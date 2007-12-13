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Генплановая экономика

№ 50(84) от 12.12.2007 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Генплановая экономика

Забытое старое

 НАЗВАТЬ представленный Генплан «новым» главный архитектор города Александр Кузьмин не решился. «Это актуализация существующего», – подчеркнул он.

 Действующий сейчас Ген­план был принят в 1999-м. Кроме жилищного строительства, он не выполнен практически ни по одному показателю. «Темпы строитель­ства опережают Генплан на 10 лет, а транспортная инфраструктура отстает от него на то же десятилетие», – сказал замдиректора НИиПИ Генплана г. Моск­вы Олег Баевский. Отстает и строительство детсадов, школ, поликлиник, спортивных комплексов  – всего того, что делает мегаполис местом, пригодным для существования. Не хватает очистных сооружений и предприятий по переработке мусора. Для улучшения экологии делается настолько мало, что город становится буквально опасным для жизни. Тем не менее в нем живут и чем-то дышат миллио­ны человек, и их становится все больше. Прежний Генплан был рассчитан на 12 млн. москвичей, новый – уже на 14.

Оставят со сносом

 «НА КАЖДОГО жителя к 2025 г. будет приходиться в 1,3 раза больше жилья, чем сейчас. То есть до 24 кв.м на человека, – рассказывает депутат Мосгордумы Иван Новицкий. – Средства на это у города есть  – не хватает земли. Один из выходов по Генплану  – снос физически и морально устаревшего жилья и возведение на освободившихся площадях домов повышенной этажности. Под снос пойдут уже не только хрущевки, но и панельные дома в 7-8-9 этажей постройки 60-х – начала 70-х годов».

 В некоторых округах снесут и кирпичные дома тех же годов. «Эти здания даже после капремонта нельзя сделать современными», – сказал мэр. Переселен будет каждый пятый москвич. Многие, естественно, хотели бы знать, что будет с их домом. Сейчас это выяснить непросто: в округах вывешиваются планы развития с малопонятными схемами и диаграммами. Люди, не обнаружив на плане родного дома, пишут комментарии прямо на стендах, иногда матом – разъяснения-то получить не у кого.

 Не доводят до людей и настоящие данные об экологической ситуации на землях новых массовых застроек. В основном это бывшие промзоны и пустыри, где ПДК превышены в десятки, а то и в сотни раз. Наример, Нагатинская пойма, которую планируют вскоре освоить, – «кладовая» тяжелых металлов. Показатель их предельно-допустимой концентрации здесь превышает норму в 562 раза!

Эх, дороги!

 КАК и в предыдущий, в новый Генплан не заложено главное: стратегия улучшения качества жизни. Создатели программы утверждают, что направленность ее изменилась, стала социальной. К 2025 г. площадь, занятая жилыми домами, стабилизируется на уровне 14,8–15,1% от всей территории города, доля производственной застройки сократится с 16,6 до 14%. Больше будет общественных зданий и дорог.

 Транспорт – один из приоритетов нового Генплана. К 2015 г. завершится строительство Четвертого транспортного кольца. До 2025-го реконструируют магистрали, ведущие к аэропортам. Запланированы дублеры Дмитровского, Ленинградского и Варшавского шоссе. Всего должно быть построено около 2 тыс. км новых дорог.

 Общая протяженность Московского метро к 2025 г. должна составить 600–650 км. Сейчас – 276 км.

 «В Москве живут 17 специалистов мирового уровня по транспорту. Но к разработке планов их не привлекали. Даже на круглые столы не приглашали. В правительстве говорят – на экспертов нет денег. Значит, надо создавать специальные фонды, привлекать специалистов по транспорту, по экологии, не связанных с московским проектно-строительным монстром, – комментирует Алексей Клименко, член Экспертного совета при главном архитекторе Москвы. – Надо создавать экспертные советы, в частности при Департаменте транспорта и связи, чтобы москвичи-специалисты могли реально участвовать в разработке городских проектов. Почему, например, не планируется развязка в районе Арбатской площади? Почему площади Белорусского и Павелецкого вокзалов будут заняты торговыми центрами? Что бы ни говорили власти, точечная застройка продолжается. И будет продолжаться, пока существует «точечное мышление».

 Мэр назвал Генплан «огромным, но при этом сбалансированным». Насколько последнее верно – покажет время.

Федеральный аргумент

 ОДИН из томов Генплана посвящен развитию Москвы как столицы РФ. Она должна обеспечивать жильем федеральных служащих, обслуживать федеральные объекты, держать в резерве земли под государственные нужды. Таким резервом было, например, Ходынское поле, принадлежавшее Министерству обороны. Сегодня оно застраивается... Московский Генплан должен быть согласован федеральными властями, правительством РФ. Но есть в законодательстве уловка: если в течение полугода от россий­ских властей не получен ответ на посланный проект, то по умолчанию Генплан считается принятым. Впрочем, федералы едва ли воспротивятся воле городских властей. Осмыслить программу во множестве томов – почти непосильный труд.

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