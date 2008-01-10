Не в дружбу, а в службу

Хвостатый патруль



ЗАЩИТНО-караульная служба (ЗКС). Это исключительно российское изобретение и практика. На Западе от нее в ужасе и называют подготовкой собаки-киллера. Но если бы какого-нибудь европейца поселить на годик-другой в нашу социально-криминальную обстановку, он скоро взглянул на ЗКС совсем другими глазами…

Да, у нас в охранной собаке развивают злобу, что для европейца – нонсенс. Но это не тупое растравливание. Это готовность собаки не рвать кого попало, а дать отпор агрессору только по команде хозяина.

ЗКС создавался как армей­ский норматив в 1930-е годы. После войны кинологи ДОСААФ адаптировали эту службу к условиям гражданской жизни. ЗКС формирует у собаки целый спектр специальных навыков. Лобовая атака по защите хозяина. Охрана вещи (предмета), автомобиля. Способность держать болевой удар, не убегая с «поля боя» с визгом и поджатым хвостом. Задержание «объекта», посягнувшего на любимого хозяина, и его конвоирование, допустим, к ближайшему отделению милиции.

Сначала собаку учат этим боевым премудростям на дрессировочной площадке, затем – в городских условиях. В среднем курс обучения составит из 15 занятий.

Породы, наиболее подходящие для ЗКС: немецкая и восточноевропейская овчарки, доберман, ризеншнауцер, ротвейлер, боксер, бульмастиф, кане-корсо.

Караульная служба (КС). Здесь задача собаки – не пропустить никого на охраняемую территорию. Это собаки-цепняки, несущие службу на проволочном блоке или в свободном «патрулировании» территории. «Караульщик» обязан мощным лаем предупредить возможного нарушителя (и хозяина, разумеется!) о своем присутствии. В случае проникновения злоумышленника на подведомственную территорию собака обязана его задержать. Пусть и покалечив, но, по возможности, не убивать. И держать до появления хозяина. Идеальный вариант – это когда «караульщики» работают в паре – сука и кобель.

Что еще важно: собаки КС способны полноценно нести службу без присутствия человека. А это могут считанные породы: кавказская, среднеазаитская и южнорусская овчарки, черный терьер.



Снять снайпера!



РУССКИЙ ринг. Уникальная защитная служба, созданная в России в 1990-е гг. и сегодня уже завоевавшая заслуженную популярность. Суть ее в том, что собака должна защитить хозяина сразу от нескольких нападающих. Для такой работы требуется недюжинная сила, маневренность и устойчивая психика. Здесь главное – не зацикливаться на одном нападающем, а сбив с ног одного, сразу рвануть другого, кусануть третьего… И конечно, не дать уйти четвертому, бросившемуся бежать от этого зубастого урагана.

Слаженная работа хозяина и собаки в этой службе нужна, как нигде более. Собака не должна трепать одного нападающего, когда двое других, например, уже топчут ногами любимого хозяина.

К русскому рингу приспособлены, пожалуй, всего четыре породы: американский бульдог, бульмастиф, доберман и восточноевропейская овчарка.



Собака-телохранитель



ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ отличие от ЗКС – собака не должна вступать в бой, а только помешать нападению. То есть вцепиться первой, чтобы дать хозяину время либо изготовиться и самому отразить атаку, либо удрать. Она должна быть способной мгновенно сработать в пиковой ситуации.

Как правило, это собаки охраны ВИП-персон. Они круглосуточно находятся рядом с хозяином в радиусе охраны – от 1,5 до 2 метров. Особенно, когда присутствие охраны рядом нежелательно: на утренней пробежке, на деловых переговорах, на отдыхе с семьей, при поезд­ке в собственном автомобиле. Отсюда и требование: собака-телохранитель должна быть компактной. Ведь здоровенного азиата не в любое авто поместишь, да и на переговорах деловые партнеры будут чувст­вовать себя неуютно… Таких собак обучают даже отслеживать снайперов на крыше. Она должна знать запах пороха, чтобы дать сигнал хозяину и его охране: внимание, рядом – человек с оружием!

Понятно, что это служба колоссальных нагрузок, на ней собака полноценно практически не отдыхает. Пригодны к этому единицы собак, и срок их жизни гораздо короче обычного...

Лучше всего к этой службе пригодны миттельшнауцер, американский стаффордширский терьер, каде-бо, французский бульдог, фокс-терьер.