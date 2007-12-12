Россия раскупорила урановую заначку

ЕЖЕГОДНО предприятия Росатома потребляют 10 тыс. т урана. А добываем мы его в три раза меньше. Приходится закупать урановую руду в Австралии и Казахстане. До недавнего времени это было выгоднее, чем «распечатывать» собственные урановые кладовые. Но сейчас мировые цены на радиоактивное топливо резко подскочили, с 2005 г. уран подорожал втрое.

Ничего не остается, как залезать в собственные закрома. По нашей информации, Росатом начинает разработку месторождений «Горное», «Оловское» и «Березовое», расположенных в Читинской области.

Правда, их суммарные запасы невелики – не превышают 20 тыс. тонн. Но это – только начало. Как стало известно «АН», новые проекты – лишь первый этап освоения так называемой Эльконской группы урановых месторождений на юге Якутии. Ее запасы – одни из богатейших в мире. Они оцениваются в 350 тыс. т – это 20-я часть всех мировых урановых богатств.

«Раскупоривание» урановой заначки обойдется стране в копеечку. По нашим данным, на строительство каждого уранового рудника казна выделит по 7–10 млрд. рублей.