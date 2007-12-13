Срубили нашу елочку…

ЗЕМЛЯ в Красногор­ском районе в 30 км от Москвы, близ престижного Новорижского шоссе, стоит очень дорого. Да и по уровню «пафоса» «Новая Рига» сравнится разве что с Рублевкой. В погоне за наживой инвесторы, желающие строить здесь коттеджи, готовы наплевать на все: и на экологию, и на законы, и на местных жителей.

«Нам этот лес особенно дорог. 60 с лишним лет назад, сразу после окончания войны, его сажали наши деды», – рассказывает руководитель инициативной группы жителей Сергей Михайлович Кирсанов.

История с этим лесным массивом началась три года назад. Тогда каким-то «чудом» несколько гектаров земли, засаженной ельником, из категории «земель сельскохозяйственного назначения» были переведены в категорию «земель, предназначенных для строительства». Потом их арендовала фирма «Ципеллин», которая заявила о планах использовать эту территорию под индивидуальное жилищное строительство. Осмотр желябинского леса последний раз производился более 50 лет назад, поэтому по всем документам он числится как…. «массив с кустарниковой растительностью». На этом основании администрация Красногорска дала разрешение на вырубку. В июле этого года были проведены положенные по закону публичные слушания, которые жители считают полной профанацией: несмотря на протесты, их мнения никто не учел.

Вырубка деревьев нанесет столице непоправимый экологический ущерб. Леса Красногорского района входят в «зеленый пояс» города и защищают мегаполис от ветров, которые дуют с северо-запада. Если лес исчезнет, к смогу столицы прибавятся атмосферные выбросы подмосковных заводов.

«Мы писали в местную администрацию, в правительство области, в Рослесхоз, в районную и областную прокуратуру – никакого результата, – рассказывает член инициативной группы, жительница деревни Наталья Савельева. – Рослесхоз заявил, что этот массив к лесным угодьям Подмосковья не относится, поэтому повлиять на ситуацию они не могут. Местная администрация, как показали слушания, полностью на стороне застройщиков. Формально компания действует законно. Недавно мне позвонил какой-то чиновник, не пожелавший представиться, и сказал: «Вы абсолютно правы, но лес не отстоите. Вы соображаете, с кем пытаетесь бодаться?»

Самое интересное – жители не против строительства! Вокруг деревни огромное количество заброшенных полей. Строй – не хочу. Но застройщики положили глаз именно на лес. Очевидно, чтобы продать коттеджи, во дворе которых будет две-три елки, подороже...

«От отчаяния мы уже готовы своими телами в знак протеста перекрывать шоссе, – говорит Наталья Савельева. – Может быть, тогда нас услышат?»