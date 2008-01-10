//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Чисто конкретно и развлекательно

№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Александра ЕГОРОВА  ]

Чисто конкретно и развлекательно
Вера Брежнева

 ЦЕЛЫМ букетом развлекательных шоу отметил Первый канал наступление нового 2008 года. Ответственный за развлекательные программы канала Александр Цекало выдал на-гора новое произведение – пародийное шоу «Большая разница», которое он же вместе с Иваном Ургантом и ведет. Если отбросить рассуждения Цекало о «полном погружении в атмосферу пародируемых событий», то можно сказать, что получилась просто хорошая пародийная передача. Обстановка студии напоминает театр, а «звездная массовка» присутствует при разыгрываемых на себя пародиях. Зрители премьеры стали свидетелями необычного эффекта «Большой разницы». Когда программа закончилась, все происходящее в эфире канала, в том числе новости, еще некоторое время воспринималось как пародия!

 Кроме «Большой разницы» и нашумевшего благодаря новой «любви» Пугачевой к Галкину шоу «Две звезды» «Первый» предлагает в наступившем году такие убойные проекты, как «В мире людей» и «Магия Десяти». В первом случае стариной решил тряхнуть Николай Дроздов. Будем надеяться, что опытный телевизионный боец не испугается того, что ему предстоит узнать о людях… В «Магии Десяти» красотой и молодостью козыряет сама Вера Брежнева (экс-«ВИА Гра»). В каждом выпуске этого развлекательного шоу с ее участием победитель может выиграть беспрецедентную денежную сумму за всю историю проведения российских телеигр – до 10 млн. рублей! Надо ожидать, что рейтинг программы будет столь же высоким, как и ноги новой ТВ-дивы.

 Кстати, о рейтингах. Эфир в стране и внимание публики прочно захватили каналы с развлекательной направленностью. В 2007 г. чисто развлекательные ТНТ и СТС имели в России вместе, по данными TNS/Gallup Media, 19,6%. Если к ним присовокупить «Первый» с его 17,6% – получится под 40! По итогам 2007 г. СТС прочно стоит на 4-й позиции по популярности в стране вслед за «Первым», «Россией» и НТВ.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

Московский политолог назвал «мечтающие» войти в состав России регионы Украины

Московский политолог назвал «мечтающие» войти в состав России регионы Украины

Отечественный политический эксперт Сергей Марков рассказал, какие украинские регионы хотят присоединиться к Российской Федерации. По данному вопросу аналитик высказался, выступая в телевизионном эфире.

//Политика

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате

В понедельник, 16 сентября, стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате. Информацию политик предоставил во время разговора с журналистами.

//В мире

Пекин: любые попытки "вбить клин" между КНР и Россией обречены на провал

Пекин: любые попытки "вбить клин" между КНР и Россией обречены на провал

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в понедельник заявила, что отношения Китая и РФ являются образцовым партнерством крупных держав, а все попытки "вбить клин" между странами обречены на провал.

//Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

//В мире

Россия сможет поставлять газ в страны Европы без нового контракта с Украиной

Россия сможет поставлять газ в страны Европы без нового контракта с Украиной

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Минобороны РФ дало старт масштабным учениям «Центр-2019»

Минобороны РФ дало старт масштабным учениям «Центр-2019»

Минобороны дало старт учениям «Центр-2019». Военные отработают вопросы применения группировок войск для обеспечения безопасности на Центрально-Азиатском направлении и борьбы с международным терроризмом.

//В мире

Беззащитные страны Прибалтики

Беззащитные страны Прибалтики

Российско-белорусские учения «Щит Союза - 2019», проходят на Мулинском полигоне Нижегородской области 13-19 сентября, сообщили в Минобороны РФ. На учениях планируется отработать задачи разного спектра.

//Шоу-бизнес

"Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима", - сказал о диагнозе Анастасии Заворотнюк отец Жанны Фриске

"Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима", - сказал о диагнозе Анастасии Заворотнюк отец Жанны Фриске

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк принести в больницу к актрисе ее маленькую дочку.

//Общество

Чиновница, которую обвинили в оскорблении жителей Тулуна, уволилась

Чиновница, которую обвинили в оскорблении жителей Тулуна, уволилась

Руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области в понедельник, 16 сентября, подписал заявление об увольнении Ирины Алашкевич с должности главы управления пресс-службы и информации.

//Новости партнеров

//Общество

Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул

Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул

Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул для участия в фестивале "Технофест". МС-21 приземлился в аэропорту Ататюрк.

//Общество

Стало известно, когда в Подмосковье начнутся первые заморозки

Стало известно, когда в Подмосковье начнутся первые заморозки

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Подмосковье начнутся первые заморозки. Согласно последним данным эксперта, их можно ожидать уже на текущей неделе.

//Новости СМИ2

//Происшествия

В Ленобласти внезапно умер двухмесячный малыш

В Ленобласти внезапно умер двухмесячный малыш

Днем в понедельник, 16 сентября, стало известно, что в Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину и обстоятельства внезапной смерти двухмесячного ребенка.

//Здоровье

Врачи рассказали, как метеочувствительным людям вести себя во время перепадов давления

Врачи рассказали, как метеочувствительным людям вести себя во время перепадов давления

Кардиологи и врачи-неврологи рассказали, как метеочувствительным людям вести себя в периоды перепадов атмосферного давления. Ранее синоптики предупредили граждан РФ о колебаниях температуры.

//Общество

За видеоблогером в Бурятии пришли с топорами

За видеоблогером в Бурятии пришли с топорами

В столице Бурятии в течение нескольких дней идут мирные протесты. Люди недовольны тем, что на местных выборах победил выдвиженец от "Единой России". Причём большинство избирателей утверждает, что голосовали за кандидата от Коммунистической партии. Народ считает, что выборы сфальсифицировали.

//Жаркое из блогов

Раздробленные Балканы в евразийском полукруге

Раздробленные Балканы в евразийском полукруге

Балканы фактически не фигурируют в концепции внешней политики России 2016 г. СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, находящиеся в «евразийском кольце», считаются приоритетными региональными направлениями. Участие России в урегулировании сирийского конфликта, в том числе в партнёрстве с Турцией, показало, что решительное отстаивание своих интересов в «евразийском полукруге» позитивно меняет динамику и в «евразийском круге».

//Интервью

Писатель Денис Драгунский о самых важных умениях в современной жизни

Писатель Денис Драгунский о самых важных умениях в современной жизни

Денис родился в 1950 году в семье писателя Виктора Драгунского и стал героем знаменитых «Денискиных рассказов». Окончил филфак МГУ. Сам тоже стал писателем. В настоящее время – автор 18 книг.

//Общество

В аэропортах Москвы задержаны и отменены более 50 рейсов

В аэропортах Москвы задержаны и отменены более 50 рейсов

Более пятидесяти рейсов были задержаны и отменены в московских аэропортах в понедельник, 16 сентября. Согласно последней информации источников, это связано с неблагоприятными погодными условиями.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Ленобласти в результате ДТП погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко

В Ленобласти в результате ДТП погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко

В Ленинградской области в результате ДТП погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко. Боковенко было 72 года. Лобовое столкновение произошло на 124 км трассы "Кемполово — Выра — Тосно — Шапки".

//Шоу-бизнес

Прошло полгода, как не стало Юлии Началовой

Прошло полгода, как не стало Юлии Началовой

Прошло полгода, как не стало певицы Юлии Началовой. У нее осталась дочь и родители. "Думаю, Юля спокойна за свою дочь, она в правильных, терпеливых, мудрых руках", - рассказала Анна Исаева.

//Культура

Владимир Меньшов не верит, что ему пошёл девятый десяток

Владимир Меньшов не верит, что ему пошёл девятый десяток

Владимиру Меньшову, режиссеру, народному артисту, 17 сентября исполняется 80 лет. Его работы «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит» признаны самыми любимыми фильмами в стране. Сам режиссер не особо любит общаться с журналистами.

//Культура

Ушел из жизни народный артист РСФСР Юрий Колычев

Ушел из жизни народный артист РСФСР Юрий Колычев

В пятницу стало известно, что из жизни ушел народный артист РСФСР Юрий Колычев. Информация об этом появилась на сайте Московского государственного театра имени Ленинского комсомола ("Ленкома").

//В мире

МИД Эстонии высказался против снятия санкций с РФ

МИД Эстонии высказался против снятия санкций с РФ

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна не готова отказаться от исполнения введенных Евросоюзом санкций против России в обмен на налаживание прагматичного сотрудничества с Москвой.

//Непознанное

Предсказание Нострадамуса о превращении России в центр мира обнародовали в сети

Предсказание Нострадамуса о превращении России в центр мира обнародовали в сети

Французский астролог Нострадамус в свое время сделал предсказание о «невероятной судьбе» России. Соответствующее утверждение содержится в материале, который появился в отечественном интернет-сегменте.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Мария Бутырская рассказала о сложных отношениях со свекровью
2

Агрессивная медведица напала на семью в Забайкалье
3

Басков показал видео с Анастасией Заворотнюк. "Много надо успеть", - пела певица
4

Актриса Вера Алентова впервые вышла в свет после слухов о пластике
5

Китай давно обогнал США и Россию по производству баллистических ракет - СМИ КНР

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры