.

 К каждому судье не приставишь прокурора (которые сами не очень чисты на руку). Но если бы критерии оценки судебных решений были ясными и жесткими, если бы каждый вывод судье надо было детально объяснять, если бы высший судебный надзор в постоянном режиме осуществлял скрупулезную проверку всех этих актов на соответствие букве закона, то возможностей для злоупотреблений было бы гораздо меньше. Брать деньги стало бы рискованно.

 Перефразируя О’Генри, можно сказать, что победить коррупцию в суде нельзя. Но можно создать такие условия, когда она перестанет расти как на дрожжах.

 В европейском и американском судах после завершения слушаний по делу работа судьи только начинается. Написание решения – основная задача судьи, отнимающая у него
наибольшее количество времени и сил. По сложным делам решения пишутся несколько месяцев, над их подготовкой работают несколько помощников в статусе адвокатов. Причина такого внимания к судебному акту в том, что только он является доказательством объективного, полноценного и правильного рассмотрения дела, которое будет многократно изучаться судами высших инстанций. Этот документ должен вобрать в себя все доводы каждой из сторон, и каждому доводу должна быть дана оценка. После этого формулируется собственная позиция судьи.

 Сегодня качество решения – это то, что в последнюю очередь заботит судью. Многие решения стали умещаться в две-три страницы, из них половину занимает перечисление участвующих в деле сторон. Выводы суда не мотивированны. Доказательства, представляемые сторонами, не оцениваются. Самой популярной фразой в решениях арбитражных судов становятся слова: «Суд находит доводы стороны несостоятельными». Суд не находит нужным «входить в детали» и объяснять, какие доводы приводили стороны и почему он счел их несостоятельными.

 Особенно остро стоит вопрос в арбитражных судах, где дело усугубляется еще и полным отсутствием культуры ведения протокола судебного заседания, под которым понимается вольный пересказ «содержания фильма». Таким образом, все, что реально происходило в зале суда, остается «за кадром» и не может быть проверено.

 Все это открывает широкую дверь для судебного произвола, делает судебные акты непроверяемыми, не поддающимися оценке и поощряет пресловутую коррупцию.

 Устаревшая архаичная организация судебной системы – главное, что обусловливает низкое качество правосудия. Она создает не вызванную объективными причинами перегрузку судей второстепенной юридической работой.

 Работа российского судьи выстроена таким образом, что он имеет только несколько часов, если не минут, на написание решения по делу. При таком лимите времени ни о какой качественной юридической работе не может быть и речи. Это одна из причин, почему на качество судебных решений высшие судебные инстанции смотрят сквозь пальцы. В судах общей юрисдикции иногда из таких положений выходят, поручая адвокатам выигравшей стороны самим написать решение. В арбитражных судах пытаются доказать, что «краткость – это сестра юридического таланта».

 Решение проблемы организации эффективного правосудия в России невозможно без проведения полномасштабной судебной реформы. До сих пор она толком и не начиналась.
Среди давно назревших мер можно назвать развитие примирительных процедур, которое позволит высвободить ресурсы для наиболее сложных дел. Не менее важно в этой же связи увеличение количества и изменение процессуального статуса помощников судей, которые должны официально получить право самостоятельно выполнять определенные судебные функции. Требуется принципиально изменить подход к формированию судебных кадров, вплоть до принятия правила, существующего в некоторых странах, где с­удьей назначается юрист, имеющий значительный адвокатский стаж. Самым радикальным и спорным предложением было бы введение суда присяжных по наиболее сложным категориям гражданских дел, что заставило бы судебную систему встряхнуться от «советской спячки»...

 Однако следует иметь в виду, что мы созрели и до самых радикальных мер. Потому что «непроходимость» правосудия стала главным тормозом развития экономики страны и источником постоянного общественного напряжения.

ОПРОС ПО ТЕМЕ

Стоит ли восстановить в судах партийный контроль, как это было в СССР?

Спросили мы граждан России

АНДРЕЙ Ляшков, 46 лет, водитель, Таганрог:
– Можно, для этого достаточно вернуть шестую статью Конституции, декларировавшую руководящую и направляющую роль КПСС.

Виктор Силенко, 37 лет, тренер, Самара:
– А что, его сейчас нет, что ли? Про Ходорковского помолчу, у него рыльце в пушку было по самые уши. Но вот Аракчеева с Худяковым и группу Ульмана вспомните. Дважды присяжные их оправдывали, и все равно наш «партийный» суд смог довести дело до обвинения, заставив офицеров скрываться. Партия проконтролировала, чтобы вердикт был политически правильным.

Николай Рубцов, 31 год, кондитер, Саранск:
– Мелочь никому не интересна, а все серьезные дела и так под контролем.

Елена Гавелко, 19 лет, студентка, Москва:
– Законы надо выполнять, тогда и не будет повода бодаться с судебной системой. Она в любой стране неповоротлива. Разве что в странах победившего шариата все вершится быстро и радикально. Только страшновато как-то с них пример брать.

Петр Ларин, 62 года, пенсионер, Норильск:
– Зачем опять наступать на грабли? При СССР ни один суд не принял бы решение, противоречащее системе, будь оно хоть сто раз законным. Зачем нам к этому возвращаться?

Ольга, 32 года, адвокат, Рязань:
– А контролеров честных где взять? В пробирке выращивать? Откуда они сейчас возьмутся? Да и раньше у нас хоть одна партия была. А сейчас вроде как многопартийность. Теоретически на следующих выборах может победить не ЕР. И что, всю систему контроля менять?

Лев Новиков, 29 лет, аспирант, Дубна:
– Почему бы не не кидаться из крайности в крайность, а совершенствовать имеющуюся систему? Например, сейчас очень плохо работает система жалоб на судей. Судят по упрощенной системе, а вот жалобы рассматриваются по полной программе много месяцев.

Дмитрий Наумов, 39 лет, Псковская область:
– Зачем велосипед изобретать? Все давно придумано: выборность судей. Причем из числа жителей. Попробуй соседа неправедно осудить – можно и красного петуха дождаться. Толковать статьи должны юристы, определять виновность присяжные, а решение выносить выборный судья. Разом все проблемы отпадут.

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