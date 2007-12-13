//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Москвич и мигрант: «пойми меня!»

Систему обучения детей приезжих необходимо реформировать

№ 50(84) от 12.12.2007 [«Аргументы Недели », Дарья МАРТЫНКИНА ]

Москвич и мигрант: «пойми меня!»

 КАК уменьшить соци­альную напряжен­ность? Как обучить мигрантов русскому языку и познакомить с российской культурой? А у москвичей воспитать терпимое отношение к традициям других стран? 20 лет назад, когда проблема миграции стояла не так остро, городские власти наш­ли адекватное решение.

 Интеграцию приезжих в российскую среду решили начать с детей. Власти логично рассудили, что у взрослых фактически нет времени на языковое образование. К тому же от работы с младшим поколением ждали, что смогут передавать знания родителям. Таким образом, в Москве открыли 81 школу с этнокультурным компонентом. В этих школах вместе занимаются дети разных национальностей, но особый упор делается на изучение культуры одной страны или народности.

Прообраз страны

 НАПРИМЕР, в 1988 г. в Моск­ве открыли национальный дет­ский сад №11 с обученим на грузинском языке. Потом школу №1331 с грузинским этнокультурным компонентом. Там учатся дети грузин­ского происхождения и других национальностей, интересующиеся грузинской культурой. Некоторые предметы преподают на русском, некоторые –
на грузинском языке. Это так называемое билингвальное образование.

 Нужно отметить, что билинг­вальное образование в Москве развивается не только как сред­ст­во решения «миграционной» проблемы. Для многих горожан национальные школы – это способ на высоком уровне изучить чужие язык и культуру. В столице успешно работают школы с китайским (№1948), индийским (№19), корейским (№1086), польским (№1441) и многими другими этнокультурными компонентами. Есть в Москве и русские национальные школы. Если можно глубже изучать чужую культуру – то почему бы не изучать и свою?

 В последние годы при этнокультурных школах все чаще появляются новые отделения, где преподают различные языки, изучают различные культуры. Открываются даже особые поликультурные образовательные учреждения. Например, в школе №1650 с поликультурным компонентом учатся грузины, абхазы, армяне, аварцы, казахи, эстонцы, буряты, корейцы, русские, чуваши… Все они получают аттестат российской школы, но каждый изучает язык, историю, литературу и искусство своего народа.

 В школе у детей постоянно хорошее настроение. Ведь почти каждый день у кого-то из них национальный праздник, который принято всем вместе весело отмечать! Ребятам преподают также «Этнологию» и «Основы фамилистики» – науки о семье и семейных отношениях. На этих уроках дети сами рассказывают о традициях своей семьи и народа. Школы с поликультурным компонентом – прообраз многонацио­нальной страны.

Они по-русски плохо знали

 Количество мигрантов в столице растет с каждым днем. Со временем национальные школы перестали справляться с притоком детей приезжих. Особенно востребованными  стали школы с грузинским, азербайджанским и армянским этнокультурными компонентами. По самым скромным подсчетам, в Москве учатся и ходят в детский сад более 2 тыс. грузин, более 6 тыс. азербайджанцев, около 6 тыс. армян. Всего в городе порядка 30 тыс. детей мигрантов. Также в столичные школы ходят представители малых народов, граждане из регионов страны, где говорят не только на русском языке.

 На сегодняшний день дети приезжих учатся фактически во всех классах в каждой школе Москвы. Чтобы давать всем ребятам качественное образование, городской Департамент образования сначала решил увеличивать количество школ с этнокультурным компонентом. Так, грузинский компонент приобрела обычная школа №223, азербайджанской культуре стала учить школа №157. Но наращивать количест­во этнокультурных учреждений нельзя было бесконечно…

 «Миграционная ситуация в столице достигла такой точки, что необходимо переосмыслять саму систему национального образования, – подчеркивает президент общества русскоязычных родителей «Митра» Марина Бурд. – С такой проблемой столкнулись во многих европейских мегаполисах. Например, в прошлом году в одной из центральных школ Берлина было набрано четыре первых класса – и ни в одном из них не было ни одного немецкого ребенка». Для сравнения: в Центральном округе столицы для 27% учащихся русский язык – не родной.

 «Мы не можем лишить ребенка возможности учиться в школе на том основании, что он не знает русского языка, – утверждает Александр Кутузов, ректор Московского гуманитарного педагогического института. – Не сущест­вует такого стандарта, который определял бы достаточный уровень владения русским языком для обучения в общеобразовательной школе».

 В марте 2006 г. столичный Департамент образования принял решение открыть в каждом округе Москвы школу русского языка. Обучение в таких учреждениях длится год. За это время ребенок, совсем не говорящий по-русски, должен узнать новый язык на таком уровне, чтобы потом учиться в обычной школе. Но, увы, школы русского языка проблему языкового образования детей мигрантов не решили. На деле оказалось, что на выделенное финансирование они могут обучать до смешного маленькое количество ребят. Например, в Центральном округе школу русского языка в прошлом году закончили всего 28 учащихся.

 Между тем, во многих странах (например, в Израиле, Голландии) все дети мигрантов сначала изучают язык и культуру на специальных курсах, получают соответствующий сертификат. Только после этого они могут учиться в общеобразовательном учреждении. В Москве тоже организованы курсы рус­ского языка как иностранного. Но они, во-первых, необязательные, во-вторых, физически не могут дать языковое образование всем тем, кто в нем нуждается. Так что большинство детей, «плохо понимающих по-русски», все же учатся в обычных школах.

Раздражение вместо понимания

 Печально, но факт: ныне национальное соседство в общеобразовательных школах одинаково раздражает детей, родителей-мигрантов и горожан. В городе сформированы полноценные национальные диаспоры. Их представители стремятся проживать рядом, хотят, чтобы их дети постоянно были вместе. Хотя Департамент образования это запретил, часто классы в школах формируются по национальному признаку. Либо в классе оказывается большое представительство детей одной национальности, для которых русский не является основным языком общения. Школьники сбиваются в этнические группы. Межнациональное общение часто бывает недружественным.

 Учителю сложно преподавать в классе, где добрая половина детей не понимает, что он говорит. А педагог не понимает, что говорят они. В результате уровень образования всех школьников (в том числе русскоговорящих) оставляет желать лучшего.

 Опять же традиции отдельных наций – например, отношение к женщине, – возмущает городских детей и педагогов. В районах компактного проживания некоторых этносов это перерастает в большую проблему. К примеру, родители из Северного Бутова (там живет много азербайджанцев) все чаще отдают своих детей в школы других районов. Их объяснения по этому поводу звучат как националистические лозунги. По данным Центра этносоциологии Института этнологии и антропологии РАН, 35% москвичей лично столкнулись с противоречиями, возникшими на межнациональной почве.

 Систему обучения детей приезжих необходимо реформировать. Сыновья и дочери приезжих вырастут и станут вместе с урожденными москвичами определять лицо города. Не хотелось бы, чтобы это лицо было искажено националистической гримасой. И в Москве случались погромы, подобные тем, которые дети мигрантов устраивали в Париже.

Этнокультурное образование на Западе

 С ПРИТОКОМ детей мигрантов столкнулись практически все страны Западной Европы. Каждая из них выбрала свой путь решения проблемы. Французские власти отказались от того, чтобы открывать школы с этнокультурным компонентом. Местные психологи и педагоги пришли к выводу, что дети мигрантов и французские ребята и без того разделены языковым барьером, общение крайне затруднено. Если же их развести по разным школам, то разрыв только увеличится.

 Власти Германии, напротив, предложили руковод­ству турецкой общины создавать национальные школы. Но община эту инициативу не поддержала. Мотивы просты: образование в немецких школах лучше, там меньше проблем с наркотиками (актуально для турецких мигрантов), совмест­ное обучение способствует улучшению взаимопонимания.

 Большинство шведов хорошо говорят по-английски. Во многом потому, что в Швеции действует система школ, где преподавание ведется по-английски. Этот язык становится инструментом общения для детей разных национальностей. При этом все желающие могут изучать шведский. 

Аргумент специалиста

 ВЕРА Лопатина, начальник Центрального окружного управления образования Москвы:

 – Родитель, который сегодня привозит ребенка в Россию, фактически за него не отвечает. Он может отдать малыша в школу, а может отправить его торговать на рынок. Мы просили Федеральную миграционную службу по крайней мере уточнять у приезжих, ввозят ли они детей в нашу страну. Даже разослали информационные плакаты по отделениям ФМС. Но пока наше сотрудничество нельзя назвать плодотворным. Причина в том, что в законодательстве нет норм, которые регулировали бы взаимоотношения ФМС, Департамента образования и мигранта, ввозящего ребенка в Россию.

Финансовый аргумент

 ТНОРЕТИЧЕСКИ на обучение каждого ребенка-мигранта в бюджете его родной страны заложены средства. Но не существует финансового механизма, который позволил бы передать эти средства России. Так что дети мигрантов получают образование на деньги российских налогоплательщиков. Родные государства мигрантов могли бы позаботиться хотя бы о том, чтобы обучить детей русскому языку (учитывая, что такой предмет есть в программах стран – основных «поставщиков» мигрантов).

 «Обучение русскому языку во многих государствах бывшего СССР находится на низком уровне, – констатирует Хуршеда Хамракулова, председатель рабочей группы по образованию Московского межнационального консультативного совета при Правительстве Москвы. – Там нет специалистов, которые сами могут сносно говорить по-русски».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//В мире

Историк оценил заявление Кравчука о референдуме в 1991 году на Украине

Историк оценил заявление Кравчука о референдуме в 1991 году на Украине

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что в 1991 году украинцы выступали за союз с Россией.

//В мире

Американское издание назвало российское оружие, способное "покорить весь мир"

Американское издание назвало российское оружие, способное "покорить весь мир"

Американское издание назвало российское оружие, которое способно буквально "покорить весь мир". Журналисты утверждают, что оно может перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.

//В мире

Леонид Кучма подозревает трех участников "нормандской четверки" в сговоре

Леонид Кучма подозревает трех участников "нормандской четверки" в сговоре

Леонид Кучма предполагает, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать Владимира Зеленского к уступкам России.

//новости партнеров

//Общество

При каких условиях ПФР может уменьшить пенсию

При каких условиях ПФР может уменьшить пенсию

В Пенсионном фонде России предупредили граждан, что имеется несколько причин, по котрым размер пенсии могут уменьшить. Размер пенсии может понизиться после переезда в другой регион.

//В мире

Гончарук процитировал Трампа и призвал сделать Украину "снова великой"

Гончарук процитировал Трампа и призвал сделать Украину "снова великой"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в рамках форума "Ялтинская европейская стратегия" призвал "сделать Украину снова великой", использовав предвыборный лозунг президента США Дональда Трампа.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

И что же мы все теряем? Россия потеряла в космосе свой третий за месяц военный спутник

И что же мы все теряем? Россия потеряла в космосе свой третий за месяц военный спутник

Российские военные вывели из строя военный спутник №717 системы ГЛОНАСС-М, связь с которым они потеряли. В Сети недоумевают, как такое вообще может случиться, ведь это уже третья авария за месяц

//Общество

Диакон Кураев считает, что после "выпендрежа с таинством венчания" Ксении Собчак и Константина Богомолов храм нужно снести

Диакон Кураев считает, что после "выпендрежа с таинством венчания" Ксении Собчак и Константина Богомолов храм нужно снести

Диакон Андрей Кураев считает, что храм, в котором венчались Собчак и Богомолов осквернен и его нужно снести. Не смотря на то, что в РПЦ сообщили, что молодожены покаялись в грехах, надолго их не хватило

//Шоу-бизнес

Пьяный в стельку Билан выступал в Самаре за 2,74 миллионов рублей. Вторая попытка будет бесплатной

Пьяный в стельку Билан выступал в Самаре за 2,74 миллионов рублей. Вторая попытка будет бесплатной

«Ну выпил лишнего, с кем не бывает», защищали в Сети коллеги Диму Билана, который еле стоят на ногах на сцене в Самаре на концерте в честь Дня города. Выпить может любой, но не за деньги налогоплательщиков

//Интервью

Актриса Яна Крайнова: «Я ходила по Рио в белых брюках и передавала привет Остапу Бендеру»

Актриса Яна Крайнова: «Я ходила по Рио в белых брюках и передавала привет Остапу Бендеру»

Яна Крайнова стала известной после картины «Дневник доктора Зайцевой». Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Ископаемый», «Долгая дорога», «Так поступает женщина», «Новогодний папа», «Квест», «Блестящая карьера», «Улётный экипаж» и др.

//Новости партнеров

//Общество

В РПЦ опровергли слухи о высоких доходах священников

В РПЦ опровергли слухи о высоких доходах священников

Данные СМИ о том, что ежемесячный доход священников в Москве достигает 1 млн руб., не соответствуют действительности. Об этом заявил митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир".

//Шоу-бизнес

"Однажды я выйду замуж, и супруг, возможно, не разрешит мне делать такие фото" , Анфиса Чехова полностью разделась

"Однажды я выйду замуж, и супруг, возможно, не разрешит мне делать такие фото" , Анфиса Чехова полностью разделась

Анфиса Чехова показала своим подписчикам эротическое фото с конем. «Однажды я выйду замуж, и супруг, возможно, не разрешит мне больше делать такие фото. Кто знает, какая из них будет последней»

//Новости СМИ2

//Общество

"Во бедах мужчин виноваты сварливые жены" и секс-куклы. Депутат Петров борется за честь сильного пола, не забывая и о себе любимом

"Во бедах мужчин виноваты сварливые жены" и секс-куклы. Депутат Петров борется за честь сильного пола, не забывая и о себе любимом

Странная логика у российских парламентариев. Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров заявил, что во всех бедах российских мужчин виноваты... женщины и попросил принять закон против секс-роботов

//Здоровье

Эксперты перечислили шесть привычек, которые помогут быстро сжечь жир

Эксперты перечислили шесть привычек, которые помогут быстро сжечь жир

Диетологи составили шесть правил для эффективного и быстрого похудения для людей после 40 лет. К примеру, специалисты советуют не накапливать жир, а использовать его в качестве источника энергии.

//В мире

Герцогиня Сассекская представила собственную коллекцию одежды

Герцогиня Сассекская представила собственную коллекцию одежды

Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию офисной одежды Smart Works совместно с брендами Marks & Spencer, John Lewis & Partners, Jigsaw и Misha Nonoo. Об этом сообщает Daily Mail.

//Шоу-бизнес

"Близкие готовятся к ее уходу", по словам Андрея Разина, жить Анастасии Заворотнюк осталось всего несколько дней

"Близкие готовятся к ее уходу", по словам Андрея Разина, жить Анастасии Заворотнюк осталось всего несколько дней

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин дозвонился в книнику, где находится Анастасия Заворотнюк. Он хотел лично встретиться с актрисой, но ему отказали. К звезде никого не пускают, кроме мужа

//Спорт

"Спартак" потерпел поражение от "Урала" 1:2

"Спартак" потерпел поражение от "Урала" 1:2

Сегодня матч 9-го тура Чемпионата России по футболу. В рамках этой игры лицом к лицу сойдутся "Спартак" и "Урал". Обслужит данный поединок бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на Дону).

//Шоу-бизнес

Актрисе из сериала "Отчаянные домохозяйки" вынесли тюремный приговор

Актрисе из сериала "Отчаянные домохозяйки" вынесли тюремный приговор

Известная по сериалу "Отчаянные домохозяйки" актриса Фелисити Хаффман приговорена судом к тюрьме за то, что мошенническим путем устроила своего ребенка в университет, сообщил телеканал Fox News.

//Новости партнеров

//Политика

Трамп сообщил о ликвидации сына бен Ладена

Трамп сообщил о ликвидации сына бен Ладена

Президент США Дональд Трамп заявил, что Хамза бен Ладен, сын основателя террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в России) Усамы бен Ладена, был убит в результате американской операции.

//Экономика

Эксперт прогнозирует переход Украины на дрова

Эксперт прогнозирует переход Украины на дрова

Граждане Украины отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за того, что уровень жизни в стране продолжает падать. Об этом рассказал эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

//Шоу-бизнес

"Как с цепи сорвались", 50-летняя Дженнифер Лопес хочет родить ребенка молодому мужу

"Как с цепи сорвались", 50-летняя Дженнифер Лопес хочет родить ребенка молодому мужу

Совсем скоро Дженнифер Лопес отправится под венец в четвертый раз. Ее избранник, 44-летний Алекс Родригес очень хочет, чтобы Дженнифер родила ему малыша. Сама звезда также настроена решительно

//Наука

Ученые выяснили, как зачать ребенка желаемого пола

Ученые выяснили, как зачать ребенка желаемого пола

Ученые из Университета Хиросимы открыли простой способ планирования пола ребенка. Изначально его планировалось применять в сельском хозяйстве, однако оказалось, что он подходит и для людей.

//Политика

Медведев планирует посетить празднование 75-летия освобождения Белграда

Медведев планирует посетить празднование 75-летия освобождения Белграда

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 19-20 октября посетит Сербию, где примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

//Общество

Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком под Ярославлем достигло 30, девять человек погибли

Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком под Ярославлем достигло 30, девять человек погибли

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Чебоксарах маршрутка с пассажирами врезалась в столб
2

Нейрохирурги планируют провести операцию Анастасии Заворотнюк, но ситуация крайне опасная. Актриса может ее не пережить
3

ДНР сделала экстренное заявление об уничтожении ВСУ защищавшего мирных жителей ополченца
4

Четвертая стадия рака мозга. Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии
5

"Блудница идет в церковь к Богу, в которого она не верит. Да ее не венчать надо, а изгонять бесов", блогер о свадьбе Собчак

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры