От любимых «Солдат» к легендарному «Чонкину»

В ГОД 75-летия знаменитого и некогда опального писателя Владимира Войновича РЕН ТВ представляет экранизацию первой части легендарного романа-анекдота «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина».

Солдат-недотепа оказался ключевой фигурой в жизни автора. После того как на стыке 1960–70-х гг. первые главы книги стали ходить в рукописях, Войнович оказался в опале и, в конечном счете, был выдворен из страны и лишен гражданства. А впервые легально опубликованный в СССР (в сокращенном варианте) в конце 1980-х «Чонкин» был многими воспринят как злобный пасквиль на русский народ и армию. Но при этом стал культовой книгой эпохи перестройки.

Неунывающий красноармеец подарит зрителям телеканала РЕН ТВ не только смешную и добрую историю своей жизни, но и встречу с любимыми артистами – Геннадием Хазановым, Алексеем Булдаковым, Марией Ароновой и др. А закадровый текст читает легендарный Леонид Куравлев.

Время действия картины – 1941 год. Место действия – село Красное, где стремительно развиваются отношения главных героев фильма Вани Чонкина и Нюры Беляшовой. А также районный город Долгово с характерным для того времени жизненным укладом, органами управления (райком ВКП(б) и устрашения (районный отдел НКВД).

Из простого недоразумения развивается увлекательнейшая история об обаятельных деревенских людях, нелепых ситуациях, в которые они периодически попадают. Эпизоды и сцены, органично связываясь между собой, создают комические и трагические ситуации, которые неожиданно счастливо разрешаются.