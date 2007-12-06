Народный автомобиль – 2

СДЕЛАННАЯ группой мотористов под руководством А.С. Айзенберга уменьшенная копия четырехцилиндрового «оппозитника» воздушного охлаждения от «Жука» опять встала почти в распор между колесными арками, не позволяя снимать клапанные крышки. Тогда А.С. Айзенберг разработал второй вариант двигателя: 4 цилиндра он расположил V-образно, под прямым углом. Момент сил инерции первого порядка в таком моторе неуравновешен, по­этому пришлось применить балансирный вал, вращавшийся с тем же числом оборотов, что и коленчатый, но в противоположном направлении.

О патентной чистоте в СССР не заботились, но коллектив А.Ф. Андронова сделал все, чтобы «советский народный автомобиль» отличался от Fiat 600. По сравнению с итальян­ским прототипом ему «вытянули» заднюю часть кузова. Ветровое и заднее стекла сделали взаимозаменяемыми, что было в условиях советского дефицита запчастей очень разумно.

В ноябре 1958 г. Совет Министров принял решение переориентировать завод «Коммунар» в г. Запорожье с производства прицепных комбайнов на выпуск микролитражек. Изготовление двигателя поручили моторному заводу в Мелитополе.

В 1959 г. новую машину показали на ВДНХ. Она вызвала у советских граждан невероятный ажиотаж — в стране наконец-то появился доступный автомобиль! Серийный выпуск модели, получившей имя «Запорожец» и заводское обозначение ЗАЗ-965, начали в конце 1960-го, а цену на автомобильчик установили «старыми деньгами» в 18 тыс. рублей. Для сравнения: «Волга» тогда стоила 55 тысяч.

«Запорожец» стал сенсацией не только в СССР. Английский еженедельник Motor первым опубликовал статью про советскую микролитражку под едким заголовком «Фолькс Фиатович». Однако советские чиновники от автопрома умудрялись экспортировать «Запорожец» в Финляндию, Голландию и даже Англию.

Иностранцы читали его имя с трудом, и работники «Автоэкспорта» перекрестили «Запорожец» в «Ялту».

А. ПИКУЛЕНКО,

ведущий программы «Гараж»,

радио «Эхо Москвы»