Контртуристическая операция

Муза дальних странствий



ПОХОЖЕ, россиян охватила безудержная страсть к путешествиям. По оценкам Федерального агентства по туризму, в этом году за границей отдохнули более 7 млн. человек. По стране успели попутешествовать 25 млн. туристов. На Новый год и Рождество к ним прибавятся еще несколько миллионов человек. Как сообщают туроператоры, бронировать путевки на главный праздник года начали с мая, а в сентябре у дверей турагентств выстроились очереди.

Куда же россияне рвутся под Новый год? По статистике, две трети россиян отдыхают недалеко от дома. Таким туристам на рождественских каникулах приходится хуже всего. Хороших пансионатов мало, а цены в них – как в пятизвездочных европейских отелях.

Уже сейчас свободные места остаются разве что в самых «замшелых» гостиницах городов «Золотого кольца». В Красную Поляну (Сочи) под Новый год вылететь практически невозможно. Почти все авиабилеты раскуплены за два месяца вперед. Те, что остались, стоят 17–20 тыс. руб. – вдвое дороже, чем обычно.

Заснеженные подмосковные пансионаты забронированы на месяц вперед, цены в них поднялись на небывалую высоту. Средняя стоимость мест в подмосковных гостиницах в Новый год – 15 тыс. руб. с человека в сутки. Но и по таким ценам все места распроданы почти полностью. Уже сейчас из-за нехватки номеров туристы соглашаются даже на безумные предложения провести новогоднюю ночь в Подмосковье за 50–80 тыс. руб. «с носа».

Полностью раскуплены места в байкальских пансионатах и домах отдыха. Хотя добираться до них, как правило, очень неудобно, жители Сибири все равно выкладывают за новогодние туры к Байкалу по 15–30 тыс. руб. в сутки.



Горнолыжный дефицит



ВОТ и получается, что отдохнуть на Новый год в Подмосковье выходит вдвое дороже, чем арендовать коттедж в Финляндии! Но не радует и заграница. Самые популярные новогодние направления – страны, где зимой тепло. Доступнее всего Турция и Египет. По прогнозам, нынешний Новый год у Красного или Средиземного моря справят более 300 тыс. наших туристов. Но и здесь вырисовывается та же картина, что и с «пансионатным» отдыхом. 95% билетов в Египет, Турцию и Арабские Эмираты были раскуплены до начала декабря.

Остались только дорогие направления, но и те стремительно заканчиваются. Неделя новогоднего отдыха в Индонезии, на Мальдивах и Филиппинах обойдется в 3–5 тыс. долл. с человека. Еще дороже новогоднее путешествие в континентальную Индию и на Шри-Ланку. Не отстает и Латинская Америка – все авиабилеты на Кубу до конца рождественских каникул уже раскуплены.

Не лучше обстоят дела и на северных направлениях. Как оказалось, Россию охватила «горнолыжная мания». Желающих покататься на склонах австрийских гор в этом году оказалось на 30% больше, чем в прошлом. Под Новый год расхватали все горнолыжные путевки в Болгарию и Андорру. К этому буму наши туроператоры оказались полностью не готовы. По данным информационной группы «Турпром», туры в Альпы – в Австрию, Францию и Италию – еще в середине ноября разобрали на 90%.



Дело пахнет керосином



ИТАК, практически все новогодние туры в дефиците. Чтобы хоть куда-то ­уехать, люди готовы переплачивать буквально втридорога. Гостиницы «Золотого кольца» подняли цены в полтора-два раза. Стоимость многих зарубежных поездок взлетела вдвое. Даже в Ассоциации туроператоров России признают, что такого подорожания, как в этом году, еще не бывало.

Туры всегда росли в цене под Новый год. Но обычно их стоимость по сравнению с осенними предложениями повышалась на 30–50%. Почему же в нынешнем году наблюдается такой аномальный рост? Виноваты гостиницы и авиакомпании. Как и предсказывали «АН», под Новый год российские авиакомпании резко подняли стоимость билетов. Перевозчики оправдываются подорожанием топлива, но россиянам от этого не легче. Например, за три недели ноября-декабря перелет на Шри-Ланку стал дороже на 4,5 тыс. руб., в Таиланд – на 3 тыс. рублей.

Та же картина и на других маршрутах. Хуже всего, что, как стало известно «АН», 25–26 декабря цены на авиабилеты вырастут снова. В итоге, считают эксперты, стоимость новогоднего отдыха подскочит еще почти в два раза. Представьте: десятидневная поездка в Таиланд не в сезон стоит от 1,5 тыс. долл. с человека. Но под Новый год, с учетом всех надбавок, она обойдется в 3–4 тыс. «зеленых»!

Обидно, но факт. Подорожание коснется даже тех, кто успел забронировать тур заранее. Как рассказали «АН» в «Турпроме», после первого повышения цен на авиабилеты туркомпании обзванивали клиентов с просьбой доплатить за поездку от 500 до 5 тыс. рублей.

То же самое повторится и под Новый год. Важно знать: согласно Гражданскому кодексу, клиент имеет право отказаться доплачивать, а компания все равно обязана обеспечить ему полноценный отдых. По нашим данным, в начале декабря пятая часть туристов уже воспользовалась этим правом. Но остальные – доплатили. Хотя, если турфирмы еще раз попытаются повысить резко «задним числом» стоимость путевок, да еще и проделают этот трюк за день-два до вылета на курорт, им обеспечены тысячи исков за сорванный отдых.