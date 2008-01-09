Зачем Российской армии раввины?

УЛЬТРАОРТОДОКСАЛЬНАЯ хасидская Федерация еврейских общин России (ФЕОР) тут же назначила первого «военного раввина» – гражданина Израиля Аарона Гуревича. Кстати, появлению первого раввина в Российской армии предшествовала встреча первого зампреда Правительства РФ Д. Медведева с руковод­ством ФЕОР и одним из двух главных раввинов России (по версии ФЕОР) Б. Лазаром. Говорят, что в Русской православной церкви (РПЦ) на это отреагировали критически. На сайте Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами тут же появилось интервью главного военного священника РПЦ отца Михаила (Васильева). Он жаловался на то, что в Израиле православные военнослужащие лишены возможности регулярно общаться со священниками. Более того, к ним будто бы регулярно приходят раввины и склоняют сделать обрезание, перейдя в иудаизм. Мол, раз в Израиле в армию не пускают православных священников, то и нам незачем пускать в армию раввинов.

Непонятно и то, зачем вообще в Российской армии нужен раввин, если там практически нет иудеев? В Московском военном округе провели сплошное анкетирование военнослужащих, и лишь 2 человека (!) назвали в качестве исповедуемой ими религии иудаизм. Что вполне похоже на правду: по переписи 2002 г. в РФ лишь 0,15% жителей являются евреями. А из их числа, по данным социо­лога В. Шапиро, лишь 27% считают себя иудеями (15% – христианами, еще 5% исповедуют другие религии, а остальные – нерелигиозные). Даже если распространить на 1,2-миллионную Российскую армию средние показатели страны, то в ней должно оказаться 400–500 иудеев. Если же учесть, что и евреев в армии крайне мало и во время опросов иудеями себя называли в основном евреи-пенсионеры (а они в армии отсутст­вуют), то на всю Российскую армию должно оказаться максимум 100 иудеев.

Впрочем, у хасидского раввина г-на Гуревича свой счет: он уже заявил, что надеется найти в Российской армии 40 тысяч иудеев! «Некоторые из солдат и офицеров еще не осознали своей принадлежности к еврейскому народу. Я пытаюсь помочь им почувст­вовать себя евреями», – заявил г-н Гуревич. Естественно, такие заявления вызывают вопросы у православных: чем израильский гражданин будет заниматься в Российской армии и как именно он найдет в ней столько иудеев, сколько ему хочется?

Говорят, недоволен даже сам Патриарх Алексий II. Он будто бы всегда с недоверием смотрел на подобного рода дела. По слухам, именно растущее недовольство православной церкви по заигрыванию властей с малозначимыми для России религиозными конфессиями и заставило Д. Медведева прийти на Рождественскую службу к Патриарху. Чтобы выразить ему свои самые добрые намерения.