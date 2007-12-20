//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

От любимых «Солдат» к легендарному «Чонкину»

Суперпремьера только на телеканале РЕН ТВ!

№ 51(85) от 19.12.2007 [«Аргументы Недели », Сергей Сыч ]

От любимых «Солдат» к легендарному «Чонкину»

 В ГОД 75-летия знаменитого и некогда опального писателя Владимира Войновича РЕН ТВ представляет экранизацию первой части легендарного романа-анекдота «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина».

 Солдат-недотепа оказался ключевой фигурой в жизни автора. После того как на стыке 1960–70-х гг. первые главы книги стали ходить в рукописях, Войнович оказался в опале и, в конечном счете, был выдворен из страны и лишен гражданства. А впервые легально опубликованный в СССР (в сокращенном варианте) в конце 1980-х «Чонкин» был многими воспринят как злобный пасквиль на русский народ и армию. Но при этом стал культовой книгой эпохи перестройки.

 Неунывающий красноармеец подарит зрителям телеканала РЕН ТВ не только смешную и добрую историю своей жизни, но и встречу с любимыми артистами – Геннадием Хазановым, Алексеем Булдаковым, Марией Ароновой и др. А закадровый текст  читает легендарный Леонид Куравлев.

 Время действия картины – 1941 год. Место действия – село Красное, где стремительно развиваются отношения главных героев фильма Вани Чонкина и Нюры Беляшовой. А также районный город Долгово с характерным для того времени жизненным укладом, органами управления (райком ВКП(б) и устрашения (районный отдел НКВД).

 Из простого недоразумения развивается увлекательнейшая история об обаятельных деревенских людях, нелепых ситуациях, в которые они периодически попадают. Эпизоды и сцены, органично связываясь между собой, создают комические и трагические ситуации, которые неожиданно счастливо разрешаются.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Политика

"Проигрышная позиция", - Пушков оценил заявление про закон об особом статусе Донбасса

"Проигрышная позиция", - Пушков оценил заявление про закон об особом статусе Донбасса

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал сообщение министра иностранных дел Украины об изменении закона о статусе Донбасса. По его словам, президент Владимир Зеленский окажется в проигрышной позиции.

//В мире

Американское издание назвало российское оружие, способное "покорить весь мир"

Американское издание назвало российское оружие, способное "покорить весь мир"

Американское издание назвало российское оружие, которое способно буквально "покорить весь мир". Журналисты утверждают, что оно может перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.

//В мире

Леонид Кучма подозревает трех участников "нормандской четверки" в сговоре

Леонид Кучма подозревает трех участников "нормандской четверки" в сговоре

Леонид Кучма предполагает, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать Владимира Зеленского к уступкам России.

//новости партнеров

//Общество

При каких условиях ПФР может уменьшить пенсию

При каких условиях ПФР может уменьшить пенсию

В Пенсионном фонде России предупредили граждан, что имеется несколько причин, по котрым размер пенсии могут уменьшить. Размер пенсии может понизиться после переезда в другой регион.

//В мире

Гончарук процитировал Трампа и призвал сделать Украину "снова великой"

Гончарук процитировал Трампа и призвал сделать Украину "снова великой"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в рамках форума "Ялтинская европейская стратегия" призвал "сделать Украину снова великой", использовав предвыборный лозунг президента США Дональда Трампа.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

И что же мы все теряем? Россия потеряла в космосе свой третий за месяц военный спутник

И что же мы все теряем? Россия потеряла в космосе свой третий за месяц военный спутник

Российские военные вывели из строя военный спутник №717 системы ГЛОНАСС-М, связь с которым они потеряли. В Сети недоумевают, как такое вообще может случиться, ведь это уже третья авария за месяц

//Здоровье

Российский эксперт назвал главные факторы развития рака

Российский эксперт назвал главные факторы развития рака

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, которые влияют на развитие онкологического заболевания. По его словам, только 20% зависит от генетической предрасположенности.

//Здоровье

"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк

"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского - нейрохирург Вячеслав Рак, который специализируется на заболеваниях головного мозга, рассказал о диагнозе актрисы Анастасии Заворотнюк и объяснил последствия.

//Шоу-бизнес

Стас Костюшкин поведал о супружеских изменах

Стас Костюшкин поведал о супружеских изменах

Известный певец Стас Костюшкин побывал в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» и рассказал, как сложилась его семейная жизнь, в которой, как оказалось, нашлось место изменам.

//Новости партнеров

//В мире

В Украине заявили об угрозе ликвидации железных дорог в стране

В Украине заявили об угрозе ликвидации железных дорог в стране

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

//Происшествия

В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем

В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем

В воскресенье, 15 сентября, в красноярском аэропорту "Емельяново" экстренную посадку совершил пассажирский самолет Як-42. Уточняется, что у воздушного судна отказал один из двигателей.

//Новости СМИ2

//Спорт

На Аляске пловчиху лишили победы из-за слишком открытого купальника

На Аляске пловчиху лишили победы из-за слишком открытого купальника

Скандал произошел на соревнованиях по плаванию на Аляске. Арбитры лишили юную пловчиху золотой медали за то, что она появилась на состязаниях в, по их мнению, слишком откровенном купальнике.

//Общество

Синоптик: температура в воскресенье холоднее климатической нормы

Синоптик: температура в воскресенье холоднее климатической нормы

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил о резком похолодании в воскресенье, 15 сентября. По его словам, в Москву вернутся дожди и пасмурная погода.

//Шоу-бизнес

Собчак показала зажигательный танец в чулках на свадьбе

Собчак показала зажигательный танец в чулках на свадьбе

Известная телеведущая Ксения Собчак , а теперь и супруга знаменитого режиссёра Константина Богомолова, станцевала на собственной свадьбе в корсете и чулках. Торжество прошло в пятницу, 13 сентября.

//Происшествия

Два российских туриста пострадали в Турции во время полета на парашюте

Два российских туриста пострадали в Турции во время полета на парашюте

Два российских туриста получили травмы во время парасейлинга в турецкой Анталье, сообщило генконсульство России. Инцидент произошел 14 сентября около пят-шести вечера в районе Коньяалты.

//Шоу-бизнес

Минувшей ночью супруг и мать Заворотнюк срочно приехали в больницу

Минувшей ночью супруг и мать Заворотнюк срочно приехали в больницу

В субботу, 14 сентября, супруг Анастасии Заворотнюк фигурист Пётр Чернышёв и её мать прибыли в больницу к актрисе. Известно, что у знаменитости диагностировали четвёртую стадию рака головного мозга и воспаление лёгких.

//Происшествия

В Якутии потеряли вертолет

В Якутии потеряли вертолет

В воскресенье, 15 сентября, в Главное управление МЧС РФ по Якутии поступило сообщение о пропаже вертолета "Eurocopter" добывающего предприятия в Оймяконском улусе. Сейчас на поиски привлечены вертолеты частных компаний.

//Новости партнеров

//Общество

Самого опытного космонавта РФ исключили из отряда

Самого опытного космонавта РФ исключили из отряда

Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила отстранить от работы самого опытного из нынешних космонавтов. Отмечается, что данное решение обжалованию не подлежит.

//В мире

МИД Украины сообщил о подготовке новых предложений для жителей Донбасса

МИД Украины сообщил о подготовке новых предложений для жителей Донбасса

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти готовят пакет мер, который существенно сможет упростить жизнь жителям Донбасса. По его словам, президент Владимир Зеленский хочет принять окончательное решение по ситуации на Донбассе.

//Армия

В Минобороны ответили на заявления НАТО о размещении ракет в Европе

В Минобороны ответили на заявления НАТО о размещении ракет в Европе

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия в условиях прекращения действия ДРСМД размещает в Европе ракеты, являются бездоказательными, говорится в заявлении Минобороны РФ.

//Происшествия

В Московский области женщина в ходе застолья ранила сожителя ножом

В Московский области женщина в ходе застолья ранила сожителя ножом

В подмосковном Серпухове женщина в процессе совместного застолья ударила ножом в грудь своего сожителя. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

//Авто

Эксперты составили список регионов с самыми дешевыми б/у авто

Эксперты составили список регионов с самыми дешевыми б/у авто

Эксперты изучили объявления по продаже подержанных машин в разных регионах РФ. Как оказалось, разброс цен может достигать несколько сотен тысяч рублей, и в мегаполисах они не обязательно стоят дороже.

//Политика

Пушков счел Турчинова умалишенным

Пушков счел Турчинова умалишенным

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с РФ страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Чебоксарах маршрутка с пассажирами врезалась в столб
2

Латвийский нейрохирург: Глиобластомы – редкие опухоли
3

Пассажира сняли с поезда Москва – Белгород из-за неадекватного поведения
4

Эксперты составили список регионов с самыми дешевыми б/у авто
5

"Близкие готовятся к ее уходу", по словам Андрея Разина, жить Анастасии Заворотнюк осталось всего несколько дней

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры