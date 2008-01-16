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Зубры одичали. И это хорошо!

№ 3(89) от 17.01.2008 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]

Зубры одичали. И это хорошо!
Кроме человека, естественных врагов у этой «боевой машины» нет, фото С. ФЕДОСЕЕВА

Рэмбо из засек

 ДИРЕКТОР заповедника «Калужские засеки» больше похож на милицейского опера, чем на чиновника. Сергею Васильевичу Федосееву 38 лет, 11 из которых он здесь директорствует. Не зоолог и не био­лог – выпускник знаменитой «бауманки», калужского филиала МВТУ. В лихие 90-е на инженеров спроса не было. Вот и пошел по стопам отца. Тот был первым директором особо охраняемой природной территории, как на казенном языке называют заповедники. В речи Федосеева постоянно звучат лаконичные, как военные, термины и определения – «группировка зубров», «дежурная опер­группа», «оружейная комната», «оперативная работа».

 Федосеев – местный, родился в этих краях. Его все знают, но и он знает каждого, в том числе всех злодеев, кто с ружьишком или сетью побаловаться любит, капканы и силки расставляет. Грязные охотничьи дела для него не секрет. Сейчас случаи охоты в заповеднике крайне редки – своих нарушителей всех «зачистили».

 Он жилистый и подтянутый, в прекрасной спортивной форме. Не курит – физические нагрузки колоссальные. Каждый выезд – это сначала полтора часа на УАЗе по бездорожью. Неподготовленный человек уже после этого об отдыхе молить начинает. А еще к работе не приступали. Оружие за спину – и вперед по лесной чаще на своих двоих.

 – Бывало, 7 часов преследовали браконьеров, а взять, осуществить задержание, сил нет… Не стрелять же в убегающего человека, – рассуждает Федосеев.

 С оружием директор не расстается – работа такая. Пистолет в кобуре под мышкой, рация постоянно включена на прием. Карабин «Сайга» тоже круглосуточно готов к бою. Еще свежи в памяти воспоминания о недавних столкновениях с браконьерами. Охрана в лесу ищет людей, которые умеют и привыкли убивать.

 Раньше, когда только начали приучать местных охотников к жесткому правилу – территория заповедника закрыта для всех без исключения, – против сотрудников велась настоящая война. Особенно достается инспекторам – жителям близлежащих к границе заповедника деревень. Обычная практика у браконьера – попытаться запугать инспектора.

 Семь лет назад спалили два кордона (это избушки в лесу, которые охрана использовала в качестве баз). И в ту же ночь в соб­ственной избе в деревне Ягодная сгорел инспектор. Случайное совпадение? Вряд ли.

Только факты

 ЗАПОВЕДНИК «Калужские засеки» находится в Калужской обл. на территории Ульяновского района. Это два участка, отдаленные друг от друга на 12 километров. Общая площадь заповедника составляет 18 533 гектара. Площадь Южного участка – 11 784, площадь Северного – 6749. Заповедник в пределах 200 м от границ окружен охранной зоной.

 Это регион широколиственных лесов. Особо выделяются старые, до 270 лет, дубравы. Деревья в три-четыре обхвата здесь не редкость.

Рейнджер по-русски

 – 9 ЧЕЛОВЕК служба потеряла за последний год. Уходят из-за постоянного риска, огромных нагрузок и нищенской зарплаты. Ставка государственного инспектора – 3 тыс. рублей. Со всеми надбавками он может рассчитывать в лучшем случае на 6 тыс. в месяц. За такую зарплату работают или дураки, или преступники, или энтузиасты. Вот и выбирай, кто ты, – сетует Федосеев.

 Обидно директору – в каждого инспектора вложен огромный труд. Надо научить не только оперативной и агентурной работе, стратегии и тактике патрулирования, а еще – чувству леса, повадкам его обитателей. Необходимо вложить в голову знание нормативной и правовой базы. Шутят, что проще медведя заставить танцевать и мотоцикл водить, чем бывшего деревен­ского двоечника грамотно оформить протокол о привлечении нарушителя к административной ответственности.

 Этой работе нигде не учат. Нет в стране учебных заведений с таким профилем. А вот за рубежом эта профессия называется громким словом «рейнджер».

 Сейчас на 15 инспекторов охраны 300 км границ заповедника. Они обозначены только аншлагами – белыми предупредительными надписями на красном фоне. Основное транспортное средство – три снегохода «Рысь» и старенькие (14 лет, солидный возраст) вездеходы УАЗ умопомрачительных расцветок. Интересуюсь: почему не камуфлированные? – Слава Богу, хоть такие есть. У нас самый боевой – ярко-малиновый!

 На этих, с позволения сказать, автораритетах дежурные и оперативные группы совершают за год свыше пятисот выездов. Каждая машина проходит по 100–150 км в день в самых экстремальных условиях. Казалось, самое место для мощных импортных джипов. Но однажды попытались пройти патрульный маршрут на знаменитом «проходимце» «Тойота-Лендкруизер». Не вышло – тяжелый джип утонул в осенней грязи. Этого монстра в итоге вытаскивали древним «уазиком». Мечтают о вездеходах на пневматиках, с малой нагрузкой на грунт. Но их цена запредельна…

  Плюс у бездорожья один – чужаку, чтобы попасть в заповедник, надо или совершить многокилометровый пеший марш-бросок, или владеть соответствующей техникой.

Чудо-юдо

 МЕСТА здесь глухие. Но вдруг в глаза бросается яркое пятно – огромный, практически новый желтый трактор-трубоукладчик! Откуда здесь?! Оказалось, «газовики» перегоняли его своим ходом с объекта на объект и попросили разрешения срезать путь вдоль охранной зоны. Тракторист, слабо ориентируясь в здешних чащобах, мало что заблудился, но когда израсходовал все топливо, то пошел искать помощь. На свою беду (или радость?), набрел на глухую деревню, где праздновали свадьбу. Только через две с лишним недели его там нашли коллеги. Совершенно невменяемый от дармового самогона, тракторист не смог объяснить, где потерял многотонную машину. Выпивоху погрузили в автомобиль, а дорогущая техника так и осталась украшать заповедную трассу. Пятый месяц от владельцев ни слуху ни духу.

Звериное царство

 «Калужские засеки» – рай для зоологов и биологов. До Москвы, где находятся ведущие организации и институты соответ­ствующего профиля, всего ничего – 320 километров. Наверное, поэтому в научном отделе на «три ставки по полставки» работают 6 человек, из которых пятеро – кандидаты биологических наук.

 То, что заповедник – рай и для зверей, видно сразу, как попадаешь в охраняемую зону. Земля повсюду перекопана кабанами, стволы деревьев и молодые елки обглоданы зубрами. Стадо кабанов подпустило голубой «уазик» директора почти вплотную и только спустя несколько минут ломанулось в густой ельник – не боятся знакомой машины.

 Заповедник для окружающих лесов является, по сути, питомником. Из него волки, кабаны, косули, лоси, зайцы, бобры, которым становится тесно на охраняемом пространстве, расселяются по соседним лесам. Это один из главных аргументов инспекторов и директора в профилактической работе с любителями охоты. Поэтому сегодня заповедник без ущерба для себя сосуществует с охотхозяйством, которое устроили у его границ бывшие нарушители режима охраны.

 Главная достопримечательность «Калужских засек» – стадо зубров. Поначалу лет пять назад семь особей перебежали из заповедника соседней Орловской области. И остались – понравилось зверю в этих краях. Правда, первые зимы гиганты под тонну весом вламывались в заброшенные избы – ждали, что там их примут, «стол накроют». Это следствие искусственного разведения – привыкли, что человек их накормит, обогреет. А возрождать зубра активно взялись еще в середине 20-х годов прошлого века – когда обнаружили, что лесных великанов на воле практически не осталось. И многие животные ведут свою родословную от предков, уцелевших в зоопарках.

 Сейчас зубров в «Калужских засеках» ровно 30 – плодятся и размножаются. Им регулярно подбрасывают лакомст­во (овес!), чтобы далеко не уходили. В феврале на них повесят спутниковые передатчики. Два раза в день в течение года аппаратура будет передавать точные координаты стада.

 Подкормочная площадка – единственное место, где происходит регулярный контакт зубров с людьми. Когда зубры окружают машину, становится не по себе. Для острых рогов автомобильное железо не преграда. Но к УАЗу звери относятся благосклонно. А вот инспектор должен быть готов мгновенно запрыгнуть на капот или крышу машины – зубры далеко не всегда миролюбивы. По инст­рукции засыпать овес в кормушки в одиночку запрещено. Прошлой зимой бык, будучи не в настроении, без усилий поднял на рога и подбросил снегоход весом 260 килограммов!

 Три десятка зверей постоянно держат вас в поле зрения. При полной тишине зубры, как коровы, мычать не умеют. Слышен только редкий топот копыт молодняка, периодически выясняющего отношения: кто круче. Да глухие удары от столкновения массивных тел после резких, полных угрозы, бросков самок в борьбе за место у кормушки.

 Инспекторы и «наука» знают всех в лицо. Самка, у которой один рог чуть короче другого, злобно косится на пришельцев.

 – Именно эта корова, не смотрите, что мелкая, здесь всем заправляет. Самая вредная! Нас все время подловить пытается.

 И вместо того чтобы печалиться, в заповеднике радуются, говоря о том, что зубры вконец одичали, стали избегать человеческого общества. Значит, могучий зверь вернулся в природу.

Историческая справка

 ЗАСЕКИ – оборонительные линии, устраиваемые от набегов кочевников, – на Руси были одними из самых обычных защитных сооружений из наваленных деревьев. Прием засекания леса по краю оборонительной линии широко использовался вплоть до XIX в., например при Бородинской битве. Вместе с валами, рвами, частоколами засеки могли образовывать сложную оборонительную систему, называемую «засечная черта». С образованием Московского государства вдоль его южной границы была сформирована такая линия сплошных оборонительных сооружений – Заокская засечная черта. К середине XVI в. эта линия протянулась на 600 км от Козельска до Рязани через Тулу, Каширу.

 Пограничное положение засечных лесов, их важная оборонительная роль в течение длительного времени сохраняли сами леса от уничтожения. Ширина засечной черты была различной: от нес­кольких десятков метров – там, где были только рвы и валы, небольшое болото или река, – до нескольких десятков километров сплошных лесов.

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