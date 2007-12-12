Полстраны «рокфеллеров»

ПО ИНФОРМАЦИИ «АН», Госдума скоро вернется к обсуждению законопроекта о налоге на роскошь. Правительство однажды уже «похоронило» эту идею. Но после выборов ее инициаторы воспряли с новыми силами. По их идее, хозяева яхт, катеров, самолетов, вертолетов и драгоценностей стоимостью более 300 тыс. руб. должны платить государству по 3–5% от их рыночной цены в год.

И все бы ничего, но налогом на роскошь хотят обложить также владельцев недвижимости. Всем россиянам, владеющим квартирами и домами, оценивающимися дороже 15 млн. руб., придется выложить 5% от их рыночной цены. Несложно подсчитать, что это обойдется минимум в 75 тыс. руб. в год. Эксперты отмечают, что из-за резкого подорожания жилья «роскошную жизнь» ведут более 20 млн. россиян, владеющих дорогими квартирами.