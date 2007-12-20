//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Законы должны быть понятными!

Московская ассоциация предпринимателей провела деловую встречу

№ 51(85) от 19.12.2007 [«Аргументы Недели », Лариса НАДЕЖДИНА ]

 СВИДЕТЕЛЬСТВО тому – состоявшаяся 11 декабря встреча в правительстве Москвы, посвященная обсуждению вступающего в силу 1 января 2008 г. Федерального закона №212 «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государст­венной или муниципальной собственности». Представители предпринимательской элиты Москвы и других регионов России собрались, чтобы вместе обговорить вопросы, касающиеся частной собственности на землю.

 «Наша встреча нацелена на то, чтобы заинтересованные люди получили ответы на все вопросы», – подчеркнул в начале мероприятия президент московской Ассоциации предпринимателей Андрей Евгеньевич Поденок. Перед собравшимися выступили представители самых разных структур: депутаты Московской городской думы, сотрудники столичного Департамента земельных ресурсов, юристы и руководители крупных предприятий, представители крупного и среднего бизнеса. Каждый освещал конкретный аспект проблемы, касающийся приобретения земли в собст­венность.

 Огромный интерес вызвало выступление замначальника Департамента земельных ресурсов Москвы Олега Рыжкова.

 Занимательный экскурс в историю вопроса о частной собственности на землю представил Михаил Васильевич Бочаров, начальник отдела земельного законодательства Департамента имущественных и земельных отношений, экономики и природопользования Министерства экономического развития и торговли РФ. Он рассказал о том, как общество относится к частной собственности, и о том, как важно сегодня включать землю в экономический оборот.

 Советник Президента РФ Асламбек Аслаханов поведал о том, как проходила работа над законом и какие аспекты в развитии рынка земли будут учитываться при разработке новых нормативных актов.

 Представители бизнес-структур озвучили доклады о «подводных камнях», которые ожидают желающих приобрести землю под зданиями и сооружениями – в первую очередь о широком праве государства вмешиваться в этот процесс и приостанавливать его. Было и множество других, не менее актуальных сообщений. Гости активно задавали вопросы. И без ответа, как и предсказывал Андрей Поденок, не остался никто.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Политика

"Проигрышная позиция", - Пушков оценил заявление про закон об особом статусе Донбасса

"Проигрышная позиция", - Пушков оценил заявление про закон об особом статусе Донбасса

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал сообщение министра иностранных дел Украины об изменении закона о статусе Донбасса. По его словам, президент Владимир Зеленский окажется в проигрышной позиции.

//В мире

Американское издание назвало российское оружие, способное "покорить весь мир"

Американское издание назвало российское оружие, способное "покорить весь мир"

Американское издание назвало российское оружие, которое способно буквально "покорить весь мир". Журналисты утверждают, что оно может перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.

//В мире

Леонид Кучма подозревает трех участников "нормандской четверки" в сговоре

Леонид Кучма подозревает трех участников "нормандской четверки" в сговоре

Леонид Кучма предполагает, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать Владимира Зеленского к уступкам России.

//новости партнеров

//Политика

Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией

Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией

Министр образования Украины Анна Новосад предложила исключить из школьных учебников все упоминания о дружеских отношениях с РФ. Заявление прозвучало на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

//В мире

В Украине заявили об угрозе ликвидации железных дорог в стране

В Украине заявили об угрозе ликвидации железных дорог в стране

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Глава "Ростеха" готов переименовать Superjet 100

Глава "Ростеха" готов переименовать Superjet 100

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что возможен ребрендинг самолета Superjet 100 после серии проблем, в том числе трагедии, которая произошла в Шереметьево. По его словам, можно в принципе переименовать название воздушного судна.

//Общество

Что помогло СССР победить Гитлера?

Что помогло СССР победить Гитлера?

Уже 80 лет минуло с момента начала Второй мировой войны, которая обернулась тотальным геноцидом людей, не принадлежавших к арийской расе. Мировое сообщество с содроганием вспоминает события тех лет.

//Шоу-бизнес

Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания

Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания

Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк остаётся крайне тяжёлым, она находится в медикаментозной коме. Стало известно, что знаменитость теперь не в состоянии самостоятельно дышать.

//Спорт

Рейнгольд: Жиго – красавец, забивает, но лучше бы он порядок навел в обороне!

Рейнгольд: Жиго – красавец, забивает, но лучше бы он порядок навел в обороне!

В очередном матче чемпионата «Спартак» проиграл на своем поле «Уралу» - 1:2. Бывший спартаковский нападающий, чемпион СССР 1962-го года Валерий Рейнгольд раскритиковал и игру команды, и ее руководство.

//Новости партнеров

//Общество

В Москву "придёт" барическая "пила"

В Москву "придёт" барическая "пила"

В центре погоды "Фобос" сообщили, что жителей и гостей столицы на предстоящей неделе ожидают резкие перепады атмосферного давления. Отмечается, что резкие колебания могут негативно сказаться на самочувствии человека.

//Происшествия

В подмосковных Мытищах электричка насмерть сбила двух человек

В подмосковных Мытищах электричка насмерть сбила двух человек

В районе станции Тайнинской (Подмосковье, Ярославское направление) электричка насмерть задавила двух человек. На месте проводится проверка, работает следователь, передает ТАСС.

//Новости СМИ2

//В мире

В ДНР призвали "до конца прочитать фразы по децентрализации страны" в Минске - 2

В ДНР призвали "до конца прочитать фразы по децентрализации страны" в Минске - 2

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова оценила сообщение о нежелании предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в Конституции Украины. По её словам, это напоминает саботаж.

//Шоу-бизнес

"Лучшая версия меня": Хмельницкая опубликовала портрет дочери Кеосаяна

"Лучшая версия меня": Хмельницкая опубликовала портрет дочери Кеосаяна

Известная актриса Алена Хмельницкая частенько делится со своими подписчиками в Instagram снимками дочери Ксении Кеосаян. Куда реже поклонникам выпадает шанс увидеть старшую - Александру.

//Шоу-бизнес

Стас Костюшкин поведал о супружеских изменах

Стас Костюшкин поведал о супружеских изменах

Известный певец Стас Костюшкин побывал в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» и рассказал, как сложилась его семейная жизнь, в которой, как оказалось, нашлось место изменам.

//Происшествия

В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем

В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем

В воскресенье, 15 сентября, в красноярском аэропорту "Емельяново" экстренную посадку совершил пассажирский самолет Як-42. Уточняется, что у воздушного судна отказал один из двигателей.

//Здоровье

"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк

"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского - нейрохирург Вячеслав Рак, который специализируется на заболеваниях головного мозга, рассказал о диагнозе актрисы Анастасии Заворотнюк и объяснил последствия.

//Спорт

На Аляске пловчиху лишили победы из-за слишком открытого купальника

На Аляске пловчиху лишили победы из-за слишком открытого купальника

Скандал произошел на соревнованиях по плаванию на Аляске. Арбитры лишили юную пловчиху золотой медали за то, что она появилась на состязаниях в, по их мнению, слишком откровенном купальнике.

//Новости партнеров

//Общество

Синоптик: температура в воскресенье холоднее климатической нормы

Синоптик: температура в воскресенье холоднее климатической нормы

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил о резком похолодании в воскресенье, 15 сентября. По его словам, в Москву вернутся дожди и пасмурная погода.

//Шоу-бизнес

Собчак показала зажигательный танец в чулках на свадьбе

Собчак показала зажигательный танец в чулках на свадьбе

Известная телеведущая Ксения Собчак , а теперь и супруга знаменитого режиссёра Константина Богомолова, станцевала на собственной свадьбе в корсете и чулках. Торжество прошло в пятницу, 13 сентября.

//Происшествия

Два российских туриста пострадали в Турции во время полета на парашюте

Два российских туриста пострадали в Турции во время полета на парашюте

Два российских туриста получили травмы во время парасейлинга в турецкой Анталье, сообщило генконсульство России. Инцидент произошел 14 сентября около пят-шести вечера в районе Коньяалты.

//Шоу-бизнес

Минувшей ночью супруг и мать Заворотнюк срочно приехали в больницу

Минувшей ночью супруг и мать Заворотнюк срочно приехали в больницу

В субботу, 14 сентября, супруг Анастасии Заворотнюк фигурист Пётр Чернышёв и её мать прибыли в больницу к актрисе. Известно, что у знаменитости диагностировали четвёртую стадию рака головного мозга и воспаление лёгких.

//Происшествия

В Якутии потеряли вертолет

В Якутии потеряли вертолет

В воскресенье, 15 сентября, в Главное управление МЧС РФ по Якутии поступило сообщение о пропаже вертолета "Eurocopter" добывающего предприятия в Оймяконском улусе. Сейчас на поиски привлечены вертолеты частных компаний.

//Общество

Самого опытного космонавта РФ исключили из отряда

Самого опытного космонавта РФ исключили из отряда

Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила отстранить от работы самого опытного из нынешних космонавтов. Отмечается, что данное решение обжалованию не подлежит.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк
2

В Чебоксарах маршрутка с пассажирами врезалась в столб
3

Латвийский нейрохирург: Глиобластомы – редкие опухоли
4

"Близкие готовятся к ее уходу", по словам Андрея Разина, жить Анастасии Заворотнюк осталось всего несколько дней
5

Пассажира сняли с поезда Москва – Белгород из-за неадекватного поведения

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры