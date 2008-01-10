Елена Малышева наконец стала доктором

ВЕДУЩАЯ программы «Здоровье» Елена Малышева недавно защитила докторскую диссертацию. Отныне к титулу «телеведущая» она может добавлять – профессор, доктор медицинских наук. На вопрос, будет ли ее научное звание фигурировать в титрах программы «Здоровье», врач-телеведущая ответила отрицательно.

По ее мнению, это прибавит солидной тяжеловесности, а значит, и… возраста, чего бы ей не хотелось. Тема ее диссертации звучит так: «Репрограммирование клеточных ответов макрофагов: новая стратегия управления воспалительных процессов». Для непосвященного звучит непонятно, а квалифицированный медик сразу поймет: обаятельная телеведущая отныне большой специалист в процессах, которые происходят в организме человека при болезнях…

