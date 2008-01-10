Чисто конкретно и развлекательно

ЦЕЛЫМ букетом развлекательных шоу отметил Первый канал наступление нового 2008 года. Ответственный за развлекательные программы канала Александр Цекало выдал на-гора новое произведение – пародийное шоу «Большая разница», которое он же вместе с Иваном Ургантом и ведет. Если отбросить рассуждения Цекало о «полном погружении в атмосферу пародируемых событий», то можно сказать, что получилась просто хорошая пародийная передача. Обстановка студии напоминает театр, а «звездная массовка» присутствует при разыгрываемых на себя пародиях. Зрители премьеры стали свидетелями необычного эффекта «Большой разницы». Когда программа закончилась, все происходящее в эфире канала, в том числе новости, еще некоторое время воспринималось как пародия!

Кроме «Большой разницы» и нашумевшего благодаря новой «любви» Пугачевой к Галкину шоу «Две звезды» «Первый» предлагает в наступившем году такие убойные проекты, как «В мире людей» и «Магия Десяти». В первом случае стариной решил тряхнуть Николай Дроздов. Будем надеяться, что опытный телевизионный боец не испугается того, что ему предстоит узнать о людях… В «Магии Десяти» красотой и молодостью козыряет сама Вера Брежнева (экс-«ВИА Гра»). В каждом выпуске этого развлекательного шоу с ее участием победитель может выиграть беспрецедентную денежную сумму за всю историю проведения российских телеигр – до 10 млн. рублей! Надо ожидать, что рейтинг программы будет столь же высоким, как и ноги новой ТВ-дивы.

Кстати, о рейтингах. Эфир в стране и внимание публики прочно захватили каналы с развлекательной направленностью. В 2007 г. чисто развлекательные ТНТ и СТС имели в России вместе, по данными TNS/Gallup Media, 19,6%. Если к ним присовокупить «Первый» с его 17,6% – получится под 40! По итогам 2007 г. СТС прочно стоит на 4-й позиции по популярности в стране вслед за «Первым», «Россией» и НТВ.