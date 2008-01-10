Дочь Павла Бородина против мата на ТВ

– НЕКОТОРЫЕ называют «Дом-2» самой безнравственной программой на телевидении. Как вы на это реагируете?

– Сейчас уже достаточно спокойно. Люди называют нашу программу безнравственной, а сами все равно ее смотрят. Но мы не ставили перед собою цель всем нравиться. У каждого есть выбор: смотреть или не смотреть. Другое дело, что мы не должны подавать отрицательный пример подросткам. По-этому постоянно боремся с матом и драками на проекте.

– Каким образом?

– Сначала предупреждаем. Если это не действует, то штрафуем, лишаем денег, которые выдают участникам проекта на повседневные расходы.

– Известная фамилия помогает или мешает работать на ТВ?

– Не помогает и не мешает. Дело же не в фамилии, а в характере человека, его харизме и умении подать себя. Вот многие говорят про Ксению Собчак, что она попала на ТВ только потому, что у нее известная фамилия. Но есть очень много детей известных родителей, которые никак себя не реализовали.

– Говорят, что у вас с соведущей Ксенией Собчак довольно натянутые отношения...

– Сейчас буря приутихла, но раньше мы сильно ругались. Были, как две хозяйки на одной кухне. Я никогда и ничего не пыталась делить с Ксенией, но за 3,5 года всегда можно найти причины для ссор. Сейчас все хорошо, но я не стану вас уверять, что все закончилось навсегда. От ссор никто не застрахован.

– Кто из вас идет первым на примирение?

– Ксюха постарше и поэтому делает мне скидку. Но были моменты, когда я сама к ней подходила. Мы никогда не извиняемся друг перед другом, просто начинаем разговаривать и стараемся не вспоминать обиды.

– Почему в соведущие к Собчак взяли именно вас?

– У Ксении изначально была роль «плохого полицейского». Поэтому ей в пару искали человека, которому бы ребята стали открываться, рассказывать свои секреты. Видимо, генеральному продюсеру ТНТ понравилась моя наивность, и он решил, что я, как никто другой, подхожу на роль «хорошего полицейского». И он не ошибся. Со многими участниками проекта мы по-настоящему сдружились и до сих пор общаемся. До того, как я попала в «Дом-2», успела поработать редактором на ТВ, но мне хотелось большего. Поэтому постоянно старалась выделиться: вела себя достаточно ярко, участвовала во всевозможных кастингах... И в тот момент, когда практически во всем разочаровалась и приняла решение уехать к маме в Италию, мне предложили стать телеведущей. Моя мечта осуществилась!

– В передаче «Дом-2» вы даете советы людям, которые часто старше вас. Это не смущает?

– Участники проекта сами приходят ко мне за советом. Особенно легко дается общение с cильным полом. Как известно, любой мужчина – это большой ребенок. Он считает, что ему со стороны виднее и он более объективно смотрит на многие вещи. Бывает, что мужчине уже 35 лет, а он еще не знает, как правильно заинтересовать женщину. Он привык действовать по одному плану, который не всегда срабатывает. А я ему объясняю, что есть и другие варианты…

– Как видите дальнейшую ТВ-карьеру?

– Надеюсь, после «Дома-2» мне предложат еще что-нибудь. А пока вместе с Сергеем Зверевым я занимаюсь открытием собственного салона красоты.

– Готовите «запасной аэродром»?

– Нет, просто я всегда мечтала о собственном бизнесе. Это будет один из самых топовых салонов Москвы. Там будут проводиться всевозможные съемки, шоу, показы.

– Зверев сразу согласился на ваше предложение?

– Не скрою, мне пришлось его долго уговаривать. Сережа боязлив в таких делах. И согласился только тогда, когда я доказала, что это будет очень прибыльное дело.

– Ваша мама в Италии смотрит «Дом-2»?

– Смотрит. Иногда критикует. Например, что я плохо одета или фривольно веду себя с участниками проекта.

– Она довольна, как складывается карьера ее дочери?

– Мою маму сегодня все устраивает. Она видит – дочь счастлива и довольна своей работой. Ее лишь беспокоит, что я часто хожу на светские мероприятия.

– Какие у вас сегодня отношения с отцом?

– Мне бы не хотелось говорить на эту тему...

– Вы выпустили книгу «Законы любви». По-вашему, у любви действительно есть свои законы?

– Издательству нужно было громкое название, поэтому я согласилась на «Законы любви». Сама я никакие законы не вывожу. Скорее это советы, как правильно себя вести, если ты влюблен. Но на самом деле все познается только на личном опыте.