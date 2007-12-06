Строительству кольца начала нет – и нет конца

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ОАО «РЖД» Олег Тони заявил, что близ Киевского вокзала есть все условия для строительства надпутевых сооружений. Проект находится на стадии разработки. Но уже есть компания-инвестор. За дело берется небезызвестная корпорация «МИРАКС-групп», которая занимается застройкой Сити. Планируется, что инвестор получит два с лишним миллиона квадратных метров свободной территории. Такие площади в столице остались разве что над железнодорожными путями...

Есть продвижения и на другом «фронте» сотрудничества РЖД и Москвы. Речь идет об открытии пассажирского движения по Малому кольцу Московской железной дороги. Это обещают сделать уже лет десять, но дело не двигается с мертвой точки. Недавно было подписано соглашение с РЖД: пока движение будет организовано на западном участке кольца. Планируется открыть пять пассажирских станций: Сити, Кутузово, Потылиха, Лужники, Площадь Гагарина. Правда, проехаться по новому кольцу удастся нескоро – одна только разработка проекта займет два года. Строительство тоже обещает быть долгим и сложным: сейчас участок даже не электрифицирован.

По предварительным прикидкам, проект обойдется в 7 млрд. рублей. Так как главным инвестором выступает железнодорожное ведомство, цены на проезд будут определять хозяева РЖД. Не повторит ли кольцо судьбу монорельса, проезд на котором стоит 50 рублей? Монорельс тоже строили долго и за большие деньги – и окупаемость ему до сих пор не светит.

Еще один камень преткновения – Рижский вокзал. Уже решено, что поезда дальнего следования оттуда уберут, оставив лишь пригородное сообщение. В здании будет размещен музейно-выставочный комплекс РЖД. А товарный двор вокзала снесут – в результате освободится 18 га земли в престижном районе. «Путейцы» хотят, чтобы на месте товарного двора были возведены офисы и элитное жилье. А городские власти склоняются к тому, чтобы использовать освободившуюся территорию для строительства новых дорог и развязок. «Проходящие рядом с вокзалом Проспект Мира и участок Треть­его транспортного кольца – одни из самых загруженных дорог в городе, – комментирует замглавы НИИ Генплана Москвы Владимир Коротаев. – Новые развязки позволят частично решить эту проблему». Однако последнее слово, скорее всего, останется за железнодорожниками. Основными инвесторами проекта выступят дочерние компании «РЖД» – ЗАО «Отраслевой центр внедрения» и ЗАО «Желдорипотека».