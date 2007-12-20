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Снесенная по невозможности

№ 51(85) от 19.12.2007 [«Аргументы Недели », Алексей МИТРОФАНОВ, москвовед ]

Снесенная по невозможности

 ПО ПЕРИМЕТРУ площадочки расставлены скамейки, на которых даже в зимнюю пургу и стужу люди сидят по-европейски, а не по-московски. То есть на сиденьях, а не на спинках, поставив ноги на сиденья. Присутствует здесь нечто неуловимое, что заставляет людей вести себя по-человечески. Возможно, это часовня, которая высится посередине площадки.

 Она аскетична и скромна. Пышность традиционного русского стиля здесь всего лишь как бы упомянута. Колонны по углам – однако же не толстобокие, не теремные. Кокошники присутствуют, но тоже без особенных излишеств. Шатер. Главка с позолотой. Крест.

 И табличка на стене: «Сия памятная часовня на месте снесенного храма Рождества Пресвятой Богородицы (1620–1928) воздвигнута стараниями АО «МОСПРОМСТРОЙ» и АХЦ «АРХХРАМ» в год 850-летия Москвы».

 Можно, конечно, поиронизировать по поводу того, как все это написано. Дескать, «МОСПРОМСТРОЙ» и «АРХХРАМ» круче, чем и Пресвятая Богородица, и весь город Москва. А можно воздержаться от иронии. Ну, выстроили две организации часовню – и спасибо им. Если бы не она – глядишь, по сей день здесь располагался бы бесформенный пустырь и не было бы ни скамеечек, ни аккуратной плиточки. И о храме Рождества знали бы исключительно музейщики и краеведы. А так – любой прохожий может ознакомиться.

 Кстати, полное название храма звучало так: «Церковь Рождества Богородицы в Столешниках». Именно в честь этой церкви в XVIII в. переулок назвали Столешниковым. То есть сама местность называлась так с XVII в. – с тех времен, когда здесь обитали ткачи, спициализировавшиеся исключительно на скатертях (иначе говоря, столешники). И в честь местности определили имя храму. А потом уж в честь него – и переулку. Который, кстати говоря, до этого носил название «Рождественский» – опять-таки в честь этой церкви.

 Сломали же тот храм, можно сказать, случайно. В 1927 г. ВЦИК принял судьбоносное решение – разобрать все церковные постройки кроме «основной ценной части церкви». Впрочем, дальше следовала оговорка: «Если это технически окажется возможным».

 Видимо, не оказалось. И спустя три месяца возникло новое решение – снести все подчистую и уст­роить на освободившемся пространстве справочное бюро и стоянку такси.

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