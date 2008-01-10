Своя игра на деньги

ТАК называемые знатоки всегда очень заняты, и им хронически не хватает времени сниматься в различных «умных» шоу нашего телевидения. Чтобы заинтересовать и привлечь потенциальных умников, с января 2008 г. в программе «Своя игра» на НТВ в каждом выпуске будут разыгрывать автомобиль.

Победителю игры нужно будет угадать один «правильный» брелок из 22, расположенных на специальном устройстве. Если попытка окажется неудачной – в следующей игре ключ-брелок в розыгрыше не участвует. В случае еще одной победы игрок имеет право на два брелока. После третьей победы – на три и т.д.

Можно ожидать, что знатоки, которые принимают участие в этой игре, быстро просчитают вероятность своего выигрыша и, найдя ее мизерной, разочаруются в умных играх на деньги еще больше.