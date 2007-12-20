Долговая яма в подарок

ЭТИМИ данными с «АН» поделились в Центробанке. Там отмечают, что россияне расхватывают кредиты рекордными темпами. Чтобы накопить первый триллион банковских долгов, населению понадобилось 15 лет. Второй триллион назанимали за два года. А третий набрался всего за 8 месяцев.

Впрочем, на данный момент население одолжило банкам гораздо большую сумму, чем заняло у них. На депозитах физических лиц лежит 4,7 трлн. рублей. Но, как отмечают в Центробанке, займы населения растут быстрее, чем вклады. По прогнозу, через 1,5–2 года их объемы сравняются. После чего можно будет смело говорить о том, что в целом россияне живут в кредит.



Для банкиров это тревожная тенденция. На мировых финансовых рынках штормит. Поэтому нашим финансистам все менее охотно выдают дешевые западные кредиты. Между тем именно за счет этих средств они раздавали долгосрочные займы населению. В этой ситуации одним из основных источников «длинных» денег для банков становятся вклады частных лиц. А они-то как раз растут далеко не так быстро, как хотелось бы! В результате у банков может начаться «дефицит денег». Так что нынешняя потребительская лихорадка все-таки грозит обернуться нам боком.