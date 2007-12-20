Чтобы костюмчик сидел

ЛИЗА Сейдман, автор сценария нашумевшей когда-то «Бедной Насти», вновь подвизается на СТС.

Приключенческий телероман «Одна ночь любви» посвящен истории Саши Забелиной – девушки из разорившейся дворянской семьи, а действие происходит в середине XIX в., в период царст­вования Николая I.

Самое большое внимание в этом костюмированном сериале, естест­венно, будет уделено костюмам. Спасибо «Бедной Насте» – опыт работы с одеждой XIX в. у производителей уже есть. Для главных героев уже приготовили по пять совершенно разных одеяний.

Для пошива костюмов использовались тафта, бархат, китайский шелк и парча с вкраплениями характерных деталей того времени (вышивка, кружева, медные пуговицы). В сериале будут также задействованы более ста отреставрированных костюмов «Мосфильма» и производителей сериала.