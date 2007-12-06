Фактически Евро-3!

НО КРОМЕ «атмосферного» данное решение городского правительства имеет и политическое значение. Дело в том, что, согласно федеральным нормативам, бензин должен соответствовать стандарту не ниже Евро-2. При этом регионы не могут требовать, чтобы на их территории продавали более «чистое» топливо.

Однако в полномочиях субъектов Федерации находится регулирование параметров, связанных с чистотой атмосферного воздуха. То есть городские власти вправе устанавливать, какое количество отравляющих нам легкие веществ может быть в бензине, продаваемом в столице. В последние несколько лет правительство Москвы планомерно ужесточало нормативы по разным загрязнителям.

Ограничение по бензолу было «последней каплей». Отныне весь бензин, реализуемый в столице, фактически должен соответст­вовать стандарту Евро-3. Так городские власти хитро обошли федеральное законодательство – и защитили право москвичей на чистый воздух.