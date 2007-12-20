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Правда о «Ликвидации»

№ 51(85) от 19.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Правда о «Ликвидации»

 ТЕЛЕКАНАЛ «Россия» продолжает показ самого популярного телесериала последнего времени – «Ликвидация» с Машковым в главной роли. Одновременно с этим к 22 декабря (дню окончания показа) готовится документальный фильм о том, что происходило в Одессе в 1946 г. на самом деле – «Маршал Жуков против бандитов Одессы. Правда о «Ликвидации». С одной стороны, есть легенда, как маршал Жуков буквально в считанные дни ликвидировал преступность в Одессе. С другой – теперь есть сериал «Ликвидация», который тоже не без художественного вымысла.

 Авторы документального фильма проделали большую работу, чтобы приблизиться к истине. В фильме – рассказы реальных работников Одесского уголовного розыска, которые ловили бандитов в 1946 г., а также свидетельства сослуживцев Жукова и рядовых одесситов, переживших то время.

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