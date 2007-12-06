Сладкие сюрпризы от Деда Мороза

Славянковские сладости



ЧТОБЫ не стоять в предновогодних очередях, россияне уже сейчас начинают покупать сладости. С начала ноября резко выросли продажи конфет, батончиков и ирисок. А всего, по прогнозам, на сладкие новогодние подарки в этом году россияне потратят более 2,5 млрд. рублей.

Кондитеры по достоинству оценили доверие покупателей и готовят к Новому году горы новых высококачественных сладостей. Новые лакомства предложит и волгоградская фабрика «Славянка» – один из крупнейших производителей кондитерских изделий в России. «Славянка» собирается увеличить продажи новогодних наборов на

10–15% по отношению к прошлому году и занять почти 10% рынка праздничных лакомств.

Тем, кто знаком с продукцией волгоградских кондитеров, это намерение не кажется амбициозным. «Славянка» работает с 1936 года. Это один из старейших производителей сладостей в стране, а ее продукция – карамель и шаромель с помадными начинками «Апельсинчик» и «Барбарис» – давно завоевала симпатии россиян.

Когда в 2004 г. фабрика перешла под управление группы компаний «Бородино», все линии были модернизированы. К традиционным технологиям добавились современные ноу-хау, и теперь на «Славянке» выпускают более 170 сортов сладких лакомств. Сегодня фабрика производит до 15 тыс. тонн продукции в год, и, как считают эксперты, это только начало.



Сказочное удовольствие



К НОВОМУ году кондитеры «Славянки» разработали новые сладости, которые должны порадовать и детей, и взрослых. Например, недавно фабрика начала выпуск ассорти «Cafe City» с начинками: коньяк, айриш-крим, амаретто и кофейный ликер. Их вкус и дизайн напоминают о Париже с его романтическими кафе.

С сентября фабрика выпускает еще одно ассорти – «Mademoiselle». Как говорят сами кондитеры, эти конфеты с ароматами дыни, кофе, тертого фундука и трюфеля предназначены для тех, кто желает погрузиться в атмосферу любви и нежности.

Детям должны особенно понравиться новые конфеты «Сказки братьев Гримм». Технологи фабрики добавили к вафлям начинку из пралине и шоколадную глазурь. На обертках изображены знакомые с детства герои немецких сказочников – компания «Бременских музыкантов», сестры Беляночка и Розочка и конечно же Красная Шапочка.



Книжки, полные конфет



ОСОБЫЙ акцент в предновогодней стратегии «Славянки» сделан на подарочных упаковках. Кондитеры представили на суд публики более 50 видов новогодних наборов. Кроме новых конфет в них будет хорошо известная продукция фабрики: карамель, шоколадные плитки, батончики.

Подарки расфасованы в красочные жестяные коробки и картонные упаковки. Для мальчиков конфеты будут фасоваться в красочные картонные машинки. Детям, которые любят читать, «Славянка» предложит сладкие «книжки».

Особой гордостью дизайнеров фабрики стали подарки в виде мягкой игрушки со сладостями внутри. Среди них – кошки, собаки, поросенок Хрюша и Снеговик. Внутри каждого поместится от 400 до 900 г сладостей.

Линейку подарков дополняют просто плюшевые игрушки. Следующий год по восточному календарю – Год мыши, по­этому самые распространенные подарки связаны с этим милым зверьком. Смешные грызуны Грей, Ушастик и Маус не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Как считают кондитеры, сравнительно недорогие подарки будут пользоваться большим успехом у россиян. Купить их можно будет в любом супермаркете. Две трети подарков, выпущенных в Поволжье, сразу же поступят в торговые сети.