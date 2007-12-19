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Правительство бросило кости

Почему государство забыло о мамонтах

№ 51(85) от 19.12.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Правительство бросило кости

Вне всяких сомнений, Россия – родина слонов. Скажете, полная чушь? А вот и нет. Оказывается, до революции наша страна была крупнейшим в мире поставщиком слоновой кости. А сейчас – так уж вышло – мы стали монополией на этом рынке. Правда, «российские слоники» жили за 12 тыс. лет до новой эры. Назывались мамонтами.

Доподлинно неизвестно, отчего вымерли мамонтовые стада, бродившие по территории нынешнего арктического побережья Якутии. Но можно сказать, что они оставили нам самые богатые в мире запасы бивня. Их более чем достаточно, чтобы добывать кость в промышленных масштабах. «АН» подсчитали, кому и сколько удается заработать на этом промысле.

Слоновья болезнь

Современные «охотники на мамонтов» не носят шкур и вооружены гораздо лучше своих древних предков. Они разъезжают по тундре на дорогих внедорожниках и пользуются спутниковой связью. Бизнес этих людей нелегален. Но какое им дело до закона, если каждое «мамонтовое сафари» приносит более 1 млн. долл. прибыли?

Кость этих величественных животных называют «белым золотом тундры». А где золото, там, само собой, и криминал. Три недели назад в Якутии произошло самое необычное ограбление в истории республики. Со склада в поселке Черский украли… древнего шерстистого носорога. Это было прекрасно сохранившееся доисторическое животное, жившее 100 тыс. лет назад. На него случайно наткнулись горняки, работавшие в верховьях реки Малая Филипова. Полюбовавшись на останки чудища, рабочие вызвали археологов. Когда ученые добрались до поселка Черский, шампанское полилось рекой. Оказалось, найден третий в мире из известных науке экземпляров шерстистого носорога!

Увы, праздник продолжался недолго. Ученые все решали, как доставить реликт в знаменитый на весь мир якутский «Музей мамонта»… Тем временем склад, где хранилась туша, взломали. Уникальная находка исчезла. Правительство Якутии объявило о вознаграждении в 1 млн. рублей. Но шансы вернуть шерстистого носорога невелики. Кого прельстит миллион рублей, если на черном рынке эта редчайшая находка стоит более 5 млн. долларов?

Конечно, за мамонтов таких огромных денег не дают. Тем не менее разбогатеть на них несложно. Мамонтовый бивень вдвое дороже слоновьего. Сейчас килограмм «ископаемого» рога стоит 1,5 тыс. долларов. Несколько лет назад цена доходила до 3 тыс. долл., но она постепенно снижается.

Почему? Первое, что приходит на ум, – конкуренция «со стороны слонов». Но оказывается, они нашим мамонтам давно не соперники. Дело в том, что 20 лет назад международное сообщество запретило охоту на слонов и ввело эмбарго на продажу их бивней. Это сыграло нам на пользу. Россия, владеющая огромными «мамонтовыми полями», автоматически получила монополию на рынке слоновой кости.

Реликтовый детектив

Вот он – уникальный шанс! Какую хотим, такую цену на бивни и устанавливаем. Но на российских мамонтах зарабатывает кто угодно, только не государ­ство. Властям алмазного региона, похоже, не до того. В «центре» о проблеме вообще не догадываются. Тем временем «охотники на мамонтов» ведут дела вчерную и добывают кости самыми сомнительными путями. События в поселке Черский – далеко не первый случай «археологического криминала».

За примерами далеко ходить не приходится. Только за последние полгода таможня пресекла две попытки нелегального вывоза костей из страны. В августе крупную партию мамонтовых бивней арестовали в аэропорту Омска. Бизнесмены, пытавшиеся «толкнуть» в Японию товар оценочной стоимостью 10 млн. руб., не получили разрешения на вывоз груза и пытались протащить его на удачу.

Второй инцидент произошел на якутской таможне. В конце сентября там задержали ящики с 410 кг нелегальных мамонтовых костей. Товар сопровождал представитель столичной компании, занимающейся… продажей презервативов.

Вот уж точно – неисповедимы пути. Кто только не возит мамонтовые кости за рубеж! Деньги на кону стоят огромные, и порой воля изменяет даже ученым. В начале 1990-х годов эпидемия «хищений костей» захлестнула Палеонтологический институт РАН. Когда прошла плановая ревизия, обнаружились внушительные пропажи. В частности, исчезла коллекция костей, собранная известным писателем-фантастом Иваном Ефремовым. Специалисты оценивают ее в 3 млн. долларов. Воров так и не нашли. Но хуже всего, что украденные бивни чрезвычайно токсичны. Специалисты предупреждают: музеи для сохранности обрабатывают мамонтовые кости особым раствором, в котором содержится сильнейший яд. Любой, кто коснется их без специальных перчаток, рискует здоровьем.

Тем временем до суда дошло только одно «дело мамонтологов». Процесс против новосибирского палеонтолога Игоря Гребнева тянулся несколько лет. Все началось с того, что таможня арестовала отправленную им в США посылку весом 80 кг. В ящике обнаружились два мамонтовых бивня возрастом 15 тыс. лет. Официально они предназначались американскому косторезу, который должен был сделать из них шахматные наборы.

Таможенники насторожились, началось расследование. Выяснилось, что за несколько лет Гребнев отправил в США порядка полусотни таких посылок. По данным следствия, декларированная стоимость некоторых их них достигала 60 тыс. долларов. Масштабы «костяного» дела поражали. Оказалось, что г-н Гребнев ухитрился основать единственный в мире… частный палеонтологический музей. Собрание включало 6 тыс. костей, в том числе несколько скелетов мамонтов, бизонов и даже трех динозавров.

Представители обвинения заявили в суде, что этот музей – прикрытие для бойкой торговли костями, которую археолог вел, не имея даже лицензии на экспорт. Вдобавок обнаружилось, что изъятые у него мамонтовые бивни найдены на Крайнем Севере. А у Игоря Гребнева было разрешение на археологические раскопки лишь на территории Новосибирской области.

Кость этих величественных животных называют «белым золотом тундры». А где золото, там, само собой, и криминал.

Дело тянулось, обрастая томами и подробностями. Но, в конечном счете, суд оправдал ученого. Отчасти – за «давностию лет». Скорее всего, просто потому, что судьи никак не могли взять в толк, являются ли действия археолога криминалом?

Торговый беспредел

Вопрос действительно непростой. С одной стороны, вроде бы «охотники на мамонтов» расхищают ценнейшие ископаемые. Да еще и продают их за рубеж. С другой, официально никто им делать это особенно и не запрещал.

Как показало расследование «АН», в нашем законе о недрах существует огромная дыра. По нему кости мамонтов считаются не ценными природными ресурсами, а банальными «палеонтологическими останками». Значит, их может добывать любой кому не лень.

Вот и добывают. Еще бы не расстараться, когда сотни тысяч долларов буквально «торчат из берегов». Любой, кто был на русском Севере, видел это неповторимое зрелище. На всей протяженности наших арктических морей образуются так называемые яры. Это обрывы берегов высотой до нескольких десятков метров. Постепенно разрушаясь, они высвобождают огромное количество ископаемых останков древних животных.

По словам геологов, благодаря этому процессу российские запасы бивня – практически неисчерпаемы. По оценке сотрудников якутского Музея мамонта, добыча мамонтовой кости в республике составляет 30–40 т в год. Но воды Северного Ледовитого океана постоянно вымывают из вечной мерзлоты все новые и новые кости. Естественный приток, который каждый год «выходит на поверхность», примерно равен объему добычи.

Так что властям, в сущности, некуда деваться. Не приставишь же милиционера к каждому километру побережья? Тем более что добычей мамонтовой кости занимаются не только «искатели удачи», но и северные народы.

Они-то и получают приоритетные права на добычу мамонтовой кости. Сейчас в Якутии выдано 35 таких лицензий. Кстати, государственный налог на добычу – всего 12 руб. с килограмма! Власти полагают, что приоритетно не пополнение казны, а улучшение жизни малых народов Севера.

«Нас упрекали, что мы задешево распродаем достояние республики. Но если бивни мамонта вовремя не подобрать, они начинают гнить. Поэтому мы решили, что лучше позволить людям заработать деньги, чем дать этому богатст­ву пропадать», – объясняет зам­министра по делам предпринимательства Якутии Татьяна Гладкова.

Все обладатели лицензий обязаны продавать добытые кости на аукционах. Такие торги проходят в Якутске уже четвертый раз. Правда, цены на них почему-то – «ниже плинтуса». Начальная стоимость килограмма бивня высшего сорта – 2,5 тыс. рублей. В конечном счете бивни уходят по 4–5 тыс. руб. Это в 7 раз ниже мировой цены. Апофеозом «мамонтовой дешевизны» стали торги по трем бивням, выставленным на продажу родовой общиной «Юкагир» Усть-Янского улуса. Племя хранило эти прекрасно сохранившиеся реликты более 200 лет! И получило за них всего… 317 тыс. рублей. По мировым меркам – сущие копейки.

Почему кости уходят так дешево? «Крупные покупатели до Якутска не добираются. Кому захочется лететь туда из Нью-Йорка или Токио. Товар покупают в основном перекупщики из Москвы и Петербурга, а также – китайцы. Они договариваются между собой и сбивают цены», – объясняет наш источник в индуст­рии.

Одним словом, «мамонтовый» бизнес постепенно выходит из тени. Но пока он делает только первые шаги.

Где еще посмотреть на мамонтов?

Композиция «Мамонты» установлена в сентябре 2007 года в Ханты Ман­сийске, на склоне горы Самаровский Останец. «Стадо» мамонтов хорошо видно с набережной Иртыша, и издалека создается полная иллюзия, будто только что вожак вывел подопечных из таежных дебрей. Семь гигантов прошлого отлиты в натуральную величину из 70 тонн бронзы на одном из белорусских предприятий. Автор – народный художник России Андрей Ковальчук.

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