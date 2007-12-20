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На краю социальной пропасти

№ 51(85) от 19.12.2007 [«Аргументы Недели », Дмитрий КОНОВАЛОВ ]

На краю социальной пропасти

 – Я САМ из Баку, приехал в Москву в 1988 году. Но давно уже стал моск­вичом. В Москве мне приходилось жить в самых разных домах, но ни один из них нельзя было назвать образцовым. Таких вообще мало. Недавно я переехал в новую квартиру в престижном районе, сподобился-таки в 60 с лишним лет. И даже у нас идут беспрерывные войны: скажем, забор то сносят, то ставят обратно. Как и в любом другом доме что-то ломается, кого-то постоянно что-то не устраивает. Думаю, это есть у всех. Может быть, проблем избегают те, кто сам управляет своим жильем...

 Столица стала очень богатым городом. Клубы переполнены, ночью жизнь кипит. Город стал ослепительно ярким! Здесь сжигается столько света, что можно было бы осветить половину Сибири. Здесь постоянно проходят большие концерты, гастролируют звезды с мировыми именами. Мы по этому изголодались. Но социальная пропасть между разными слоями населения невероятно велика. Стоит чуть отъехать от Москвы – и вы увидите, что бабушки по-прежнему зарабатывают на жизнь, продавая огурцы и цветы со своего огорода.

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