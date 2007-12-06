Последний след «Московского дворика»

В ИЮНЕ 1877 г. Василий Дмитриевич Поленов переехал в Москву из Петербурга. 23 июня он написал своему дяде Чижову, в доме которого жил, пока занимался поисками квартиры: «Дорогой дядя, благодарю Вас за гостеприим­ство и т.д. Мое новое жилище очень неподалеку от Вас. Находится оно в Дурновском переулке между Новин­ским бульваром и Собачьей площадкой. Мой адрес: Москва, Дурновский переулок близ Спаса на Песках, дом Баумгартен». А в 1878 г. на VI передвижной выставке Поленов представил картину, которую сам поначалу не считал сколько-нибудь значительной. Более того, даже извинялся: «Мне хотелось выступить на передвижную выставку с чем-нибудь порядочным. Надеюсь в будущем заработать потерянное для искусства время. Картинка моя изображает дворик в Моск­ве в начале лета». «Московский дворик» – именно так и называлась «картинка», написанная во время поисков квартиры.

«Московский дворик» создавался Поленовым в упомянутом доме Баумгартен, на пересечении Трубниковского и Дурновского (Композиторского) переулков. Вместо него теперь там стоят новоарбатские корпуса. Сам художник вспоминал: «Я ходил искать квартиру. Увидал записку, зашел посмотреть, и прямо из окна мне представился этот вид. Я тут же сел и написал его…»

Знаменитый на весь мир вид уже практически утрачен. Но один дом от «Московского дворика» все-таки остался. И чтобы отыскать его, надо прогуляться к центральному из трех домов во владении 2/1 в переулке Каменная слобода.

Однако поспешите, потому что радость от открытия будет недолгой. Уже принято решение о сносе всех трех домов. На их месте должен возникнуть – ни много ни мало – Храмовый комплекс. Вместо зданий высотой от одного до пяти этажей (причем пять – вместе с советской надстройкой) здесь появятся шестиэтажные строения. «Храмовая» часть комплекса сводится к нескольким помещениям, передаваемым Спасопесковскому приходу. А остальное пространство займут элитные квартиры.

Таким образом, попадает под снос доходный дом церкви Преображения 1911 г., надстроенный в 1930–40‑е годы. Также бывшие владения причта (первый этаж – приходская школа 1899 г., второй и третий надстроены в 1906 г.). И одноэтажный деревянный дом постройки 1837 года. Тот самый, из «Московского дворика». На обывательский и чиновничий взгляд – здание непримечательное, оно не охраняется государством. Хотя в любой другой стране статус памятника ему бы обеспечил один лишь возраст. А ведь это тот самый дом, который стал частью классического произведения русской пейзажной живописи.

Кстати, следуй застройщик архитектурным рекомендациям, все было бы не столь трагично. Ведь изначально «московскому домику» рекомендовалась только «ограниченная трансформация с реставрацией уличного фасада». Теперь дошли до полного сноса. Заметим, стараниями прихожан той самой церкви, которую Поленов воспел своей работой.