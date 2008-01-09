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Путешествие в Нижний мир

Шаманами на Чукотке становятся против воли

№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Александр ГРИЦЕНКО, Москва – Алькатваам – Москва ]

Путешествие в Нижний мир
Шаман – посредник между миром духов и людьми

Паломники из Европы

 ЭТО было недалеко от национального села Алькатваам (Беринговский район Чукотского автономного округа). Присутствовать при реальном камлании мне посчастливилось впервые. Хотя я, как журналист, изучаю современное шаманство уже пять лет. И видел много имитаций. В том же Алькатвааме живет Василий Кевкей, солист фольклорного коллектива «Эргырон». Исполняет шаманские пляски очень зрелищно, но не по-настоящему.

 Дело в том, что на Чукотке шаманство – доходная статья. Люди со всей России, Европы, США съезжаются сюда, чтобы посмотреть на камлание, послушать легенды, прикоснуться к тайне. Спрос рождает предложение: некоторые туземцы этим и живут – воспроизводят хореографию шаманских плясок, показывают туристам, как выглядит ритуал внешне. Как объясняли мне местные жители: «Не всем нужно настоящее камлание. Многие приезжают просто за экзотикой. Им нравится то, что они видят». Потом один из собеседников добавил, словно оправдываясь: «Бывает, и не «просто». Приезжал тут из Европы. Одет с иголочки. Свита. Искал шамана, чтобы тот просил у духов ему политику наладить».

 Меня этот рассказ не удивил. В Европе и США шаманизм моден: конечно, кто-то в мистику играет, но есть и такие, кто глубоко верит. Случай, когда иностранец приезжает в Сибирь к шаманам за помощью, не единичный. Об американцах, которые искали у шаманов исцеление от страшной болезни, мне рассказывали надымские ненцы. Или вот пример: заявление тренера сборной Англии Стива Макларена. Его воспроизвели во всех СМИ и цитируют до сих пор. Когда в октябре Россия обыграла Англию со счетом 2:1, Макларен заявил: «России помогли выиграть сибирские шаманы. Я знал, но не мог воспрепятствовать». Кстати, в прессе никто не посмеялся над этим. Наоборот писали, что практика обращения к иным силам широко распространена в футболе. А через месяц глава фракции лейбористов в парламенте Великобритании Тони Ллойд приехал на Урал. Это был официальный визит. На пресс-конференции политик проговорился – он планирует встретиться с сибирскими шаманами, чтобы попросить у них смилостивиться над английской сборной. Об этом тоже писали газеты.

 Так что на Западе в силу наших шаманов верят даже больше, чем в России.

Второе рождение

 ШАМАНАМИ на Чукотке становятся люди, которых выбрали духи. Если смотреть на это цинично, любой может сказать: «Меня выбрали духи». И все – он шаман. С другой стороны, если человек будет твердить о силе, данной свыше, но не сможет помогать людям, то над ним будут смеяться, и он станет изгоем. Так что это палка о двух концах.

 Решил задать вопрос мест­ным: «Как человек понимает, что он шаман?» Но, к моему удивлению, жители Алькатваама отвечать не захотели. Все, как один, отводили глаза и отговаривались: «У шамана нужно спросить. Мне-то откуда это знать…» Сразу ощутил себя лишним, а если точнее – чужаком.

 Но вскоре повезло. Я разговорился со стариком, который, думаю, просто почувствовал мое уныние и сжалился: «Человек не хочет быть шаманом – это ему ничего, кроме страданий, не приносит. Поэтому, когда приходят духи, тот, кого выбрали, сопротивляется. От этого человек шибко болеет. Начинается жар, он не может встать с постели. Если человек будет долго упорствовать, то духи могут наслать болезнь на его близких. Рано или поздно все равно придется согласиться, иначе духи убьют человека. Потом…» Тут не хотелось бы описывать представление чукчей об инициации шамана. Поэтому приведу некую усредненную формулу: когда человек, не выдержав шаманской болезни (а старик описывал именно ее), соглашается, духи проводят инициацию. Они обновляют плоть: расчленяют ее, варят в котлах, потом собирают тело заново. Душу переделывают тоже: ее заключают в яйцо, где в темноте и безмолвии она находится до тех пор, пока не достигнет зрелости. В конце концов новая душа соединяется с новым телом – так умирает человек и рождается посредник между миром духов и людьми.

Предания Сибири

 ШАМАНУ подчиняются только те духи, на которых во время инициации, или «расчленения тела», попала кровь. «С их помощью он должен помогать людям, – объяснял старик. – Болезни, однако, разные бывают. Самые страшные происходят, когда душу человека забирают в Нижний мир злые духи. Если человеку не вернуть душу, то он умрет. Помочь может только опытный шаман – для этого ему надо спуститься в Нижний мир и вернуть душу больного».

 Одним словом, нужно провести ритуал. Вот как его описывал старик: «Сначала шаман греет на огне бубен, чтобы вошла огненная сила. В Нижний мир шаман поедет на бубне. Потом нужно поговорить с духами-помощниками. Бывает, что они не сразу приходят…

 Посоветовавшись с духами, шаман начинает путешествие. (Путешествие это и есть шаманский танец, во время которого душа отделяется от тела. – Прим. «АН».) Пока душа шамана странствует, в тело вселяется дух-помощник. Другие духи, помельче, тоже приходят в ярангу. Все они охраняют тело от врагов. В это время можно задавать вопросы – духи, если захотят, ответят». Камлание по вызволению души длится три часа.

 Спрашиваю: «А еще по каким поводам проводятся камлания?»

 «По разным поводам, но чаще от болезней. Бывает, что нужно узнать о пропавших вещах, о причине внезапной смерти или беременной помочь родить… Давно был шаман – он камлал, чтобы в стойбище не появилось людей, которые советскую власть полюбят». А происходило это так: собирал шаман всех у яранги, потом выносил искусно сделанную им самим модель американского самолета, в нее был вмонтирован дробовик. Самолет он прикреплял наверху яранги и камлал – призывал прийти американские самолеты и просил у небес проклятье на голову Советов. Шаманил он до тех пор, пока дробовик в самолете не выстреливал. Шаман утверждал: как только среди людей стойбища появится человек, который за совет­скую власть, сразу будет убит.

 Мой собеседник не упомянул самого важного. Никого так и не убило, а самолет с дробовиком сейчас находится в музейном центре «Наследие Чукотки». Там нашли часовой механизм – с его помощью дробовик и стрелял. Все это старику я рассказывать не стал. Однако укрепился в своем недоверии. Не знал, что меня ждет впереди важное испытание…

 Как удалось мне упросить старика? Ведь, по сути дела, он нарушил неписаный местный закон: не рассказывать чужакам о своих шаманах. Но у северных людей есть приятное достоинство – если они начинают откровенничать, то идут до конца! Сильного шамана, что живет недалеко от села Алькатваам, и о котором нельзя рассказывать чужакам, я увидел. Но только один раз, во время камлания. Что испытал – более трезво, чем во вступлении, описать не смогу. Помню только, что, когда меня везли назад в село, в голове не было ни одной мысли. Меня словно выпили…

 Лишь на следующий день я засомневался: сколько в том, что видел, истины, а сколько спектакля. До сих пор сомнения гложут.

ИСТОРИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ

Стало ясно, что ничего не ясно

 В СОВЕТСКИЕ времена считали, что шаманы – обыкновенные сумасшедшие, и все это слуховые и зрительные галлюцинации, навязчивые идеи… Придумали даже специальный термин – арктическая истерия. Выявили и причины ее возникновения – холод, дефицит витаминов и недостаток света. Однако когда стало доказано, что шаманизм и шаманская «болезнь» распространены по всему миру, советская теория была развенчана. В Индонезии, Африке или Мексике, где тоже развиты шаманские традиции, недостатка света и витаминов нет.

 Кроме того, шаман контролирует свои состояния – сумасшедший делать этого не может.
Чтобы усилить впечатление, конечно, прибегали и к трюкам. В «Описании Тобольского наместничества» можно прочитать: «В 1739 г. случилось мне видеть в Нижнем Камчатском остроге славного шамана именем Карымляча, которого не только тамошние язычники, но и казаки за великого знатока почитают, наипаче для того, что он колет себя ножом в брюхо и пьет кровь свою: однако все оное было толь грубой обман. Нож, которым он колоть себя притворялся, спускал вниз по брюху, а кровь спускал из пузыря, которой был под пазухою». Однако наряду с обманами науке известны и явления феноменального характера. Камлания действительно в некоторых случаях лечат людей. В наше время процедура камлания рассматривается не как психопатологический припадок, а как вхождение в особое состояние транса. Однако механизмы этого явления до сих пор остаются неясными.

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