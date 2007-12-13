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Из Африки – с любовью…

№ 50(84) от 12.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Из Африки – с любовью…

Знамение

 …САМЫМ тяжелым для меня был третий брак. Мы уже почти пять лет были вместе, а я чувствовала себя бесконечно одинокой. Подруги говорили мне: «Ира, да ты ведь, по сути, не замужем…» «Как это? – делая обиженное лицо, возражала я. – Вы же отлично знаете моего мужа!» Но они говорили правду: мое замужество было лишь формальностью. Помню совершенно ужасную встречу Нового года где-то в Эмиратах. Валяюсь на пляже, а на душе – тихая тоска и отчаянье. Я не знаю, как быть, как жить с человеком, которого люблю. А он – любит? Вряд ли…

 Лежу на раскаленном песке под белесым, выжженным солн­цем небом, и вдруг ко мне приходит какое-то ирреальное, потустороннее, почти мистическое знамение. Отчетливо, как в кино, буквально кадр за кадром, я вижу свою будущую жизнь и рядом – другого мужчину. Мы едем с ним в открытой машине по дороге, ведущей в Лос-Анджелес. Мелькают калифорнийские пальмы, и над нами уже другое – синее-синее, до дрожи, небо. Дует свежий ветер, я смотрю на солнце. Это другое солнце, не чадящее, не эмиратское. Картинка столь явственна, что я почти принимаю ее за реальность.

 И знаете что? Как ни было мне тогда тяжело, я приняла единственно верное для себя решение – подала на развод. Через пару лет моя новогодняя фантазия осуществилась наяву, вплоть до мельчайших подробностей. Я встретила мужчину, с которым мы вместе уже 11 лет, и я счастлива с ним. Важно понять одну простую штуку: когда кажется, что все плохо, надо остановиться. Не бросаться на первого встречного, не искать лихорадочно замены ушедшей любви, а вернуться к себе самой, попытаться сначала найти себя. В трудные моменты жизни я всегда уходила в себя. И не надо бояться мечтать. Когда встретила того, кто впоследст­вии стал моим мужем, я даже не удивилась, что моя мечта-сон-фантазия сбылась с такой точностью. Словно все давно было кем-то предрешено.

Японки зреют медленно

 ПО-НАСТОЯЩЕМУ я почувст­вовала себя женщиной и зажила полнокровной гармоничной жизнью только после 35 лет. Думаю, ничего удивительного в этом нет. Мое детство вряд ли можно назвать счастливым: мама – школьная учительница, вечно занятая уроками и тетрадками, и папа, уже пожилой японец, почти не говоривший на русском, тоже не особенно старавшийся понять меня. Что делают одинокие дети? Я вела дневник и даже пыталась писать какие-то «мутные» стихи. Девчонкой я была страшненькой – тощая косица, и сама тоже тощая, глаза раскосые, и ни одного, ну, ни единого признака начинающейся женственности. И соответственно, никаких знаков внимания со стороны мальчиков, ни одного заинтересованного взгляда…

 А сейчас чувствую себя совершенно спокойной, уверенной и привлекательной. Я пришла к осознанной и принятой мною победе над своими мнимыми «недостатками». У меня на этот счет есть очень хорошая поговорка: «Мы, японцы, зреем медленно». Всегда, когда случаются волнения в моей жизни, с чем бы они ни были связаны: с новой деятельностью, с новым отношением к себе, с новым самоощущением себя же, с проблемами взрослого сына, я всегда вспоминаю девиз – не надо спешить, все устроится. Теперь мои подруги шутят: «Ты, Ира, как ведьма, с годами становишься моложе и моложе». И это правда.

 Любовь для меня не имеет цвета и запаха. Она для меня ассоциируется, как ни странно, с Африкой. Несколько раз приходилось бывать на этом континенте, в разных странах, местах, даже в джунглях. И каждый раз она вызывает у меня необыкновенный эмоцио­нальный подъем. Хотя все же Африка имеет отношение к цвету – резкие цветовые контрасты, умопомрачительные закаты и восходы. Известный фильм «Из Африки» с Мерил Стрип в главной роли снят удивительно... Так вот, моя стойкая ассоциация на тему любви имеет продолжение в виде… африканских слонов. В отличие от индийских, африканские слоны не поддаются дрессировке. Они большие, и у них, как опахала, огромного размера уши. Эти слоны и их уши мне очень нравятся. С чем это связано, объяснять не берусь, зачем отнимать хлеб у последователей Фрейда? И все же мне кажется, что здесь замешана извечная женская потребность в сильных мужчинах. Ничего постыдного я в ней не вижу. И вообще, с годами стараюсь окружать себя как можно большим количеством друзей именно мужского пола.

Записала Вера ИЛЮХИНА

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