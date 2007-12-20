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Нефтяной монарх

№ 51(85) от 19.12.2007 [«Аргументы Недели », Вадим САМОДУРОВ  ]

Нефтяной монарх
Вагит Алекперов

Заглянуть в бездну

 ЖИЗНЬ Вагита Алекперова началась в поселке Степан Разин, находящемся в пригороде Баку. По легенде, именно здесь и была захоронена персидская княжна, которую «удалой разбойник во хмелю» бросил за борт. До наших дней за поселком сохранилась пещера Степана Разина. По рассказам взрослых, подземный ход из нее вел прямо в море, а в ее глубоких лабиринтах с давних времен хранились несметные сокровища, припрятанные разбойниками Стеньки Разина. И не единожды в детстве Вагит Алекперов останавливался и замирал, вглядываясь в холодное и темное жерло пещеры. Часто Вагиту казалось, что во тьме он видит тусклый блеск сокровищ. А иногда ему чудилось, что где-то в глубине подземелья он слышит голос отца.

 Юсуф Кербал-оглы, отец Вагита Алекперова, был родом из Южного Азербайджана, который входил в состав Персии (нынешнего Ирана). После революции семью Алекперовых выслали из Баку, но по воле обстоятельств Юсуф остался на советской территории абсолютно один. Чтобы не умереть с голоду, отец будущего хозяина неф­тяной империи пас овец в пригороде Баку. Но советская власть дала новые возможности молодому поколению азербайджанцев. Юсуф Алекперов пошел работать на нефтепромыслы слесарем, окончил рабфак, вступил в партию. Способного молодого коммуниста быстро «заметили». В начале 1930-х гг. Юсуфа Алекперова направили получать высшее образование в Тбилиси, в Промышленную академию. Здесь он и встретил свою будущую жену – Татьяну Федоровну Бочарову.

 Это была любовь с первого взгляда. Вскоре Юсуф сделал Татьяне предложение и увез ее в Баку. Татьяна Федоровна родила двух сыновей и трех дочерей. Вагит был младшим из детей Алекперовых. Он родился уже в 1950 г. – незадолго до смерти отца, который пришел с войны инвалидом.

Крещенный нефтью

 ПОСЛЕ смерти кормильца семья Алекперовых оказалась на грани нищеты. Знакомые советовали определить детей в дет­ский дом, чтобы хоть как-то облегчить существование. Но Татьяна Федоровна раз и навсегда запретила эти разговоры и решила во что бы то ни стало дер­жаться вместе.

 Вскоре жизнь начала налаживаться: сначала пошли работать старшие дети, а потом и младшие подключились. Свой путь к вершинам бизнеса Вагит Алекперов так же, как его дед и отец, начинал с буровой во время учебы в Азербайджанском институте нефти и химии. Когда в 1972 г. высокий и хрупкий студент Алекперов появился на нефтегазодобывающем участке, начальник Рахман Курбанов только скептически улыбнулся. Заметил: «Такой неф­тяником никогда не будет, слишком уж хорош, чтобы возиться в неф­тяной грязи».

 Но через пару месяцев начальник сам «умыл» Алекперова первой нефтью, по старой традиции неф­тяников. К 28 годам Вагит Алекперов уже был заместителем начальника нефтепромысла. Даже по нынешним меркам это пример головокружительной и успешной карьеры. В советское же время такие успехи не могли не вызвать удивления.

 Как Вагиту Алекперову удалось за столь короткое время дослужиться до столь высокой должности? Факты и свидетельства тех, кто работал рядом с ним, дают простой ответ на этот вопрос. Алекперов всегда был очень целеустремленным человеком. К тому же он прекрасно разбирался в людях и умел нравиться начальству.

Есть и другие попытки объяснить его головокружительную карьеру. Еще в советское время возник слух о том, что подлинный отец Вагита Алекперова – Гейдар Алиев, могущественный партийный функционер Азербайджана, член Политбюро ЦК КПСС. Молодому Гейдару Алиеву приписывали роман с Татьяной Алекперовой – русской женой работника исполкома Юсуфа Кербала-оглы Алекперова.

Сибирский характер

 СТРЕМИТЕЛЬНОЕ перемещение Вагита Алекперова в рейтинге самых богатых людей, по версии журнала «Форбс», стало происходить после 2001 года. В июне 2001 г. «Форбс» упомянул Вагита Алекперова как одного из самых богатых россиян, оценив его состояние в 1,3 млрд. долларов. По состоянию на 2007 г. «Форбс» оценивает капитал Вагита Алекперова в 12,4 млрд. долларов.

 А в 1979 г. перспективным местом был не рейтинг журнала «Форбс», а Западная Сибирь. Многие сибирские месторождения нефти только-только начинали осваиваться. Там было где развернуться, показать себя. Проработав пять лет на начальст­венных постах в «Сургутнеф­тегазе» и «Башнефти», в 1984 г. Алекперов вытянул свою козырную карту. Руководители высшего звена сочли, что его кандидатура, как никакая другая, подходит для должности гендиректора объединения «Когалымнефтегаз».

 Первые поселенцы пережили свою первую когалымскую зиму в экстремальных условиях. Селились в больших военных 20-местных палатках. Порой по ночам, привлеченные запахом пищи, в столовую заглядывали медведи, разоряя кухню и пугая людей.

 Несмотря на давность лет, Алекперова в Когалыме до сих пор помнят и уважают. Простые нефтяники, библиотекари, учителя и врачи, рассказывая приезжему о своем городе, обязательно поминают добрым словом Вагита Алекперова. Благодаря его упорству и настойчивости, появились и первая больница, и первые ясли, и магазины.

 Деятельный Алекперов лично посещал и проверял все объекты. Но этаким «добрым барином» он никогда не был. Там, где требовалась жесткость и принципиальность, Вагит проявлял ее без колебаний. В 1983 г., будучи начальником нефтегазодобывающего участка, он запретил продажу одеколона в вахтовых поселках, чтобы на корню пресечь алкоголизм. Кто-то из несогласных с этим решением ночью выстрелил из ружья по вагончику, в котором жил Алекперов. Но в ту ночь он был на буровой.

Восхождение на трон

 В 1990 г. Алекперов стал заместителем министра нефтяной и газовой промышленности СССР. На тот момент ему было 40 лет. Но к тому времени в голове Алекперова уже родилась идея, ради которой не жалко было оставить и министерский кабинет.

 Идея Алекперова состояла в том, чтобы объединить в единый холдинг всю цепочку предприятий, участвующих в добыче неф­ти, ее переработке, реализации конечных продуктов. Эта схема предполагала, что сами нефтяники берут в свои руки добычу, переработку и сбыт нефти. Разумеется, сами определяют цену в соответствии с рыночной конъюнктурой, и сами распределяют прибыль. Сейчас эта схема лежит в основе деятельности любого успешного нефтяного гиганта. Тогда же это было новое слово, граничащее с крамолой.

 В результате долгих споров в Совмине был создан концерн, формально подчиненный Министерству нефти и газа. В него вошли предприятия Урая, Лангепаса и Когалыма. Название сложилось из первых букв названий городов – «ЛУКОЙЛ».

 За два года существования «ЛУКОЙЛа» под эгидой государства произошли благоприятные изменения. Советский Союз окончательно перестал существовать. У власти оказалась реформаторская команда Ельцина. Главой министерства топлива и энергетики стал друг Вагита Алекперова – Юрий Шафраник. Процесс приватизации стал уже глобальным и необратимым. И 5 апреля 1993 г. указом Президента Ельцина «ЛУКОЙЛ» был преобразован в частную компанию.

 Как и многие другие российские миллиардеры, Вагит Алекперов почти в одночасье стал обладателем огромного куска государственной собственности. Но мало у кого повернется язык назвать Алекперова «прихватизатором», который вовремя пристроился к дележу государственного пирога. В неф­тегазовой отрасли Алекперов – человек неслучайный. За ним – многие годы успешной работы в отрасли, где он начинал с самых низов.

Алек Первый

 УЖЕ в 1994–95 гг. «ЛУКОЙЛ» под руководством Алекперова сделал серьезный шаг к выходу на международный рынок. Компания стала участником проектов в Египте, Казахстане, Азербайджане, США. В 1996 г. она приступила к строительству собственного танкерного флота. 1999 г. ознаменовался для «ЛУКОЙЛа» покупкой четырех крупных компаний нефтяной отрасли. В 2000 г. «ЛУКОЙЛ» приобрел американскую компанию «Гетти петролеум маркетинг». В следующем году нефтяная империя Вагита Алекперова присоединила к себе еще четыре компании. В том числе канадскую «Байтек петролеум корпрейшен».

 Американский журнал «Форбс» констатировал: «Используя свои способности в политике и опыт работы с нефтью, Алекперов всего лишь за 5 лет создал первую российскую интегрированную нефтяную компанию, накопил больше запасов нефти и газа, чем «Эксон», и превратил «ЛУКОЙЛ» в многонационального гиганта».

 Фирменный «алекперовский стиль» ведения дел особенно характерно проявился в Тенгизском проекте в Казахстане. Алекперов предельно конкретно обозначил интересы своей компании в данном проекте и заявил американцам: «Вы не можете в одиночку осуществлять такой масштабный проект. Вам нужно поделиться с российским партнером». А чтобы подтолкнуть американцев к принятию правильного решения, Алекперов (не без помощи министра топливной промышленности) позаботился о том, чтобы компания «Шеврон» получила лишь третью часть пропускной способности экспорт­ного трубопровода, который проходит и по российской территории.

 В обмен на участие «ЛУКОЙЛа» в Тенгизском консорциуме Алекперов пообещал американцам решить проблему с трубо­проводом. Тем ничего не оставалось делать, кроме как принять это предложение в духе дона Корлеоне.

 Вагит Алекперов предельно ясно и конкретно сформулировал кредо «ЛУКОЙЛа»: «В Россию мы никого не пустим!» Тем самым он однозначно дал понять западным компаниям, что строить какие-либо планы по освоению россий­ских недр можно, только принимая во внимание участие «ЛУКОЙЛа». Чего больше в этой политэкономии «по-алекперовски» – своекорыстного интереса современного капиталиста или принципиальной позиции государственника – однозначно не скажешь. Нефть – субстанция сложная, в ней день­ги и политика на глаз почти неотделимы.

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