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Дочь Павла Бородина против мата на ТВ

№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]

Дочь Павла Бородина против мата на ТВ
Ксения Бородина

 – НЕКОТОРЫЕ называют «Дом-2» самой безнравственной программой на телевидении. Как вы на это реагируете?

 – Сейчас уже достаточно спокойно. Люди называют нашу программу безнравственной, а сами все равно ее смотрят. Но мы не ставили перед собою цель всем нравиться. У каждого есть выбор: смотреть или не смотреть. Другое дело, что мы не должны подавать отрицательный пример подросткам. По-этому постоянно боремся с матом и драками на проекте.

 – Каким образом?

 – Сначала предупреждаем. Если это не действует, то штрафуем, лишаем денег, которые выдают участникам проекта на повседневные расходы.

 – Известная фамилия помогает или мешает работать на ТВ?

 – Не помогает и не мешает. Дело же не в фамилии, а в характере человека, его харизме и умении подать себя. Вот многие говорят про Ксению Собчак, что она попала на ТВ только потому, что у нее известная фамилия. Но есть очень много детей известных родителей, которые никак себя не реализовали.

 – Говорят, что у вас с соведущей Ксенией Собчак довольно натянутые отношения...

 – Сейчас буря приутихла, но раньше мы сильно ругались. Были, как две хозяйки на одной кухне. Я никогда и ничего не пыталась делить с Ксенией, но за 3,5 года всегда можно найти причины для ссор. Сейчас все хорошо, но я не стану вас уверять, что все закончилось навсегда. От ссор никто не застрахован.

 – Кто из вас идет первым на примирение?

 – Ксюха постарше и поэтому делает мне скидку. Но были моменты, когда я сама к ней подходила. Мы никогда не извиняемся друг перед другом, просто начинаем разговаривать и стараемся не вспоминать обиды.

 – Почему в соведущие к Собчак взяли именно вас?

 – У Ксении изначально была роль «плохого полицейского». Поэтому ей в пару искали человека, которому бы ребята стали открываться, рассказывать свои секреты. Видимо, генеральному продюсеру ТНТ понравилась моя наивность, и он решил, что я, как никто другой, подхожу на роль «хорошего полицейского». И он не ошибся. Со многими участниками проекта мы по-настоящему сдружились и до сих пор общаемся. До того, как я попала в «Дом-2», успела поработать редактором на ТВ, но мне хотелось большего. Поэтому постоянно старалась выделиться: вела себя достаточно ярко, участвовала во всевозможных кастингах... И в тот момент, когда практически во всем разочаровалась и приняла решение уехать к маме в Италию, мне предложили стать телеведущей. Моя мечта осуществилась!

 – В передаче «Дом-2» вы даете советы людям, которые часто старше вас. Это не смущает?

 – Участники проекта сами приходят ко мне за советом. Особенно легко дается общение с cильным полом. Как известно, любой мужчина – это большой ребенок. Он считает, что ему со стороны виднее и он более объективно смотрит на многие вещи. Бывает, что мужчине уже 35 лет, а он еще не знает, как правильно заинтересовать женщину. Он привык действовать по одному плану, который не всегда срабатывает. А я ему объясняю, что есть и другие варианты…

 – Как видите дальнейшую ТВ-карьеру?

 – Надеюсь, после «Дома-2» мне предложат еще что-нибудь. А пока вместе с Сергеем Зверевым я занимаюсь открытием собственного салона красоты.

 – Готовите «запасной аэродром»?

 – Нет, просто я всегда мечтала о собственном бизнесе. Это будет один из самых топовых салонов Москвы. Там будут проводиться всевозможные съемки, шоу, показы.

 – Зверев сразу согласился на ваше предложение?

 – Не скрою, мне пришлось его долго уговаривать. Сережа боязлив в таких делах. И согласился только тогда, когда я доказала, что это будет очень прибыльное дело.

 – Ваша мама в Италии смотрит «Дом-2»?

 – Смотрит. Иногда критикует. Например, что я плохо одета или фривольно веду себя с участниками проекта.

 – Она довольна, как складывается карьера ее дочери?

 – Мою маму сегодня все устраивает. Она видит – дочь счастлива и довольна своей работой. Ее лишь беспокоит, что я часто хожу на светские мероприятия.

 – Какие у вас сегодня отношения с отцом?

 – Мне бы не хотелось говорить на эту тему...

 – Вы выпустили книгу «Законы любви». По-вашему, у любви действительно есть свои законы?

 – Издательству нужно было громкое название, поэтому я согласилась на «Законы любви». Сама я никакие законы не вывожу. Скорее это советы, как правильно себя вести, если ты влюблен. Но на самом деле все познается только на личном опыте.

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