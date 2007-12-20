От любимых «Солдат» к легендарному «Чонкину»
Суперпремьера только на телеканале РЕН ТВ!
№ 51(85) от 19.12.2007 [«Аргументы Недели », Сергей Сыч ]
В ГОД 75-летия знаменитого и некогда опального писателя Владимира Войновича РЕН ТВ представляет экранизацию первой части легендарного романа-анекдота «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина».
Солдат-недотепа оказался ключевой фигурой в жизни автора. После того как на стыке 1960–70-х гг. первые главы книги стали ходить в рукописях, Войнович оказался в опале и, в конечном счете, был выдворен из страны и лишен гражданства. А впервые легально опубликованный в СССР (в сокращенном варианте) в конце 1980-х «Чонкин» был многими воспринят как злобный пасквиль на русский народ и армию. Но при этом стал культовой книгой эпохи перестройки.
Неунывающий красноармеец подарит зрителям телеканала РЕН ТВ не только смешную и добрую историю своей жизни, но и встречу с любимыми артистами – Геннадием Хазановым, Алексеем Булдаковым, Марией Ароновой и др. А закадровый текст читает легендарный Леонид Куравлев.
Время действия картины – 1941 год. Место действия – село Красное, где стремительно развиваются отношения главных героев фильма Вани Чонкина и Нюры Беляшовой. А также районный город Долгово с характерным для того времени жизненным укладом, органами управления (райком ВКП(б) и устрашения (районный отдел НКВД).
Из простого недоразумения развивается увлекательнейшая история об обаятельных деревенских людях, нелепых ситуациях, в которые они периодически попадают. Эпизоды и сцены, органично связываясь между собой, создают комические и трагические ситуации, которые неожиданно счастливо разрешаются.
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