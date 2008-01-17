Не бойся, я с тобой!

СТРАХ оказывает на нашу жизнь большое влияние. В критической ситуации в человеке просыпаются скрытые возможности.

Зрители нового шоу станут свидетелями самой странной сделки в мире – покупки страха в специальном агентстве «Продавцы страха», куда обращаются с просьбой испугать ближнего. Но, что называется, с благими целями. То есть с помощью испуга навсегда избавить человека от надоевших привычек, фобий и комплексов.

К ведущему Василию Стрельникову и его команде поступают заявки на создание и подготовку каверзного и страшного розыгрыша. «Покупателем» страха может стать любой, он же в роли Сообщника активно принимает участие в розыгрыше. Друзья заказывают друзей, любимые – любимых, братья – сестер, коллеги – коллег. Следующей жертвой вполне можете стать именно вы, причем повсюду – в больнице, в машине, на летном поле, в лифте, где угодно. Рядом с вами близкие люди, вы им доверяете, и, «заказали» вас или нет, вы узнаете только после слов: «Страшно?! Не бойся! Это продавцы страха!».