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Эпоха сопляков

Отсутствие культуры здоровья ведет к появлению поколения сопляков. Во всех смыслах слова

№ 3(89) от 17.01.2008 [«Аргументы Недели », Заслуженный деятель науки, профессор Научного центра здоровья детей РАМН Владимир ТАТОЧЕНКО ]

Эпоха сопляков
Владимир Таточенко

 ПОСТОЯННО это слышу и считаю всякие разговоры о простуде  глупостью. Причина болезней – не в охлаждении, а в воздействии вирусов и бактерий. Не бывает детей, им не подверженных: обычный ребенок, посещающий сад, до школы переносит от 50 до 100 инфекций. Неправильно думать, будто не болеют «домашние» дети. Да,  в первые годы инфекции их настигают на 13% меньше, чем детсадовских. Но когда они идут в школу, то наверстывают все с лихвой. Есть даже исследования, которые показывают, что болевшие в раннем детстве учатся лучше, потому что не пропускают занятия, как «домашние».

 Чаще всего детские недомогания проявляются легкими респираторными симптомами, уходящими за несколько дней. Более серьезные болезни, когда повышается температура, ребенок переносит 2–3 раза в год. Их-то и можно было бы предотвратить вакцинацией. Например, хорошую возможность предотвратить грипп у детей дают прививки, которые сейчас делают школьникам. Но далеко не все родители разрешают вакцинировать детей, опасаясь мнимого риска от прививки и в то же время подвергая ребят реальному риску заражения вирусом гриппа. Благодаря соответствующим прививкам мы победили такие много лет мучившие детей инфекции, как корь, паротит, полиомиелит, коклюш, дифтерия. Осталась еще ветрянка.

Аргумент врача

 В СТРАНЕ только официально ежегодно регистрируется 600–700  тыс. случаев ветряной оспы, а на самом деле их не менее 1 млн. Но уже три года мы не можем добиться регистрации в Минздравсоцразвития вакцины против этой инфекции. Задерживается регистрация вакцины против ротавирусной инфекции, которой дети болеют по 2–3 раза в год. Вот так доброхоты, которые считают прививки вредными для здоровья детей, наносят этому здоровью непоправимый вред.  Замечу, между прочим, что движения общественности против вакцинации есть и в других странах. Но там в отличие от России есть такие же движения за безусловное вакцинирование. Чувствуете разницу?   

 Единственный способ помочь часто болеющим детям – закаляться. Конечно, насморка избежать трудно, но у ребенка, привычного к холоду, он пройдет легко и бесследно, без всяких осложнений, потому что закаливание улучшает кровоснабжение носа, и вирусу труднее «зацепиться» за его слизистую. Однако для наших мамочек и бабушек закаливание является настоящим пугалом. Попробуйте в Европе купить детскую шубу – там такого товара просто нет! А у нас сейчас, при нуле градусов, дитя одевают в шубы, сверху закутывают шарфами, надевают по нескольку штанов, а на голову надевают две шапки! Кто вырастет из такого ребенка? Сопляк во всех отношениях.

 Что конкретно я подразумеваю под закаливанием? Начнем с самого простого. Какая у вас температура в комнате? Уверен, что не меньше 25. Если в ней  проживает бабушка, то ей не повредят и 26 градусов. А там, где ребенок, жизненным проявлением которого является постоянное движение, должно быть не выше 20 днем и 12–14 ночью (для новорожденного цифры увеличиваются не более чем на 2 градуса). Воздух должен быть свежим, и всякие проветривания проводятся в присутствии ребенка. Родители совсем не думают о том, что нынешние дети практически лишены игр и прогулок на свежем воздухе. Такой традиции, как игры во дворе, сегодня нет, в детсаду тоже большую часть времени проводят на занятиях в помещении. Поэтому не бойтесь лишний раз послать неодетого малыша за чем-нибудь на балкон – такая мгновенная холодовая экспозиция не дает переохлаждения, зато прекрасно закаляет, тренирует кровеносные сосуды и иммунитет в целом. А когда идете с ребенком  на улицу, то наденьте на него столько же слоев одежды, сколько на себя, а потом один слой снимите – это самое оптимальное. Не забывайте, что у малыша скорость обмена веществ выше, чем у взрослых, и ему всегда жарче, чем вам, особенно при движении.

 Закаливание холодной водой – замечательная процедура, необходимая и для ослабленных детей. Для них-то, пожалуй, в первую очередь! Начните обливать ребенка с 30 градусов и за неделю доведите до 20–18. И постоянно поддерживайте такой режим обливания водой, даже если малыш «простудится». Как только температура придет в норму, сразу же продолжайте обливания. Если болезнь длилась дольше, то возобновляйте процедуру спустя 5–7 дней, подняв температуру воды на 2–3 градуса. Детям с хроническими заболеваниями, например аллергией, закаливание еще более важно, чем здоровым. Поймите, оно не должно быть понуждением, а стать привычкой так же, как утреннее умывание и чистка зубов.

 Наши родители идут далеко в своем невежестве. Помимо отказа от прививок заболевшего малыша начинают пичкать антибиотиками, что приводит к негативным побочным эффектам. Мы и то в своем институте, в отделении, где лечатся дети с тяжелыми бронхитами, назначаем антибиотики лишь 5% заболевших. Больные с крупом их уже не получают, лечим другими средствами. Тем более в противовоспалительных и жаропонижающих препаратах совершенно не нуждается ребенок с легкой респираторной инфекцией. Это все равно что стрелять из пушек по воробьям.  

 Скажем, зачем малышу постоянно вводить сосудосуживающие капли в нос? Но фармацевтические компании  на это ориентируют и врачей, и пациентов – таких препаратов у нас в аптеках 35%, в то время как на Западе только 6%. Хорошо хоть завезли из Хорватии безобидный назальный спрей на основе морской воды. Как будто сами не можем произвести такое средство! Я всегда советую: детям от насморка достаточно промывать нос соленой водой – на полстакана теплой воды взять соли на кончике ножа. И горло тем же раствором полоскать, и больше ничего не надо! Никаких жаропонижающих таблеток до 39,5–40 градусов, пусть организм борется, вырабатывает иммунитет. Иначе сопротивляемости не будет.      

 С кашлем тоже нечего воевать – этот защитный механизм организмом включается, чтобы удалить из дыхательных путей мокроту. Здесь, наоборот, нужны средства отхаркивающие, разжижающие мокроту. Относительно фитотерапии я так скажу: если кому интересно возиться с завариванием трав, то возьмите в аптеке грудной сбор и настаивайте. Но ведь за многие десятилетия научная медицина изучила все травы и на основе их действующих веществ изготовила лекарственные препараты. Зачем тогда заново открывать Америку на самодеятельной основе?

 Ну а витамины – так они здоровому ребенку тоже ни к чему. Всех полезных веществ хватает в продуктах, что бы там ни говорили компании – производители витаминов и БАДов. И не надо перекармливать ребенка. Дайте ему лучше больше возможности двигаться на свежем воздухе.

 Все, о чем я здесь сказал, – это составные части культуры здоровья, без чего немыслима общая культура человека.

ОПРОС ПО ТЕМЕ

Спасли прививки ваших детей от заболеваний?
Спросили мы граждан России

  Борис Воронин, 35 лет, Тверь:
 – Не заметил разницы. Старшая дочка привита, младшая нет. Болеют «паровозом» – друг за дружкой, что старшая за младшей, что наоборот.

 Максим Астахов, 62 года, пенсионер, Псков:
 – «Прививочных докторов» скоро «закажут» лекарственные бизнесмены... В вашей же газете недавно писали про «зурабовскую» таблеточную мафию. Когда на кону такие деньги, о здоровье нации никто не переживает.

 Егор Рычков, 25 лет, автомеханик, Тосно:
 – Во дворе, где гуляем, часто то один, то другой ребенок заболевает. При расспросе мамаш выясняется, что болезни примерно в 80% случаев предшествовала прививка. А прививок этих в нашем прививочном календаре столько, что жутко становится. У всех знакомых дети привитые тоже постоянно болеют. Нам, правда, еще двух лет нет, но не болели ничем ни разу. Принципиально непривитые.

 Антон Вылеток, 30 лет, таксист, Самара:
 – Прививки от серьезных болезней типа гепатита – это жизненная необходимость, если вам, конечно, дорог ребенок. Это как детское сиденье в машину – можете не ставить, если есть несколько запасных детей. Прививки от гриппа – на любителя. Толку от них я не заметил.

 Анатолий, 34 года, менеджер, Подольск:
 – Детей у меня пока нет. Сам никаких антибиотиков не принимаю уже давно. Ко всем болезням отношусь наплевательски. Считаю, что все болезни идут от нервов. А если о болезни не думать, то насморк и кашель пройдет за 1–3 дня. Я в поликлинике не был уже лет 15.

 Елена Горчакова, 31 год, бухгалтер, Москва:
– Иммунитет работает не только против простуды, но и против других, более мощных заболеваний, ради которых вся эта прививочная канитель и затевается. Но наше здравоохранение направлено не на нормальных, здоровых людей, а на некоего усредненного больного. Примерно так же, как и образование: тот, кто более или менее умеет соображать своими мозгами, в обычной школе откровенно тупеет. Так же и здоровые люди при соприкосновении с системой здравоохранения становятся больными, в том числе с помощью прививок.

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