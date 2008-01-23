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Нацпроекты – не просто расход денег

№ 4(90) от 24.01.2008 [«Аргументы Недели », Подготовила Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Нацпроекты – не просто расход денег
Дмитрий Зеленин

Власть возвращается на места

 – ВЛАДИМИР Путин, как только приступил к президентским обязанностям, многое у регионов отобрал. И первое – отменил выборность губернаторов. Взамен этого области что-то получили?

 – Задача президента была не в том, чтобы забрать власть у губернаторов, ему надо было сначала дисциплинировать регионы. И заслуга Путина в том, что он возродил доверие к нашей стране, к системе власти. После этого инвестиции пошли не только в Москву, но и в регионы.

 Второй момент. После наведения порядка полномочия стали возвращаться. Теперь регионы вполне могут планировать и регулировать свою деятельность. Например, по лесу. Понятно, что его надо отдать регионам, а саму землю оставить государству. Была намечена система землевладения. Большая часть земли, которая находилась непонятно в какой собственности (так называемые сельские леса), перешла государству. Взамен мы получили управление над всеми остальными лесами. То же самое – с охотой. Зачем на федеральном уровне регулировать деятельность охотников? Эти полномочия были отданы регионам. Лишь часть лицензий осталась в федеральном ведении.

 Третий момент. Регионы взялись за реализацию крупномасштабных федеральных проектов, что разучились делать с окончанием пятилеток. Нацио­нальные проекты – это же не просто расход денег, но и системная государственная задача. Хорошо получилось по образованию, здравоохранению, в меньшей степени – по жилью и селу.

На пути из Петербурга в Москву

 – ТВЕРСКАЯ область находится между двумя столицами. В последнее время больше инвестируют в Северную. Вам что-нибудь перепадает, хотя бы косвенно?

 – Внимания больше, чем раньше, но не так, как хотелось бы. До Владимира Владимировича огромное внимание было к Московской области. А при нем те же автозаводы стали строить в основном в Ленинградской области.

 – А работать-то кто на них будет?

 – Да, трудиться будет некому. Но если правильно выстроить работу в регионе, то инвесторы пойдут не только в Ленинградскую область. Вот мы недавно открыли район под названием Боровлево – неподалеку от Твери. Это две площадки размером 120 гектаров. На них разместились 11 компаний с общей численностью 4200 работников.

 – Предполагаются еще подобные проекты?

 – Конечно. В конце 2007 г. мы подписали договор с крупнейшим металлургическим холдингом «Алселор». Компания построит завод по производству стальных конст­рукций.

 Недавно подписали договор с компанией «Шелл». Они хотят построить в Торжке завод по розливу масел.

 – У вас в области нефть наш­ли?

 – Почти. Нефть будут привозить уже в виде масел и разливать в производимую на месте тару. Важный момент для нас – 250 новых рабочих мест и высокая корпоративная культура.

 – Французы заявляли о решимости инвестировать в Тверскую область. Держат слово?

 – У нас есть три француз­ских предприятия. Одно из них, компания РРЕ, – самый крупный логистический центр в России. Он занимается обработкой, в том числе и почты «Озон.ру». В апреле открывается еще один крупный федеральный логистический центр немецкой компании «Отто». В связи с этим мы отстаиваем право на то, чтобы наш регион стал сортировочным центром «Почты России».

 – СМИ писали, что наркомафия выбрала Тверь как перевалочную базу. Через логистические центры можно по­ставлять те же наркотики.

 – Места перевалки наркопотоков – это не только Тверская область, но и Москва и Санкт-Петербург. Наш регион прославился «благодаря» Кимрам. Там было большое поселение цыган, которые промышляли наркоторговлей. Вместе с правоохранительными органами нам удалось решить этот вопрос – табор ушел. Мы делаем все возможное, чтобы наркотики не оставались на нашей территории.

 Один из показателей, который свидетельствует о нашей работе, – стоимость наркотиков. У нас она выше, чем в Москве. Значит, труднее достать.

 – Наркомания – это новшест­во для России. А алкоголизм? Отъедешь немного от Москвы, и пожалуйста... дома покосившиеся, люди спиваются. Когда вы стали губернатором, руки не опустились?

 – Я много по России поездил – эти проблемы были мне известны. Безысходность в деревнях ужасная. А люди, которые живут в ужаснейших условиях, не хотят никуда уезжать.

 – Почему русские умирать будут, но с места не сдвинутся? Американец же недолго думая прицепит фургончик, глядишь, уже обживается за 3000 верст.

 – У нас природа хорошая, настрой. Сейчас ситуация значительно улучшилась. Начиная с 2005 г. зарплата в Твер­ской области за вычетом инфляции ежегодно росла на 20%. Получая больше денег, люди меньше будут спиваться.

 – После событий на Кавказе люди ринулись оттуда в центр России. Может, с этим связан рост экономики?

 – Сейчас в Тверской области мало нерусского населения – 12%, еще меньше неславянского – 4%. Есть локальные точки, например Рамешковский район – туда в свое время приехали люди из Чечни. Сейчас они выращивают картофель. Вообще в области 11 диаспор. Нет никаких волнений. Живем дружно.

 – Ваша область участвует в пилотном проекте по привлечению соотечественников. Как идет работа?

 – Восемь районов Тверской области участвуют в проекте. Федерация дает семьям 30–40 тыс. руб. подъемных, а остальная помощь идет от региональных властей. К сожалению, этот пилотный проект сложно продвигается в России. Предприятия области нуждаются в рабочей силе. Пока в область приезжают в год около 2,5 тыс. мигрантов. И около тысячи уезжают.

 – Откуда приезжают?

 – В основном русские из Казахстана. Не верьте регионам, которые говорят, что привлекут 100 тыс. человек. Этого не случится. Нам же главное – прибавлять каждый год по 50%, и мы получим хороший результат за 5 лет. Где-то 10 тыс. активных трудовых ресурсов.

 У нас, кстати, развивается внутренняя миграция. Ежедневно в Жарков­ский район приезжают 300 человек из соседней Смоленской области работать на мебельную фабрику фирмы «Феликс». Теперь едут работать не только в Москву, но и к нам.

Земля и люди

 – В Тверской области есть две жемчужины – озеро Селигер и заповедник Завидово. Захваты земель на этих территориях происходят?

 – Во-первых, мы контролируем доступ к береговой линии озера. Она принадлежит государству, людям. Особо никто не наглеет. Во-вторых, мы стараемся ограничивать перевод земель. Каждый перевод принимается вместе с инвестиционным планом. Спекуляции мы всячески препятствуем. В-треть­их, земля пока дешевая.

 Но наступит момент, когда земля подорожает. Запретить людям продавать свои паи невозможно. Нет и государственных рычагов, которые могли бы заставить людей обрабатывать землю. А она зарастает бурьяном. Если на юге страны земли обрабатываются на 95%, то у нас – от силы на 20%.

 – Дмитрий Медведев недавно заметил, что в прошлом году начался бум рождаемости. Ощущался он в вашем регионе?

 – По рождаемости мы занимаем 37-е место в России. По сравнению с 2006 г. она увеличилась на 8%. Главное другое – чтобы для семей это не стало отложенным решением. Откладывали, откладывали, а потом – бац, и решили родить. А через два года – пауза. 6–7 лет назад тоже наблюдался рост рождаемости. Это заметно по первоклашкам. Их в этом году больше на 500 человек.

 – Часто можно услышать выражение «зеленинские пятилетки». Что это такое – игра или ностальгия по советскому периоду?

 – Людям надо ставить цели, и не только конкретные – вот это предприятие мы откроем или эту дорогу построим. Нужны общие задачи. Они должны понимать, зачем и куда двигаться. То же малое предпринимательство эффективнее заработает, если будет знать, что его защитят. Поэтому пятилетку надо проговаривать в целях и задачах, а потом показывать, как это реализуется. И уверенные в себе люди используют эти позитивные изменения на благо региона.

 – Тверская область была одной из первых, которая ввела патронатное воспитание. Каковы результаты?

 – Патронат – это инструмент, который помогает усыновлению детей. Если семья планирует усыновить ребенка, она может взять его к себе домой на несколько дней. Сочтет возможным взять навсегда – забирает. За это приемным родителям платят зарплату. Достижения есть – люди пошли на это. Но надо продвигаться дальше. Создавать социальные службы, которые бы поддерживали эти семьи психологически, юридически и т.д. Для примера скажу, что в детдомах области находится 2400 сирот. Ежегодно усыновляют порядка 200 детей. Наша главная задача – чтобы эти 2400 детей и те, кто добавится, наш­ли свои семьи.

 – В вашем регионе много красивейших мест. Туризм развивается?

 – Доходы от туристической деятельности ежегодно растут на 15%. Это хороший результат. Мы постоянно вводим в дейст­вие гостиницы, но пока тяжело с кадрами, которые бы умели эффективно ими управлять. Поэтому мы стараемся в учебных учреждениях вводить специальности, необходимые для развития туристического и гостиничного бизнеса.

 В Тверской области очень много интересных мест помимо Завидова и Селигера. Есть центральный биосферный заповедник – среднерусская тайга с медведями. Есть Весьегонский район, где можно отлично по­охотиться и порыбачить, Рыбинское и Иваньковское водохранилища. Есть уникальное сооружение – железная дорога, проложенная через необъятные болота.

 Развитие туризма – прежде всего задача муниципалитетов. Только треть мэров что-то пытается сделать, а остальным не интересно. Это к вопросу – назначать глав муниципалитетов или выбирать? Я как губернатор не могу отвечать за человека, который подотчетен не мне, а избирателям. Но влияю и убеждаю. Такая у меня работа.

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