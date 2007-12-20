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Съемные крылья для автополета

№ 51(85) от 19.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 «ЮБКИ» предназначались для отсечения грязи сбоку. Они сразу полюбились дизайнерам. Еще бы! «Юбки» интересно кроить и разукрашивать не только для женщин, но и для машин! К концу 1930-х годов дизайнерская мысль превратила автокрылья в объемистые выпуклые кожухи над колесами. В них некоторые фирмы стали размещать «запаски».

 Чтобы придать кузовам больше стремительности, со временем перед­ние крылья стали без всякой технической надобности продолжать на двери. Красота красотой, но внутри таких крыльев образовывались наросты из грязи. Водителям периодически приходилось отбивать эти «злокачественные» образования. Иначе колеса увязали в грязевых наростах и не могли крутиться!

 В 40-е годы стали «отмирать» подножки между крыльями. Дело здесь не в том, что конструкторы хотели расширить кузов. Подножки стали анахронизмом, потому что в употребление вошли кузовы с низкими порогами. Ниже порог, шире автомобиль – больше пространства для грязи и льда! К тому же автомобиль становился все больше похож на средство передвижения, а не на роскошь. Пробеги машин увеличивались. Все больше автолюбителей ездили на «железных конях» и зимой. Крылья быстро ржавели и приходили в негодность. Как бороться с этой бедой?

 На внутренние поверхности кузовных деталей наносили всевозможные защитные мастики. Потом крылья догадались делать съемными. Это решение оказалось практичным, но недолговечным: в 60-х большинство автопроизводителей интегрировали крылья в общую силовую схему кузова, чтобы уменьшить вес машины. Для советского автомобилиста такой поворот эволюции казался ужасным! Появление «копеек» с несъемными крыльями встретили с недоверием. Правда, сей «черт» оказался не столь страшен. Умельцы быстро научились вырезать ржавые и вваривать новые крылья. Более того, постепенно в обиход начали входить пластиковые крылья и подкрылки.

Александр ПИКУЛЕНКО,
ведущий программы «Гараж», радио «Эхо Москвы»

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