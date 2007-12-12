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Как готовился текст Конституции

№ 50(84) от 12.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Как готовился текст Конституции

 В КАКОЙ-ТО момент у тогдашнего президента России наступило осо­знание неизбежности конфликта с хасбулатов­ским Верховным Советом. Он решил форсировать работу и пригласил меня – видимо, учел то обстоятельство, что весной 1992 г. я опубликовал свой проект Конституции. Была поставлена задача – закончить ее текст за 2–3 месяца.

 Потом оказалось, что и этого времени у нас с Сергеем Сергеевичем Алексеевым (он был подключен к проекту чуть позже) нет. Парламент в марте 1993-го запустил процедуру импичмента Б. Ельцина, демократы ответили референдумом – «да-да-нет-да». Президент сформулировал задачу так: на референдум надо выходить не просто с вопросом «вы за белых или за красных?», а с готовым вариантом Конституции. Идея понятна: если проголосуете за меня, то у страны будет вот такой Основной закон. Думаю, что подготовленный к референдуму проект добавил президенту несколько процентов голосов.

Регионы

 В 93-М я провел в воздухе более 400 часов. Весь текст проекта Конституции – особенно третья глава: о федеративных отношениях – согласовывался с властями каждого субъекта РФ. Проблема была в разнородности субъектов: 20 республик, 49 областей, автономные округа, «сложносоставные» регионы. Чтобы остановить «парад суверенитетов», в 1992 г. был подписан Федеративный договор.

 Но единого документа на самом деле не существует. Был отдельный договор с республиками, отдельный – с краями и областями, отдельный – с автономиями. Три разные модели. Они различались и по содержанию. Например, в договорах с национальными республиками было записано слово «суверенитет» – понятие лукавое и крайне неоднозначное. Нас спасло то, что этот договор не носил учредительного характера. Он не был моделью нового государства, не учреждал какую-то новую федерацию, а лишь разграничивал полномочия между центром и регионами. Слава богу, у нас в свое время хватило разума уйти в Федеративном договоре от декларирования устоев государ­ства, установления прав и свобод гражданина – технический документ, и все. Но даже таким документом некоторые национальные республики пытались воспользоваться, чтобы заявить о претензиях на особый статус.

 На конституционном совещании, где я помимо прочего возглавлял палату регионов, мы раз десять собирались на согласительную комиссию – до полуночи, до часу ночи сидели. И каждый раз выходили на одну и ту же схему: поднять полномочия краям и областям до республиканского статуса. Это надо было сделать любой ценой, потому что автономии «сыпались», пытались выйти из состава федерации: Чечня Федеративный договор не подписала вообще, Татарстан подписал гораздо позже и на особых условиях…

Президент
 
 ДО ПРИНЯТИЯ нашего проекта Конституции президент возглавлял систему исполнительной власти. Кстати, такую же модель прописывали и в Кон­ституционной комиссии у О. Румянцева. Наша же с С. Алексеевым находка в том, что главу государства из исполнительной системы мы «выдернули». Ему были переданы всего пять-шесть полномочий, которые в любом нормальном, нереволюционном, государстве называются «спящими»: помилование, объявление чрезвычайного положения, представление премь­е­ра, генпрокурора и прочих должностных лиц парламенту, согласительные комиссии.

 Случился, допустим, конфликт «парламент-правитель­ство» – будят президента: собирай комиссию, привлекай Конституционный суд, решай вопрос либо распускай оба института – и спи дальше. Конфликт «центр-регионы» – опять будят. Опять комиссия, Конституционный суд – и либо вопрос решается, либо в регионе объявляется режим ЧП – спи дальше. Кроме права издавать нормативные указы, других полномочий у президента нет. Сергей Сергеевич в шутку называл наш проект «мужской моделью английской королевы». Но повторяю, «спящим» наш президент был бы в нормальной стране. А российский менталитет плюс переходная ситуация привели к тому, что «по факту» страна приш­ла к президентско-парламентской модели.

Структура Конституции

 ПОЧЕМУ Конституция такая компактная, даже маленькая? Потому что мы не стали заносить в нее все подряд. И получилась не «инструкция для газовой горелки», а свод прин­ципов и правил – в том числе и для президента.

 Возникла какая-то ситуация – открываешь Конституцию: так, здесь требуется обращение в КС, тут необходимо принять конституционный закон, а вот в этом случае достаточно федерального. В самом теле Конституции записано: чтобы определить полномочия правительства, нужен конституционный закон, федеральное вмешательство в регионы – тоже конституционный, прокуратура – федеральный закон, судебная власть – опять конституционный... Конституция дает алгоритм, что и как нужно делать, а законодатель должен наполнить эти указания конкретным содержанием, соответствующим текущему историческому моменту.

 Поэтому действующая Кон­ституция может долго не меняться и при этом оставаться современной. Достаточно: а) менять, развивать законодательство и б) давать толкования с помощью Конституционного суда. При таком подходе наша Конституция может жить тоже двести лет, как американ­ская. Мы видим, что некоторые нынешние реформы государст­венной власти идут почти по грани конституционных прин­ципов, но за грань не выходят. Про Совет Федерации в Кон­ституции есть, а про конкретные методы его формирования – ни звука: хоть прямым голосованием выбирай сенаторов, хоть прямым назначением.

 Если кто заметил, в Основном законе нет даже всеобщего равного прямого избирательного права. Потому что на уровне ме­стного самоуправления для решения этнических проблем эти принципы могут оказаться бесполезными, а то и вредными. В некоторых случаях, может быть, не надо ни всеобщего, ни равного – в местной власти должно, просто обязано быть представительство тех наций, которые при «механическом» голосовании могут туда и не попасть. А там, где нужно всеобщее и равное, – пожалуйста, пользуйтесь законом об основных гарантиях избирательного права, о выборах в Госдуму, о выборах президента, международными нормативными актами, подписанными РФ. Но в теле Конституции мы оставили открытой дверь для местного самоуправления.

 Кстати, сработало здорово. Первые шесть лет после принятия Основного закона Дума вообще не принимала законов из области федеративных отношений. А законы эти были очень нужны. Приходилось использовать другой механизм, предусмотренный Конституцией, – собирать по этим проблемам Конституционный суд: решение – и вперед, решение – и вперед. 36 раз собирали, представляете? Латали дыры в правовом пространстве.

О Конституцион­ной комиссии и ее роли

 ДА, ЧАСТЬ членов Конституционной комиссии отказалась принимать участие в конституционном совещании. Отказ О. Румянцева – думаю, это нормальная человеческая реакция, обида. Хотя работа у нас в палате шла так. У каждого на столе – два варианта Конституции: Алексеева – Шахрая и Румянцева. Я говорю: «Итак, мы остановились на статье 36. Голосуем, какой вариант берем за основу». Допустим, взят наш с Сергеем Сергеевичем вариант. И ничего на этом не заканчивается. Далее мы все берем в руки проект Румянцева и обсуждаем, что взять оттуда в качестве поправок. И наоборот: понравилась в целом статья в изложении Румянцева – берем поправки и дополнения из нашего проекта. В результате процентов на 30, а то и на 40 нынешняя Конституция – плод интеграции.

Что устраивает и не устраивает

 ПОСЛЕДНИЙ раздел не устраивает, «Заключительные и переходные положения». В спешке уже писалось.. Остальное – не вижу проблем. Ведь мы – единственная страна, где за сто лет конституционной практики почти каждый лидер увековечивал себя Конституцией. Ленин, Сталин дважды, Брежнев, Ельцин… Но и у Хрущева, и у Горбачева работали конституционные комиссии и были готовы тексты конституций. Это ненормально. Была бы сейчас на мне шапка, я бы снял ее перед нынешним президентом – за то, что еще и путинская Конституция не появилась за восемь лет. Как будет дальше – посмотрим, но уже есть за что спасибо сказать. В 2000 году после избрания В. Путина количество авторов нынешней Конституции сильно поредело. Видно, подумали, что новому руководителю она не понравится. Остались только Алексеев и Шахрай. Все ждали, что президент соберет комиссию и станет готовить новый текст. А потом Путин сказал: «Руки прочь от Конституции». И все авторы как-то вернулись на места.

ОПРОС ПО ТЕМЕ

Что бы вы изменили в действующей Конституции?
Спросили мы граждан России

 Светлана Шал, врач, Уфа:
 – У меня критерий такой: раз наша Конституция жить не мешает – значит, с ней все в порядке! А вообще, я очень боялась, что ко времени истечения второго срока нашего президента ее перепишут. Слава богу, этого не произошло. Хотя – явно зрело!

 Игорь, 45 лет, служащий, Пермь:
 – Вообще-то, если судить по прессе за последний год, в нашей Конституции главное – на какой срок выбирают президента. Именно этот пункт показывает ее незыблемость. Впечатление такое, что только он и соблюдается в реальной жизни!

 Ирина, 31 год, менеджер, Омск:
 – Конституция-то у нас хорошая. Была бы она еще и действующая…

 Иван, 61 год, пенсионер, Томск:
 – С одной и той же Кон­ституцией мы имеем два совершенно разных режима – ельцинский и путинский. Так какой смысл ее менять? Кон­ституция будет работать только тогда, когда четко зафиксирует сложившиеся в обществе законы. В любом другом случае она – лишь прикрытие для осуществления воли властей.

 Ильяс Резванов, 53 года, педагог, Уфа:
 – Я не знаток конституционного права. Но помнится мне, что сталинский Основной закон был очень демократичным для своего времени. Правда – только на бумаге. А за 1936 годом сразу же наступил 1937-й. Мое мнение – в той статье, где говорится, что вся полнота власти принадлежит народу, слово «народ» надо заменить на слово «чиновники». Так будет чест­нее.

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